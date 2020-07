Torino – Brescia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Torino – Brescia dell’8 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A

TORINO – Alle ore 21.45 di mercoledì 8 luglio si disputerà la gara Torino – Brescia, utile per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione granata che viene dal pesante ko esterno rimediato nel derby della Mole contro ll Juventus con il risultato di 4-1 ed in classifica occupa la sedicesima posizione con quattro punti di margine dal Genoa che la segue. Dall’altra parte, invece, ci sono le rondinelle reduci dalla vittoria casalinga contro il Verona per 2-0 ed in classifica occupano il penultimo posto, in solitaria, con 21 punti. Entrambe le compagini sono impegnate nella lotta per non retrocedere ed hanno bisogno di raccogliere punti.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 8 luglio alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – Longo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-5-2 con Sirigu in porta, pacchetto arretrato con Bremer, N’Koulou e Izzo. A centrocampo, inoltre, Rincon, Meité, Lukic spazieranno sulla linea mediana mentre Berenguer e De Silvestri sulle linee laterali. Davanti, invece, agirà il tandem offensivo formato da Zaza e Belotti, autore del gol della bandiera nell’ultimo turno.

QUI BRESCIA – Diego Lopez potrebbe proporre il modulo 4-3-1-2 con Joronen, autore di una grade prova nell’ultima gara, tra i pali. Linea di difesa composta da Semprini e Sabelli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Mateju e Papetti. A centrocampo Tonali sarà in cabina di regia con Dessena e Zmrhal mezze ali. Infine, in attacco ci sarà spazio per Aye e Donnarumma, che riceveranno assistenza da Skrabb, schierato sulla trequarti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Brescia, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul canale Sky Sport (canale 253). Gli utenti Sky potranno seguire Torino – Brescia anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android, sia su computer, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Le probabili formazioni di Torino – Brescia

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, N’Koulou, Izzo; Berenguer, Rincon, Meité, Lukic, De Silvestri; Zaza, Belotti. Allenatore: Longo

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Semprini, Mateju, Papetti, Sabelli; Dessena, Tonali, Zmrhal; Skrabb; Aye, Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez

STADIO: Olimpico Grande Torino di Torino