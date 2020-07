Juventus – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus – Sampdoria del 26 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A

TORINO – Domenica 26 luglio alle ore 21.45 andrà in scena Juventus – Sampdoria, match valevole per il posticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra bianconera che ha fallito il primo match-point Scudetto perdendo in casa dell’Udinese. La squadra di Sarri, prima in classifica con 80 punti, ha bisogno di tre punti per festeggiare il nono Tricolore di fila. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Ranieri che è reduce dalla sconfitta nel derby contro il Genoa ed in classifica occupa la quattordicesima posizione con 41 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

JUVENTUS-SAMPDORIA IN DIRETTA Domenica 26 luglio alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Sarri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo formato da Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Ligt e Bonucci. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Rabiot mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe schierare i suoi col 4-4-2 con Audero in porta, reparto difensivo formato da Bereszynski e Augello sulle corsie esterne mentre nel mezzo Yoshida e Chabot. A centrocampo Thorsby e Linetty in cabina di regia con Depaoli e Jankto sulle corsie laterali mentre davanti spazio al tandem offensivo formato a Gabbiadini e Quagliarella.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Sampdoria, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport numero 251. La sfida potrà essere seguita in diretta streaming grazie a Sky Go, il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell’abbonamento. L’app di Sky Go è scaricabile su vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook. Un’altra opzione è quella di Now Tv, servizio streaming e on demand sembpre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti, che includano il meglio della Serie A.

Le probabili formazioni di Juventus – Sampdoria

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

STADIO: Allianz Stadium