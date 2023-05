La partita Basilea – Fiorentina di Giovedì 18 maggio 2023 in diretta: una doppietta di Gonzalez con in mezzo la rete di Amdouni porta il match ai supplementari dove è decisivo in pieno recupero Barak

FIRENZE – Giovedì 18 maggio, al St Jakob Park di Basilea, in Svizzera, andrà in scena Basilea – Fiorentina, semifinale di ritorno della Conference League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Percorso di qualificazione in salita per la squadra di Italiano che nella gara di andata é stata beffata allo scadere: avanti di un gol siglato nel primo tempo da Cabral, nella ripresa si era fatta prima raggiungere da Diouf quindi sorpassare in pieno recupero da Amdouni. Ora i viola, per accedere alla finalissima di Praga del 7 giugno, dovranno necessariamente vincere con due gol di scarto. Sono tre i precedenti tra le due compagini nelle competizioni europee con il bilancio di due successi per la squadra svizzera e un pareggio.

Cronaca della partita

RISULTATO FINALE: BASILEA - FIORENTINA 1-3 DTS [AGG. 3-4] SUPPLEMENTARI 27' è finita! Impresa della Fiorentina che vince 3-1 a Basilea dopo i tempi supplementari e conquista la finale di Conference League! Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 26' palo di Jovic! Rasoterra che supera il portiere ma viene fermato dal legno 24' BARAK!!! 3-1 PER LA FIORENTINA!!! VIOLA UN PASSO DALLA FINALE! Su cross dalla destra sponda di Jovic per Ikoné anticipato da Nuha ma sul secondo palo c'è Barak che in area piccola non fallisce calciando d'esterno e palla alla destra del portiere 24' diagonale in area di Mangragora respinta dal portiere! 19' su palla persa da Jovic azione pericolosa in area di Amdouni respinta da Amrabat! 18' su cross dalla destra, sponda di Barak per Jovic che due passi fallisce il bersaglio! 17' in campo Mandragora per Castrovilli 15' conclusione d'esterno per Ikone innescato da un recupero di Barak, palla lato 14' fischiato fallo in attacco a Jovic, punizione per la difesa 12' angolo con un nulla di fatto per Biraghi 11' dopo una lunga interruzione di quasi dieci minuti si torna a giocare. Il tifoso viola che ha avuto un lieve malore è strato trasportato in ospedale, questa la comunicazione segnalata dagli speaker dello stadio 3' angolo per la Fiorentina ma prima di battere dalla curva dei tifosi viola viene richiamata l'attenzione perchè probabilmente c'è un tifoso che non si sente bene. Gioco fermo e barella pronta a intervenire. Match al momento sospeso per emergenza medica. Arbitro a colloquio con i capitani per decidere sul da farsi. siamo dentro gli ultimi 15 di gioco in campo Barak per Bonaventura mentre dell'altra parte c'è Males per Burger SECONDO TEMPO si va al cambio campo PRIMO TEMPO 15' senza recupero si chiude il primo tempo supplementare 15' cross leggermente lungo di Castrovilli per Jovic che non arriva sulla sfera 14' giallo a Bonaventura 13' lancio in area per Burg abile nel girarsi senza essere contrastato ma conclusione centrale bloccata da Terracciano 10' palla in area di Biraghi per Bonaventura che controlla bene, si gira ma calcia troppo sul portiere 8' giallo a Italiano per proteste 6' giallo a Ikoné per simulazione in area 5' pochi istanti più tardi conclusione da due passi di Gonzalez respinta con i piedi da Hits e segnato fallo in attacco a Bonavenuta su Lang M. 4' prima chance per i viola con Amrabat che dal limite pesca Jovic, colpo di testa ravvicinato un pò centrale respinto dal portiere comunque molto reattivo! si riparte con il calcio d'avvio battuto dalla Fiorentina fuori Cabral e dentro Jovic si dissetano i giocatori delle due squadre pronti a sfidarsi per altri 30 minuti SECONDO TEMPO 48' l'arbitro fischia la fine dei regolamentari, è parità tra andata e ritorno e saranno necessari i tempi supplementari 45' 3 minuti di recupero prima dei supplementari 44' giallo per Burgel e Gonzalez 43' standing ovation per Xhaka, al suo posto Frei 36' nel Basilea dentro Zequiri per Augustin 35' angolo per la viola, batte Biraghi per l'accorrende Milenkovic che schiaccia la sfera di poco sopra la traversa a portiere battuto! 32' azione di rimessa con Ikoné che crossa per Bonaventura ma diagonale largo 27' GONZALEZ!!! 2-1 FIORENTINA!!! Cross di Dodò, in area spizzata di un difensore sul corpo di un compagno. Il giocatore ha stoppato la sfera che arriva sui piede del giocatore viola, freddo a calciare da due passi con il mancino a incrociare 11' dentro Ranieri per Igor 11' AMDOUNI! PAREGGIO DEL BASILEA! Lungo lancio dalle retrovie con Igor che si fa superare dal giocatore, abile a insaccare con il piatto a tu per tu con Terracciano con un piatto destro a giro in diagonale 7' imbucata di Bonavantura per Cabral che non arriva in area sulla sfera per calciare si riparte con il secondo tempo, tra i viola dentro Ikoné per Brekalo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Basilea e Fiorentina. 1-0 per i viola che hanno messo in parità la doppia sfida. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 44' 1 minuto di recupero 41' chance per Bonaventura su cross dal fondo di Dodò ma il portiere in qualche modo con la mano sinistra respinge! 39' segnalata posizione di offside a Gonzalez 35' GONZALEZZZ!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO!!! Angolo dalla destra di Biraghi e grande stacco di testa a centroarea con palla alla destra del portiere 32' buona giocata di Castrovilli che propizia un tiro dalla bandierina, Biraghi corto sul primo palo e nuovo giro dalla bandierina. Sempre primo palo con Cabral a prolungare sul secondo palo dove prova a giro Bonaventura con il destro a giro, polpastrelli del portiere sulla traversa 30' cross ben calibrato da Biraghi sul secondo palo per Gonzalez e colpo di testa a incrociare di poco a lato! 25' angolo per la viola con Castrovilli, allontana la difesa e qualche istante più tardi palla di Biraghi verso il secondo palo per Castrovilli che conclude di testa sul fondo 21' cartellino giallo per Igor che ha dovuto fermare in qualche modo lo scatto di Ndoye. Punizione dal fondo verso il secondo palo dove non ci arriva nessuno e qualche timida protesta per un contrasto in area 20' spunto di Ndoye che arriva fino al limite dell'area ma rasoterra di poco a lato! 18' ci prova su punizione Xhaka ma il suo destro a giro supera sia la barriera che la traversa 10' fasi di studio in questi primi minuti, i viola chiamati a ribaltare il 2-1 del Franchi gara iniziata! Basilea e Fiorentina in campo, siamo pronti a seguire la sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Basilea-Fiorentina. Dalle ore 21 il ritorno della semifinale di Conference League.

