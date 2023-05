Siviglia – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Siviglia – Juventus di Giovedì 18 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League

SIVIGLIA – Giovedì 18 maggio, al Sanchez Pizjuan di Siviglia, andrà in scena Siviglia – Juventus, semifinale di ritorno dell’Europa League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

All’andata é finita 1-1: sotto del gol di En Nesyri i bianconeri hanno pareggiato a inizio ripresa con Gatti. Non valendo doppio il gol in trasferta, si riparte da una situazione di assoluta parità. Qualora questa persista al termine dei 180′ complessivi si procederà ai tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore. Chi avrà la meglio affronterà la vincente tra Roma e Bayer Leverkusen nella finalissima del 31 maggio a Budapest. Sono cinque i precedenti tra le due compagini in Europa con un bilancio di due successi dei bianconeri, altrettanti pareggi e una affermazione degli andalusi.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: SIVIGLIA - JUVENTUS Giovedì 18 maggio 2023 dalle 19.45 le formazioni ufficiali dalle 21 la cronaca con il commento in diretta della partita.

Il percorso di Siviglia e Juventus in Europa League

Il Siviglia era retrocesso dalla Champions League, essendosi classificato al terzo posto nel Girone G alle spalle di Manchester City e Borussia Dortmund. Ha poi avuto la meglio sul PSV allo spareggio (3-0 all’andata e 2-0 al ritorno), sul Fenerbahce (2-0 all’andata e 1-0 al ritorno) agli ottavi di finale e sul Manchester United ai quarti di finale (2-2 all’andata e 3-0 al ritorno). Anche la squadra di Allegri era stata retrocessa dalla Champions League, essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietro Benfica e PSG ma allo spareggio ha avuto la meglio sul Nantes (1-1 a Torino, 0-3 al ritorno in terra francese). Agli ottavi di finale ha eliminato il Friburgo (1-0 all’andata e 0-2 al ritorno), ai quarti di finale il Siviglia (1-0 all’andata e 1-1 al ritorno).

Juventus e Sporting nei rispettivi campionati

In Liga il Siviglia, dopo il successo esterno per 0-3 contro il Valladolid, é decimo a quota 47 con un percorso di tredici partite vinte, otto pareggiate e tredici perse, quarantaquattro reti realizzate e quarantanove incassate. In campionato i bianconeri vengono da tre successi consecutivi, contro Lecce (2-1), Atalanta (0-2) e Cremonese (2-0). Occupan0 la seconda posizione, a +2 dalla Lazio, con 66 punti, frutto di ventuno vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, cinquantaquattro gol fatti e ventotto subiti.

La lista UEFA della Juventus

Lista A

1 Szczesny 23 Pinsoglio 36 Perin 48 Crespi 2 De Sciglio 3 Bremer 6 Danilo 12 Alex Sandro 15 Gatti 19 Bonucci 24 Rugani 53 Huijsen 5 Locatelli 10 Pogba 11 Cuadrado 17 Kostic 25 Rabiot 32 Paredes 7 Chiesa 9 Vlahovic 14 Milik 18 Kean 22 Di Maria

Lista B

41 Garofani 49 Raina 42 Barbieri 20 Miretti 44 Fagioli 45 Barrenechea 30 Soulé 40 Da Graca 43 Iling-Junior 46 Compagnon 50 Pecorino 52 Cerri

Presentazione del match

QUI SIVIGLIA – Mendilibar dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Bounou tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Gudelj e Badé e sulle fasce da Jesus Navas e Acuña. In mediana Fernando e Rakitic. Unica punta En-Nesyri, supportata dai trequartisti Ocampos, Oliver Torres e Bryan Gil.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 e schierare in porta Szczesny e una difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Danilo. In cabina di regia Locatelli con Miretti e Rabiot mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Cuadrado e Kostic. Davanti Di Maria e Vlahovic.

Le probabili formazioni di Siviglia – Juventus

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta su: