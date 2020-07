Sampdoria – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Genoa del 22 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A

GENOVA – Mercoledì 22 luglio alle ore 21.45 andrà in scena il Derby della Lanterna Sampdoria – Genoa, incontro valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra di Ranieri che sta vivendo un momento di forma straordinario come dimostrato dalle cinque vittorie nelle ultime sei partite, di cui l’ultima in rimonta contro il Parma. Il Doria occupa la tredicesima posizione in classifica con 41 punti. Dall’altra parte troviamo il Grifone che viene dalla fondamentale vittoria contro il Lecce ed in classifica occupa la quartultima posizione con 33 punti, +4 sulla squadra salentina.

La cronaca minuto per minuto

SAMPDORIA-GENOA IN DIRETTA Mercoledì 22 luglio alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Audero tra i pali, pacchetto difensivo composto da Depaoli e Augello sulle corsie esterne mentre nel mezzo Yoshida e Colley. A centrocampo Ekdal e Thorsby in cabina di regia con Linetty e Jankto sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Ramirez e Quagliarella.

QUI GENOA – Nicola dovrebbe schierare la sua squadra col 3-4-1-2 con Perin in porta, pacchetto difensivo composto da Masiello, Zapata e Romero. A centrocampo Schone in cabina di regia con Lerager mentre sulle corsie esterne spazio a Criscito e Barreca. In attacco Iago Falque agirà a supporto del tandem offensivo composto da Pandev e Pinamonti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sampdoria – Genoa, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La sfida del Ferraris potrà inoltre essere seguita dagli abbonati Sky anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, scaricando l’apposita applicazione per sistemi Android e iOS oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Tutti gli altri avranno a disposizione l’opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che acquistando uno dei pacchetti proposti offre anche la visione delle partite di Serie A.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Genoa

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramírez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

GENOA (3-4-1-2): Perin; Masiello, Romero, C. Zapata, Criscito, Schöne, Lerager, Barreca; Iago Falque, Pandev, Pinamonti. Allenatore: Nicola

STADIO: Luigi Ferraris