Tabellino

BASILEA: Hitz M., Lang M., Adams K., Pelmard A., Ndoye D., Xhaka T. (dal 43′ st Frei F.), Burger W. (dal 1′ sts Males D.), Calafiori R., Augustin J. (dal 36′ st Zeqiri A.), Amdouni Z., Diouf A.. A disposizione: De Mol N., Salvi M. Zeqiri A., Frei F., Males D., Essiam E., Fink B., Kade A., Millar L., Novoa Ramos H., Vogel H. Allenatore: Vogel H..

FIORENTINA: Terracciano P., Dodo, Milenkovic N., Igor (dal 11′ st Ranieri L.), Biraghi C., Bonaventura G. (dal 1′ sts Barak A.), Amrabat S., Castrovilli G. (dal 15’+2 sts Mandragora R.), Gonzalez N., Cabral A. (dal 1′ pts Jovic L.), Brekalo J. (dal 1′ st Ikone J.). A disposizione: Cerofolini M., Ikone J., Ranieri L., Jovic L., Barak A., Mandragora R., Duncan A., Kouame C., Martinez Quarta L., Saponara R., Sottil R., Venuti L. Allenatore: Italiano V..

Reti: al 10′ st Amdouni Z. (Basilea) al 35′ pt Gonzalez N. (Fiorentina) , al 27′ st Gonzalez N. (Fiorentina) , al 15’+9 sts Barak A. (Fiorentina) .

Ammonizioni: al 44′ st Burger W. (Basilea) al 21′ pt Igor (Fiorentina), al 14′ st Ranieri L. (Fiorentina), al 45′ st Gonzalez N. (Fiorentina), al 6′ pts Ikone J. (Fiorentina), al 14′ pts Bonaventura G. (Fiorentina), al 15’+10 sts Barak A. (Fiorentina).

