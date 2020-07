Genoa – Spal, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Genoa – Spal del 12 luglio 2020: incontro valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 17.15

GENOVA – Tutto é pronto per l’inizio di Genoa – Spal, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno in casa per 1-2 contro il Napoli e ora in classifica sono terzultimo con 27 punti. A quota 19 la Spal, fanalino di coda del torneo e reduce dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro l’Udinese.



GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata. Falque, Pandev, Pinamonti. Allenatore: Nicola

SPAL (3-5-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Strefezza; Castro, Petagna. Allenatore: Di Biagio (DA CONFERMARE)