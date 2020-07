Pronostico e quote per le scommesse di Atalanta – Brescia in programma martedì 14 luglio dalle ore 21.45. Per i bookmakers orobici nettamente favoriti

BERGAMO – Martedì 14 luglio dalle ore 21 si gioca Atalanta – Brescia, incontro valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. La gara si giocherà rigorosamente a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. L’Atalanta viene dal pareggio casalingo per 2-2 contro a Juventus e in classifica ora é terza con 67 punti, a -1 dal secondo posto occupato dalla Lazio. Il Brescia, invece, nell’ultimo turno disputato, ha perso in casa per 0-3 dalla Roma e ira vede la sua permanenza nella massima categproa compromessa, essendo penultimo a quota 21,a sette lunghezze dalla zona salvezza.

Serie A, Atalanta – Brescia: orobici dati nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato da 1,15 a 1,16. Il segno X è offerto mediamente a 8,00 mentre il segno 2 è dato da 16,00 a 17,00

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto a 1,01, l’X/2 da 5,50 a 5,53 mentre l’1/2 vale da 1,07 a 1,08.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero non essere numerosi: l’Under 2,5 vale da 3,35 a 3,60, l’Over 2,5 da 1,26 a 1,28. Credono, però, che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,87 a 1,88, il goal in media a 1,83.

Il risultato più esatto potrebbe essere ol 2-0 (da 7,00 a 8.75) seguito dal 3-0 (a 8,50) e dal 2-1 (da 10,00 a 11,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale in media 4,25,