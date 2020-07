Lazio – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Cagliari del 23 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A

ROMA – Giovedì 23 luglio alle ore 21.45 si giocherà Lazio – Cagliari, match valevole per il posticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte troviamo la formazione capitolina che viene dalla sconfitta esterna contro la Juventus ed in classifica occupa la quarta posizione con 69 punti. Cammino post-COVID decisamente negativo per la Lazio che ha raccolto cinque sconfitte in otto partite. Dall’altra parte c’è la squadra guidata da Zenga che viene dal pareggio casalingo contro il Sassuolo ed in classifica occupa l’undicesimo posto, in coabitazione con la Fiorentina, a quota 42 punti.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 23 luglio alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Inzaghi, che spera di recuperare qualche infortunato, potrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Strakosha tra i pali, pacchetto difensivo formato da Luiz Felipe, Acerbi e Patric. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Milinkovic-Savic e uno tra Parolo e Luis Alberto mezze ali. Sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Anderson mentre in attacco tandem offensivo composto da Caicedo e Immobile.

QUI CAGLIARI – Zenga dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare: Cragno tra i pali, reparto difensivo formato da Ceppitelli, Klavan e Carboni. A centrocampo Birsa in cabina di regia con Nandez e Rog mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lykogiannis e Mattiello. In attacco tandem offensivo formato da Joao Pedro e Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Cagliari, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN: occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento collegandosi al sito in modo da poter guardare il match tramite il portale o scaricando l’app ufficiale su smart tv, pc, smartphone, tablet, PS4 o XBox. La partita, inoltre, sarà visibile su DAZN 1, canale numero 209 del decoder Sky aperto a chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN e potrà godersi la gara sul proprio televisore.

Le probabili formazioni di Lazio – Cagliari

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Patric; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Klavan, Carboni; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga

STADIO: Olimpico di Roma