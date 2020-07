Cagliari – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Udinese del 26 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A

CAGLIARI – Domenica 26 luglio alle ore 19.30 andrà in scena Cagliari – Udinese, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione padrona di casa che viene dalla sconfitta esterna subita in rimonta dalla Lazio ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 42 punti. Dall’altra parte troviamo la compagine friulana che ha ipotecato la salvezza battendo in rimonta la Juventus. La squadra di Gotti, infatti, occupa la quindicesima posizione con 39 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 26 luglio alle ore 18.30 le formazioni ufficiali, dalle 19.30 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Walukiewicz, Klavan e Lykogiannis. A centrocampo Ionita in cabina di regia con Nadez e Rog mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Faragò e Mattiello. In attacco tandem offensivo formato da Simeone e Joao Pedro.

QUI UDINESE – Modulo speculare per la squadra friulana con Musso tra i pali, pacchetto difensivo formato da De Maio, Nuytinck e Samir. A centrocampo De Paul in cabina di regia con Sema e Fofana mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Stryger Larsene e Zeegelaar. In attacco tandem offensivo formato da Okaka e Nestorovski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Udinese, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Per gli utenti che avessero aderito all’offerta Sky-DAZN Cagliari-Udinese sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Cagliari – Udinese

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Zenga

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelaar; Okaka, Nestorovski. Allenatore: Gotti

STADIO: Sardegna Arena