Le dichiarazioni di Italiano

“Sarà uno stadio caldissimo come nelle trasferte precedenti. Dal punto di vista della personalità dobbiamo tirare fuori tanto. Ripartiamo dalla bella vittoria sull’Udinese e arriviamo consapevoli e consci delle nostre qualità. Per tutti è un’occasione importante. Mettere in pratica le nostre qualità per mettere una ciliegina in fondo ad una stagione esaltante. Cabral sta bene e mi sembra recuperato e al top della condizione. Nell’ultimo periodo è il nostro terminale più importante e domani da ex vorrà far vedere il suo valore. Domani in campo chi è al top della condizione e sta bene sotto l’aspetto mentale. Queste partite e questi stadi ti caricano. Vanno gestite le energie, questa è la parte difficile. Poi è una partita che può andare anche oltre ai 90′ quindi servirà lavorare anche su questo aspetto. Ce la possiamo giocare e se abbiamo qualcosa in più da tirare fuori, domani è il giorno per farlo. Braga, Poznan, Sivas…abbiamo giocato in campi duri contro squadre toste ma poi siamo riusciti a rendere le partite ‘facili’. Dobbiamo essere bravi a sorprendere il Basilea”.

Le parole di Bonaventura alla vigilia

“Nelle ultime trasferte abbiamo sempre giocato bene in Europa. Con le scelte giuste e la giusta velocità. Le difese in Conference sono diverse rispetto al campionato italiano. Cabral? Ci ha raccontato dell’ambiente caldo di Basilea, noi però dobbiamo rimanere concentrati sul nostro calcio restando concentrati su quello che si fa in campo. Domani è la partita più importante della stagione. Siamo nel vivo di tre competizioni e adesso bisogna fare del nostro meglio. Sento la responsabilità, i più ‘vecchi’ devono dare l’esempio, ma tutti i componenti della rosa devono dare un apporto. I risultati arrivano solo così. Giocando siamo cresciuti nel corso della stagione. Abbiamo avuto un percorso che ci ha permesso di migliorare”.

Il percorso di Basilea – Fiorentina in Conference League

Dopo aver vinto ai preliminari con il Brøndby solo ai rigori, il Basilea si era classificato secondo nel Girone H alle spalle dello Slovan Bratislava. Ha poi avuto la meglio su Trabzonspor (1-0 all’andata e 2-0 al ritorno), ancora Slovan Bratislava (2-2 all’andata e 2-3 al ritorno) e Nizza (2-2 all’andata e 1-2 al ritorno). La Fiorentina si era classificata seconda nel Girone A alle spalle del Basaksehir, che aveva pari punteggio ma miglior differenza reti; poi, allo spareggio ha eliminato il Braga andando a vincere per 0-4 sul campo del Braga e battendolo per 3-2 al ritorno. Agli ottavi di finale ha avuto la meglio agevolmente sul Sivasspor (1-0 all’andata e 1-4 al ritorno) e ai quarti di finale il Lech (1-4 all’andata e 2-3 al ritorno in Polonia).

Fiorentina e Basilea nei rispettivi campionati

Nel massimo campionato svizzero il Basilea é sesto con 42 punti, frutto di dieci vittorie, dodici pareggi e undici sconfitte, quarantaquattro gol fatti e quarantacinque subiti. nell’ultimo turno, però, é incappato in un pesantissimo 6-1 sul campo del St. Gallen. In campionato i viola, dopo il successo casalingo per 2-1 contro l’Udinese, sono decimi a quota 46, con un percorso di tredici partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, quarantasette reti realizzate e quaranta subite.

La lista UEFA della Fiorentina

Lista A

Portieri – Terracciano, Sirigu, Cerofolini

Difensori – Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti – Amrabat, Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora

Attaccanti – Brekalo, Cabral, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara, Sottil

Lista B

Favasuli, Amatucci, Bianco, Distefano, Krastev

Presentazione del match

QUI BASILEA – Vogel dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Hitz tra i pali e una difesa a tre formata Lang, Nuhu e Pelmard. In cabina di regia Xhaka con Diouf e Burger mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Ndove e Calafiori. Davanti Augustin e Amdouni.

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Terracciano in porta e con una difesa a quattro con Dodò e Biraghi sulle fasce e Milenkovic e Igor al centro. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Mandragora. Tridente offensivo composto da Ikoné, Cabral, e Gonzalez

Le probabili formazioni di Basilea – Fiorentina

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni. Allenatore: Vogel.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

