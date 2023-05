Pineto Calcio – Arezzo: diretta live e risultato in tempo reale

La partita ASD Pineto Calcio – Arezzo di Domenica 21 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere il match valido per la 3° giornata della Poule Scudetto di Serie D

PINETO – Domenica 21 maggio alle ore 15 Pineto Calcio e Arezzo in campo per la terza gara della Poule Scudetto di Serie D. Gara decisiva per l’accesso alla fase finale. La squadra toscana guida assieme alla Giana Erminio con 3 punti mentre il Pineto ha perso la prima sfida e resta a 0. Vincendo tuttavia può rimettere tutto in gioco. La società abruzzese ha diffuso il prezzo del biglietto per l’accesso allo stadio “Mariani – Pavone” pari a 10 euro l’intero e 5 euro per i ridotti. Nella sfida a Gorgonzola è stato decisivo Fumagalli autore di una doppietta ma anche il portiere D’Aniello autore di alcuni interventi decisivi. Il match sarà diretto da Fabrizio Arcidiacono della sezione di Acireale, sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Castaldo di Frattamaggiore e Luca Chianese di Napoli. E’ notizia di oggi la prosecuzione del rapporto in essere con tutti i componenti dello staff della prima squadra per l’Arezzo. Si legge nella nota: “Nel segno della programmazione e della continuità dopo Paolo Indiani e Federico Vettori resteranno in amaranto anche nella prossima stagione il preparatore atletico Maurizio Pecorari, il preparatore dei portieri Massimiliano Magi e il collaboratore tecnico e match analyst Lorenzo Nannizzi”. Ricordiamo che le gare di semifinale si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e ritorno (28 maggio e 4 giugno), con la squadra che giocherà la prima partita in casa stabilita da apposito sorteggio. Sono previsti i rigori in caso di parità al 90′. La finale si disputerà il 10 giugno in campo neutro e in caso di parità al 90′, si procederà alla esecuzione dei calci di rigore. La formazione vincente conquisterà il titolo di campione d’Italia dilettanti 2022/23.

Tabellino in tempo reale

Probabili formazioni di Pineto – Arezzo

PINETO (3-5-2): D’Egidio; Lucarini, Nonni, Ceccacci; Traini, Braghini, Di Filippo, Forgione, Della Quercia; Emili, Njambe.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Pericolini, Risaliti, Lazzarini, Zona; Foglia, Bianchi, Settembrini; Convitto, Gucci, Pattarello.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Pineto – Arezzo, valida per la terza giornata della Poule Scudetto di Serie D non sarà trasmessa in diretta tv o streaming, tuttavia è possibile restare aggiornati su risultato e fatti salienti attraverso la nostra diretta.