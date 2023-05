Fiorentina – Udinese 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Udinese di Domenica 14 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A

FIRENZE – Domenica 14 maggio, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina – Udinese, gara valida per la trentacinquesima giornata della Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15.

Di fronte due squadre tranquille, che non hanno più nulla da chiedere al campionato, appaiate a 46 punti. I viola sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 nella semifinale della Conference League. In campionato, dopo la sconfitta esterna di misura contro il Napoli, sono ottavi, a -12 dalla zona Europa e a quota 46, frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, quarantacinque gol fatti e quaranta subiti. Stessi punti per i friulani, reduci dal successo casalingo per 2-0 contro la Sampdoria. Il loro percorso é di undici partite vinte, tredici pareggiate e dieci perse, quarantacinque reti realizzate e quarantuno incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Italiano ha raccolto sei punti, quella di Sottil sette. All’andata, lo scorso 31 agosto, un gol di Beto assegnò i tre punti all’Udinese.

Cronaca con tabellino della partita

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - UDINESE 1-0 (2'T) SECONDO TEMPO 17' nell'Udinese ingresso per Udogie e Arslan per Ebosele e Zeegelaar 15' due cambi ordinati da Italiano: Mandragora per Duncan e Terzic per Biraghi 13' cartellino giallo a Zeegelaar, punito il suo intervento su Gonzalez 10' intervento falloso di Ebosele su Gonzalez, il giocatore ha rischiato il giallo 3' dall'altra parte traversone dalla destra, buca l'intervento Venuti e tocco di Lovric sul fondo 2' pochi istanti più tardi su erorre di Ebosele su pressione di Biraghi, carambola sui piedi di Kouamé ma non inquadra lo specchio della porta 2' prima conclusione subito per Gonzalez ma palla a lato con il destro da posizione defilata calcio d'avvio per l'Udinese, nella Fiorentina dentro Gonzalez per Ikoné squadre nuovamente in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 48' finisce qui il primo tempo tra Fiorentina e Udinese, 1-0 all'intervallo per la rete di Castrovilli dopo 7 minuti. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 48' giallo anche per Biraghi 46' fallo tattico di Walace su Duncan e spende un giallo 45' 3 minuti di recupero 44' intervento presunto in area su Brekalo, l'arbitro lascia giocare 42' cartellino giallo a Ebosele, il giocatore si è scontrato con Biraghi 35' palo di Brekalo! Da un corner fallito per l'Udinese lancio di Ikoné dalla sua metà campo per il compagno che dopo un controllo dentro l'area con il destro calcia sul primo palo a tu per tu con Silvestri. Ebosele si fa male intervenendo in scivolata centrando il legno. Possibile taglio sulla gamba del giocatore controllato dallo staff medico 32' angolo per la Fiorentina dalla destra d'attacco ma nulla di fatto 31' conclusione alta da dimenticare per Venuti da fuori area, gara che è un pò calata di ritmo 26' fermato in offside Ebosele bravo nel controllo palla quindi lo scontro con Brekalo 25' primo angolo per l'Udinese, palla verso il secondo palo liberata da Barak 19' prova a riprendere terreno l'Udinese che in questi primissimi minuti ha un pò subito il gioco viola 14' punizione interessante quasi dal limite per Biraghi, palla verso l'incrocio del primo palo ma di poco alta! 9' fermato in fuorigioco Kouamé che in area aveva anticipato Silvestri costretto a stenderlo 7' CASTROVILLI!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO! Dopo il bolide da fuori area di Duncan che si stampa sul palo l'azione si sviluppa sulla destra dove su cross in area sul primo palo si fa trovare pronto il centrocampista che con un diagonale supera Silvestri favorito da una respinta corta di Becao 4' apertura per Ikoné che offre un filtrante in area per Kouamé, cross basso intercettato dalla difesa 3' fallo in attacco di Nestorovski su Milenkovic in copertura nella propria area Si parte con il calcio d'avvio battuto dalla Fiorentina nella classica maglia viola, Udinese in quella bianconera Fiorentina e Udinese in campo, siamo pronti a seguire la partita Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Fiorentina-Udinese. Dalle ore 15 seguiremo assieme l'incontro valido per la 35esima giornata. TABELLINO FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (dal 15' st Terzic); Duncan (dal 15' st Mandragora), Castrovilli; Ikonè (dal 1' st Gonzalez), Barak, Brekalo; Kouamè. A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Dodo, Bonaventura, Jovic, Saponara, Terzic, Ranieri, Gonzalez, Martinez Quarta, Sottil, Amrabat, Mandragora, Bianco, Kayode. Allenatore: Italiano UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Festy (dal 17' st Udogie), Pereyra, Walace, Lovric, Zeegelaar (dal 17' st Arslan); Samardzic; Nestorovski. A disposizione: Padelli, Piana, Masina, Arslan, Udogie, Abankwah, Buta, Thauvin, Semedo, Pafundi. Allenatore: Sottil Reti: al 7' pt Castrovilli Ammonizioni: Ebosele, Walace, Biraghi, Zeegelaar Recupero: 3 minuti nel primo tempo

