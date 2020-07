I sardi giocano con molta attenzione e precisione riuscendo a battere una Juventus, orfana di Dybala, che non è riuscita a concretizzare le occasioni avute nel corso della gara

CAGLIARI – La formazione di Walter Zenga riesce a superare, nell’incontro casalingo della trentasettesima giornata, la Juventus capolista e già coampione d’Italia con il risultato di 2-0. I sardi partono subito forte e, dopo appena 8 minuti, sbloccano il risultato con il baby Gagliano, alla prima gara da titolare in Serie A. Dal 20′ sale in cattedra la Juventus che sfiora il pari in almeno due occasioni, Allo scadere del recupero del primo tempo è però il Cagliari a trovare il raddoppio grazie a Simeone. Il secondo tempo comincia con la formazione bianconera alla ricerca della rete. Il trascorrere dei minuti, diverse interruzioni dovute soprattutto ai cambi, ed uno strepitoso Cragno negano alla formazione di Sarri la possibilità di rientrare in gara.

La cronaca minuto per minuto

CAGLIARI-JUVENTUS 2-0 FINALE SECONDO TEMPO 95' Finisce qui! Il Cagliari batte la Juventus per 2-0. 95' Cragno ancora strepitoso sul tiro da fuori diretto all'incrocio da parte di Zanimacchia. 92' Cross di Cristiano Ronaldo, l'ultimo dei suoi a mollare, blocca Cragno. 90' L'arbitro concede 5 minuti di recupero in questo secondo tempo. 88' Sarri inserisce Olivieri per Higuin per questi minuti finali. 84' Intanto Birsa prende il posto di SImeone. 82' La Juventus prova a rendersi pericolosa con alcuni cross dalla trequarti sui quali la retroguardia sarda è attenta. 80' Gran conclusione da fuori di Ronaldo che si vede negare la gioia personale da un ottimo Cragno. 79' I neo-campioni d'Italia non riescono a rendersi pericolosi. 76' Tra gli ospiti Peeters prende il posto di Bentancur. 75' Fallo commeso da Lykogiannis, i bianconeri potranno cercare di sfruttare una punizione da posizione insidiosa. 73' Il gioco riprende ma il direttore di gara fischia un fallo contro la Juventus. 71' Secondo cooling break della gara a disposizione dei giocatori. 68' Gli ospiti non riescono a inserirsi tra i difensori di casa che difendono con attenzione. 67' La Juventus guadagna un corner ma, sulla battuta seguente, la difesa spazza. 64' Joao Pedro viene ammonito da Ghersini per un duro intervento su Cuadrado. 61' Nella Juventus Matuidi subentra a Muratore e Zanimacchia a Pjanic. 58' Tentativo di Bernardeschi ma il suo colpo di testa termina alto. 54' Grande occasione per i bianconeri con Alex Sandro che colpisce di testa su cross da corner ma trova ancora Cragno! 52' Ancora Cagliari ma stavolta Buffon dice no a Simeone, ben servito da Joao Pedro. 50' Conclusione di Joao Pedro che non inquadra la porta. 49' Gioco fermo per un fallo ravvisato ai danni di un giocatore della Juventus. 46' Lykogiannis prende il posto di Gagliano e Paloschi quello di Rog in questa ripresa. 46' Riprende l'incontro con l'avvio del secondo tempo. PRIMO TEMPO 48' Il direttore di gara pone fine alla prima frazione di gioco. 47' RADDOPPIO CAGLIARI!!! Gagliano serve Simeone che batte Buffon per la seconda volta. 45' Due minuti ancora da recuperare. 44' Ancora una grande possibilità per i bianconeri: Bentancur riceve in area e calcia da posizione favorevole ma trova la parata di Cragno. 41' Ci prova anche Cuadrado ma il colombiano non trova la porta. 38' Grande occasione per Higuain: l'argentino riceve palla e, in semirovesciata, conclude fuori di pochissimo. 37' Ronaldo prova la battuta di un calcio piazzato ma trova solo la barriera, corner per la Signora. 35' Higuain prova un filtrante per un compagno ma la difesa sarda è attenta e chiude. 32' Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Bonucci che calcia di ptima intenzione non trovando la porta per un soffio. 31' La Juventus manovra con una lunga serie di passaggi. 28' Cooling break a disposizione dei giocatori. 25' Nuovo giallo, questa volta nei confronti di Pjanic. 22' Cuadrado serve Bentancur che conclude ampiamente sopra la traversa. 21' La Juventus prova ad intensificare il pressing in questo frangente. 19' Ci prova Joao Pedro da fuori ma il suo tiro, troppo centrale, viene parato dall'estremo difensore bianconero. 16' Primo cartellino giallo della gara ai danni di Rog. 15' Joao Pedro, che ha accusato una noia muscolare, sta giocando con una vistosa fasciatura. 13' Mattiello ci prova dal limite, Buffon ci mette la manona. 11' Inizio gara veramente da incubo per i bianconeri che, adesso, dovranno riorganizzare la propria manovra alla ricerca del pari. 8' VANTAGGIO CAGLIARI!!!! Proprio lui il marcatore, il giovane Gagliano su suggerimento di Mattiello. 7' Higuain si divora una buona occasione calciando debolmente e trovando la respinta del portiere rossoblu. 5' Occasione Juve: Muratore, servito da Ronaldo, calcia col mancino trovando l'ottima risposta di Cragno. 4' Ci prova il giovane Gagliano ma la conclusione non impensierisce Buffon. 4' Il Cagliari gestisce il possesso palla in questo avvio. 2' Il calcio d'inizio è stato battuto dai padroni di casa. 1' L'incontro è appena cominciato!! 21.43 Le squadre si schierano sul rettangolo di gioco, tutto pronto per l'inizio della gara. 21.30 I giocatori rientrano nel tunnel degli spogliatoi. 21.15 Le due formazioni hanno cominciato ad espletare le fasi di riscaldamento pre-gara. 21.00 Per ciò che concerne le due formazioni, i Sardi scendono in campo con il 3-4-1-2; Joao Pedro agirà alle spalle di Simeone e Gagliano. Tra i bianconeri, ampio turnover, si rivedono Buffon tra i pali ed Higuain al centro dell'attacco. Chance per il giovane Muratore a centrocampo. 20.45 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio buona serata e benvenuti alla diretta di Cagliari - Juventus, gara utile per la trentasettesima giornata di Serie A. IL TABELLINO CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Farago’, Ionita, Rog (47' Paloschi), Mattiello; Joao Pedro (88' Pereiro); Simeone (84' Birsa), Gagliano (46' Lykogiannis). A disposizione: Rafael, Ciocci, Pisacane, Carboni, Lykogiannis, Pereiro, Marigosu, Ladinetti, Paloschi, Gagliano, Ragatzu, Pavoletti. Allenatore: Zenga



JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Muratore (61' Matuidi), Bentancur (76' Peeters), Pjanic (61' Zanimacchia); Bernardeschi, Higuain (88' Olivieri), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta, Matuidi, Peeters, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia. Allenatore: Sarri RETI: 8' Gagliano (C), 45+2' Simeone (C)



AMMONIZIONI: Rog, Joao Pedro (C), Pjanic (J) Sarri (dalla panchina) ESPULSIONI: // RECUPERO: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nel secondo tempo. STADIO: Sardegna Arena

La presentazione del match

Da una parte c’è la squadra sarda che viene dalla sconfitta casalinga contro l’Udinese ed in classifica occupa la tredicesima posizione, al pari dei friulani, a quota 42 punti. Dall’altra parte troviamo i bianconeri che hanno battuto la Sampdoria conquistando il nono Scudetto consecutivo con due giornate d’anticipo. L’incontro della Sardegna Arena verrà diretto dal signor Ghersini della sezione di Genova.

QUI CAGLIARI – Zenga dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Cragno in porta, pacchetto difensivo formato da Pisacane, Klavan e Walukiewicz. A centrocampo Ionita e Ladinetti in cabina di regia con Faragò e Lykogiannis sulle corsie esterne mentre davanti Pereiro agirà a supporto di Joao Pedro e Simeone.

QUI JUVENTUS – Scelte obbligate per Sarri che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Buffon in porta, pacchetto difensivo formato da Cuadrado e Coccolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e Rugani. A centrocampo Bentancur in cabina di regia con Ramsey e Muratore mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Juventus, valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e e sarà visibile sul canale Sky Dazn 1 (canale 209 del satellite), solo per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme che consentono la presenza dell’app Dazn.

Le probabili formazioni di Cagliari – Juventus

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Pisacane, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis, Ionita, Ladinetti, Faragò, Pereiro, Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado; Rugani, Bonucci, Coccolo, Ramsey, Bentancur, Muratore, Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

STADIO: Sardegna Arena