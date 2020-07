Serie A, Cagliari – Udinese: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Cagliari – Udinese: incontro valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 19.30

CAGLIARI – Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio, alle ore 19.30 andrà in scena Cagliari – Udinese, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione padrona di casa che viene dalla sconfitta esterna subita in rimonta dalla Lazio. I sardi in classifica occupano la tredicesima posizione con 42 punti. Dall’altra parte, invece, troviamo la compagine friulana che ha ipotecato la salvezza battendo in rimonta la Juventus. La squadra di Gotti, infatti, occupa la quindicesima posizione con 39 punti. Dirigerà l’incontro il signor Pasqua della sezione di Tivoli.

Le formazioni ufficiali di Cagliari – Udinese

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Zenga

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelaar; Okaka, Nestorovski. Allenatore: Gotti

STADIO: Sardegna Arena di Cagliari