Torino – Fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino – Fiorentina di Domenica 21 maggio 2023: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36ma giornata di Serie A 2022-2023

TORINO – Domenica 21 maggio, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino – Fiorentina, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 15.

Di fronte due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Non alla stagione. E questo perché se da un lato la squadra di Juric pensa soltanto a congedarsi al meglio dai propri tifosi, dall’altra quella di Italiano é attesa da un finale scoppiettante che la vede protagonista sia nella finale di Coppa Italia contro l’Inter sia nella finalissima di Conference League contro il West Ham. I granata, dopo il successo esterno di misura contro il Verona, sono noni a quota 49, frutto di tredici vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, trentasette gol fatti e trentanove subiti. I viola, dopo il successo casalingo per 2-1 contro l’Udinese, sono decimi a quota 46, con un percorso di tredici partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, quarantasette reti realizzate e quaranta subite. Nelle ultime cinque sfide gli uomini di Juric hanno collezionato dieci punti, quelli di Italiano sette. All’andata, lo scorso 3 febbraio, finì 2-1 in favore della Fiorentina.

Cronaca con tabellino della partita

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Miniutti e dal quarto uomo Maggioni. Al Var ci sarà La Penna, assistito da Paganesi

Presentazione del match

QUI TORINO – Indisponibili Miranchuk e Radonjic. Juric dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e difesa a tre formata da Gravillon, Schuurs e Buongiorno. In mezzo al campo Ricci e Ilic con Singo e Rodriguez pronti a ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Pellegri, supportata dai trequartisti Vlasic e Karamoh.

QUI FIORENTINA – Italiano, che dovrà fare a meno dello squalificato Bonaventura, dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Terracciano in porta e con una difesa a quattro con Dodò e Terzic sulle fasce e Martinez Quarta e Igor al centro. A centrocampo Amrabat, Mandragora e Kouamé. Tridente offensivo composto da Barak, Brekalo e Jovic.

Le probabili formazioni di Torino – Fiorentina

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Karamoh; Pellegri. Allenatore: Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Barak, Brekalo; Jovic. Allenatore: Italiano.

