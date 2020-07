La partita Inter – Torino del 13 luglio 2020 in diretta: dopo aver subito la rete di Belotti nel primo tempo la squadra di Conte nella ripresa ribalta il match con Young, Godin e Lautaro Martinez e raggiunge la Lazio in seconda posizione

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: INTER-TORINO 3-1 SECONDO TEMPO 48' è finita! Successo in rimonta dell'Inter contro il Torino. Tre punti preziosi che consentono alla squadra di Conte di superare l'Atalanta in classifica e raggiungere la Lazio in seconda posizione. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento ai prossimi live 47' Candreva scambia in area con Eriksen, conclusione piuttosto centrale blocca Sirigu 47' prova a tener palla l'Inter in questi minuti finali 45' secondo angolo per il Toro ma c'è stato fallo in attacco 44' tre minuti di recupero 41' giallo a Biraghi 41' Candreva per Eriksen che butta dentro, respinta di Sirigu e sul tentativo di tap in da due passi di Gagliardini è reattivo! 39' in campo Eriksen per Martinez 38' prova con il destro dai 25 metri Millico, palla un paio di metri a lato 36' prova una conclusione potente da fuori area Candreva ma mira alta 32' angolo per il Toro non sfruttato ma granata che restano in possesso palla 31' in campo Skriniar per Godin e dall'altra parte Millico per Verdi 30' su rinvio di Sirigu intercetta palla Lautaro che per poco non lo beffa ma palla che torna tra le braccia del portiere 29' incredibile palla gol divorata da Candreva! Sanchez porta balla a limite e trova l'imbucata per il compagno che solo in area apre troppo la conclusione! 25' doppio cambio per Conte: dentro Candreva per D'Ambrosio e Biraghi per Young 24' giallo a D'Ambrosio, fallo su Aina 23' scambio tra Gagliardini e Sanchez che non si conclude 20' dall'altra parte Sanchez trova la risposta di Sirigu in tuffo con un pugno! 20' cross di Aina morbido per Belotti, colpo di testa da due passi e traversa che salva Handanovic! 19' entrano Berenguer, Lukic e Singo fuori Ansaldi, De Silvestri e Meité 17' cartellino giallo per Sanchez, punito un intervento da dietro su Izzo 16' LAUTARO MARTINEZZZ!!! 3-1 DELL'INTER. Palla recuperata da Sanchez bravo a vedere il compagno, conclusione dal limite deviato da Bremer e traiettoria che inganna Sirigu 15' giallo per Brozovic, intevento in ritardo su Verdi 13' traversone pericoloso di De Silvestri verso il palo più lontano dove Belotti ci arriva con un pizzico di ritardo e palla sul fondo 9' conclusione rimpallata dal limite di Belotti diventa un assist per Verdi che in area non riesce a superare con un pallonetto Handanovic! 6' GODIN!!! VANTAGGIO DELL'INTER!!! Palla dentro di Young per la sponda di Sanchez verso il compagno più lesto di tutti a centroarea a colpire di testa. Inter che attualmente raggiunge la Lazio al secondo posto in classifica 5' ottavo angolo per l'Inter che prova a stringere i tempi dopo il pari 3' YOUNG!!! PAREGGIO DELL'INTER!!! Traversone di D'Ambrosio verso il secondo palo, sponda aerea di Lautaro per la conclusione da due passi di prima intenzione del difensore che non lascia scampo a Sirigu 2' cross forte dalla destra di D'Ambrosio ma la difesa è ben schierata e gioca bene d'anticipo partiti con l'Inter in possesso palla squadre nuovamente in campo per il secondo tempo della partita PRIMO TEMPO 45' si chiude il primo tempo senza recupero, a sorpresa granata avanti 1-0 con rete di Belotti. Appuntamento fra pochi minuti per seguire il secondo tempo del match 44' angolo per l'Inter, palla che perviene sui piede di Young dal limite. Destro piuttosto preciso con palla che esce di poco a lato! 40' bel contropiede del Toro che termina con tentativo sul primo palo in area di Ansaldi servito da Belotti, blocca Handanovic 38' sul contropiede di Borja, cross dal fondo con Meité attento a deviare in angolo. Sugli sviluppi prova la conclusione Gagliardini ma colpisce male e sfera che termina in fallo laterale 38' proteste della squadra granata per un tocco con il braccio di Bastoni in area, Var in corso ma si prosegue 35' cross di Sanchez, la difesa gioca bene sul primo palo. Al momento la squadra di Longo pur subendo molto il gioco ha concesso poche conclusioni sotto porta 34' lancio in profondità di de Vrij per Lautaro leggermente troppo lunga, palla sul fondo 32' diagonale in area di Lautaro lasciato libero ma Sirigu si oppone in tuffo respingendo la conclusione ravvicinata! 30' giallo a Meitè che ha allontanato la palla una volta che l'arbitro aveva fischiato una punizione contro 28' cross in area di Ansaldi verso il secondo palo per De Silvestri che commette fallo in attacco 25' risultato beffardo per la squadra di Conte che ha pagato a caro prezzo una leggerezza del suo portiere 24' spunto di Martinez su Aina che alza il braccio colpendo l'avversario, l'arbitro estrae il giallo e punizione dalla destra quasi all'altezza della bandierina. Batte Sanchez verso il primo palo con de Vrji ma che colpisce a lato in posizione di fuorigioco 23' quinto angolo per l'Inter con palla che perviene sui piedi di Borja Valero al limite dell'area ma se la fa soffiare 22' pestone di Godin su Ansaldi, giallo inevitabile 21' angolo di Sanchez, prova a staccare di testa Gagliardini ostacolato da De Silvestri e conclusione a lato 19' cross teso in area di Young ma la difesa granata respinge di testa 17' BELOTTI!!! VANTAGGIO DEL TORINO!!! Sull'angolo frittata di Handanovic che non blocca la palla che finisce sui piedi dell'attaccante che incredulo deposita in rete da due passi 16' Verdi in verticale per Belotti che conclude appena dentro l'area ma trova il muro di de Vrij, è angolo 14' fallo in attacco di Ansaldi in ritardo sul pallone dove è arrivato prima Brozovic 13' lancio di Borja per Sanchez che fa sponda per la conclusione al limite di Brozovic di poco a lato sporcata da una deviazione di Izzo! Sugli sviluppi termina in offside Sanchez 12' promettente partenza della squadra di Conte che prova a fare la partita 11' azione personale di Godin che prova centralmente dal limite ma conclusione larga che si spegne alla sinistra di Sirigu 8' Borja Valero per D'Ambrosio in area, cross deviato da Aina in corner. Sugli svilupppi viene anticipato Gagliardini 5' corner per i nerazzurri, alla battuta Sanchez palla che perviene sui piedi di Lautaro. Tiro cross rasoterra con Gagliardini in leggero ritardo per il tentativo sotto porta! 1' subito Sanchez offre un bel filtrante in area per Lautaro e conclusione deviata da Izzo in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi partiti! calcio d'avvio battuto dal Toro le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Inter - Torino. Ci collegheremo per commentare l'incontro intanto vediamo i giocatori che scenderanno in campo.

