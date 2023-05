Pagelle 34° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 34° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/ 2023 si apre con la vittoria della milanesi per 2-0 contro le romane negli anticipi in chiave Champions. L’Inter espugna l’Olimpico battendo la Roma per 0-2 e si porta momentaneamente in quarta posizione. Le reti portano la firma di Dimarco e Lukaku. Stesso risultato per il Milan contro la Lazio, che incappa nella seconda sconfitta a San Siro in sei giorni: a segno Bennacer e Theo Hernandez. Dopo soli dieci minuti Pioli perde Leao per infortunio, che a questo punto potrebbe essere costretto a saltare la semifinale di andata di Champions League. In serata la Cremonese vince per 2-0 contro lo Spezia e resta aggrappata alle speranze di salvezza: gol di Ciofani e Vasquez.

Domenica altre gare importantissime ai fini della classifica. A cominciare dal lunch match quando si sfideranno la quarta e la terza in classifica. Sarà pertanto un Atalanta – Juventus dal profumo intenso d’Europa. Torino – Monza, tra due squadre tranquille che puntano a chiudere al meglio una stagione ricca di soddisfazioni, farà da antipasto all’entrata in campo del Napoli, che nel tardo pomeriggio, incrocerà una lanciatissima Fiorentina. In serata altro scontro diretto per la salvezza tra il Lecce, che non vuole essere risucchiato nella zona rossa della classifica e il Verona chiamato a riscattare il pesantissimo 0-6 rimediato dalla squadra di Simone Inzaghi.

Lunedì si giocheranno tre posticipi. Si comincerà alle 18.30 con Udinese – Sampdoria, che potrebbe decretare la matematica retrocessione dei blucerchiati. Contemporaneamente l’Empoli, in cerca di punti preziosi in chiave salvezza, ospiterà la Salernitana, tra le squadre più in forma del momento. Chiuderà in serata il derby emiliano Sassuolo – Bologna.

Le pagelle della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 7 maggio 2023. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 6 maggio

15.00

Milan-Lazio (pagelle – tabellino)

18.00

Roma-Inter (pagelle – tabellino)

20.45

Cremonese-Spezia (pagelle – tabellino)

Domenica 7 maggio

12.30

Atalanta-Juventus (pagelle – tabellino)

15.00

Torino-Monza (pagelle – tabellino)

18.00

Napoli-Fiorentina (pagelle – tabellino)

20.45

Lecce-Verona (pagelle – tabellino)

Lunedì 8 maggio

18.30

Empoli-Salernitana (pagelle – tabellino)

Udinese-Sampdoria (pagelle – tabellino)

20.45

Sassuolo-Bologna (pagelle – tabellino)