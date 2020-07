Atalanta – Brescia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Brescia del 14 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A

BERGAMO – Domani sera, martedì 14 luglio, alle ore 21.45 andrà in scena Atalanta – Brescia, incontro valevole per l’anticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione orobica che viene dal pareggio beffardo contro la Juventus che ha interrotto al lunghissima serie di vittorie consecutive. I nerazzurri stanno disputando l’ennesima stagione da record ed in classifica occupano la terza posizione con 67 punti. Dall’altra parte troviamo le Rondinelle che sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Roma ed in classifica occupano la penultima posizione con 21 punti. Dirigerà l’incontro il signor Mangnaniello della sezione di Pinerolo.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ATALANTA-BRESCIA IN DIRETTA Domani sera alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Gollini tra i pali, pacchetto difensivo composto da Toloi, Caldara e Djimsiti. A centrocampo Pasalic e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Castagne sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Malinovskyi e Gomez a supporto di Zapata.

QUI BRESCIA – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Andrenacci in porta, pacchetto arretrato formato da Sabelli e Semprini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Chancellor e Papetti. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Dessena e Bjarnason mezze ali mentre davanti Zmrhal a supporto del tandem offensivo composto da Torregrossa e Donnarumma.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Brescia, valevole per l’anticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A e sul canale 251 del satellite. Sarà possibile assistere ad Atalanta – Brescia non solo in diretta tv, ma anche in diretta streaming: Sky mette infatti a disposizione degli abbonati l’applicazione gratuita SkyGo, disponibile tramite pc, tablet e smartphone. Un’altra opzione è quella di seguire Atalanta-Brescia su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti dedicati per poter vedere le partite di Serie A.

Le probabili formazioni di Atalanta – Brescia

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Chancellor, Papetti, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, A. Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez

STADIO: Gewiss Stadium