La presentazione del match

MILANO – Questa sera, lunedì 13 luglio alle ore 21.45 andrà in scena Inter – Torino, incontro valido per il posticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Conte ritrova Bastoni di difesa mentre a centrocampo c’è Borja Valero e non Eriksen; in avanti risparmiato Lukaku (in tribuna) spazio a Sanchez – Lautaro Martinez. Longo conferma buona parte della formazione della vigilia con Aina dal primo minuto mentre Verdi a supporto di Belotti in avanti. Da una parte c’è la formazione nerazzurra che viene dal pareggio esterno contro il Verona e in classifica è scivolata in quarta posizione con 65 punti. La squadra di Conte, però ha la grande opportunità di superare l’Atalanta e agganciare la Lazio al secondo posto. Dall’altra parte troviamo la compagine Granata che è reduce dal fondamentale successo casalingo contro il Brescia ed in classifica occupa la sedicesima posizione con 34 punti.

QUI INTER – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Gagliardini e Brozovic in cabina di regia con Candreva e Young sulle corsie esterne mentre davanti Eriksen agirà alle spalle del tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Sanchez.

QUI TORINO – Longo dovrebbe optare per il 3-4-2-1 con Sirigu tra i pali, reparto difensivo formato da Izzo, N’Koulou e Bremer. A centrocampo Meitè e Rincon in cabina di regia con De Silvestri e Ansaldi sulle corsie esterne mentre davanti Verdi e Millico agiranno a supporto di Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Torino, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A e su Sky Sport Calcio Uno, entrambi i canali sono disponibili sia sul satellite che sul digitale terrestre. Inter – Torino sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in streaming. Sky mette infatti a disposizione degli abbonati il servizio gratuito SkyGo: basterà scaricare l’applicazione sul proprio pc, tablet oppure smartphone e godersi la sfida. Un’ulteriore opzione è quella di vedere Inter-Torino su Now Tv, acquistando un pacchetto dedicato.

Le probabili formazioni di Inter – Torino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore: Conte

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Millico, Belotti. Allenatore: Longo

STADIO: San Siro