Formazioni ufficiali di Fiorentina – Udinese

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Castrovilli; Ikonè, Barak, Brekalo; Kouamè. A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Dodo, Bonaventura, Jovic, Saponara, Terzic, Ranieri, Gonzalez, Martinez Quarta, Sottil, Amrabat, Mandragora, Bianco, Kayode. Allenatore: Italiano

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Festy, Pereyra, Walace, Lovric, Zeegelaar; Samardzic; Nestorovski. A disposizione: Padelli, Piana, Masina, Arslan, Udogie, Abankwah, Buta, Thauvin, Semedo, Pafundi. Allenatore: Sottil

Convocati Fiorentina

Portieri: Cerofolini, Terracciano, Vannucchi

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Kayide, Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mantragora

Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara, Sottil

Le dichiarazioni di Sottil alla vigilia

“Ci teniamo a fare bene in queste 4 partite per raccogliere più punti possibili perché abbiamo un obiettivo chiaro che vogliamo raggiungere – spiega Sottil – Siamo carichi e c’è la giusta concentrazione ed anche serenità. Con la Fiorentina, sappiamo della difficoltà della partita ma ci siamo preparati bene e veniamo da una bella vittoria contro la Sampdoria. Ho visto la squadra vogliosa di andare a Firenze a fare una partita importante. La Fiorentina ha tanti elementi in rosa, in pratica due squadre da poter ruotare con giocatori importantissimi che non hanno partecipato alla partita di Coppa. Quando si incontrano queste squadre che fanno le coppe europee, hanno tutte rose competitive ed ampie. Se sono calciatori scelti dai dirigenti della Fiorentina vuole dire che sono tutti validi. Noi dobbiamo approcciare alla gara come fatto contro Cremonese, Napoli e Sampdoria al cospetto di una squadra che è allenata bene ed ha organizzazione oltre a tanti giocatori con caratteristiche diverse. Io chiedo ai ragazzi di fare sempre la nostra prestazione fatta da aspetti tecnici e motivazionali, tutto parte dall’approccio. Questo è ciò che ho chiesto loro. Abbiamo 4 partite difficili. Dopo la Fiorentina ci sono Lazio, Salernitana e Juventus però abbiamo l’obbligo di rimanere il più in alto possibile. Siamo lì, sappiamo che c’è un gruppone e non è semplice ma abbiamo dimostrato contro le grandi che noi ci siamo. Dipenderà dalla nostra concentrazione e da noi stessi perché sappiamo che non ci sono partite facili in Serie A. Anche la Salernitana è una squadra pimpante che sta macinando punti ma noi dobbiamo concentrarci su di noi e sulla voglia di rimanere il più in alto possibile perché può accadere di tutto. La nostra parte deve essere quella di fare più punti possibili e di ritagliarci un posto al sole nella parte più bella della classifica”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Paterna, coadiuvato dagli assistenti Antonio Vono di Soverato e Alessio Saccenti di Modena; quarto uomo Matteo Gualtieri di Asti. Al VAR ci sarà Rosario Abisso di Palermo, assistito da Valerio Marini di Roma.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Terracciano in porta e con una difesa a quattro conVenuti e Terzic sulle fasce e Milenkovic e Igor al centro. In mezzo al campo Barak, Castrovilli e Amrabat. Tridente offensivo composto da Kouame, Jovic, Saponara

QUI UDINESE – Assenti per infortunio Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Pafundi e Success. Sottil dovrebbe rispondere col modulo 3-5-1-1. Quindi, Silvestri tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. In cabina di regia Walace con Samardzic e Lovric mentre Ebosele e Udogie dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Pereyra e Beto

Le probabili formazioni di Fiorentina – Udinese

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Barak, Castrovilli, Amrabat; Kouame, Jovic, Saponara. Allenatore: Italiano

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Sottil

Dove vedere la partita in tv e streaming

