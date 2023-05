Atalanta – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Juventus di Domenica 7 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A; calcio di inizio alle ore 12.30

BERGAMO – Domenica 7 maggio 2023, al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta affronterà la Juventus nel lunch match de quindicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022-2023, che si gioca in turno infrasettimanale. Calcio di inizio alle ore 12.30.

In palio punti pesantissimi in chiave Champions League. Gli orobici vengono da tre successi di fila: contro la Roma per 3-1, il Torino e da ultimo contro lo Spezia. Nove punti che hanno permesso alla squadra di Gasperini di agganciare Milan e Roma al quinto posto, che ora occupano a quota 58 grazie a un percorso di diciassette partite vinte, sette pareggiate e nove perse, cinquantasei reti fatte e trentanove incassate. I bianconeri hanno ritrovato il successo contro il Lecce dopo tre k.o. consecutivi e l’1-1 contro il Bologna. Occupan0 la terza posizione, a -1 dalla Lazio e a +3 dall’Inter, con 63 punti, frutto di diciannove vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, cinquanta gol fatti e ventotto subiti. Sono centoquaranta i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di diciassette successi per l’Atalanta, quarantanove pareggi e settantatré affermazioni per la Juventus. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Gasperini ha collezionato dieci punti, quella di Allegri cinque. All’andata, lo scorso 22 gennaio, finì 3-3.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA - JUVENTUS Domenica 7 maggio 2023 dalle 11.30 le formazioni ufficiali dalle 12.30 la cronaca con il commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Doveri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Berti e Colarossi e dal quarto uomo La Penna Al VAR ci sarà Marini, assistito da Valeri.

Presentazione del match

QUI ATALANTA – Out Ruggeri, Hateboer e Lookman. Gasperini dovrebbe affidarsi modulo 3-4-1-2. In porta Musso mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Toloi, Dijmsiti e Scalvini. In mezzo al campo deRoon e Ederson mentre le ali dovrebbero essere Zappacosta e Maehle. Unica punta Hojlund, supportata dai trequartisti Koopmeiners e Boga.

QUI SPEZIA – Assenti gli infortunati Maldini, Nzola, Holm, Beck, Moutinho e Zurkowski. Semplici dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Dragowski in porta e una difesa a quattro formata al centro da Nikolaou e Ampadu e ai lati da Amian e Bastoni. A centrocampo Bourabia, Esposito e Ekdal. Tridente offensivo composto da Verde, Shomurodov e Gyasi.

Le probabili formazioni di Atalanta – Juventus

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ederson; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta su: