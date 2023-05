La partita Empoli – Salernitana di Lunedì 8 maggio 2023 in diretta: una rete per tempo regala tre punti pesantissimi ai toscani per la lotta salvezza, arriva tardi la rete ospite di Piatek

EMPOLI – Lunedì 8 maggio 2023, allo Stadio “Carlo Castellani”, l’Empoli ospiterà la Salernitana nel posticipo della quindicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 18.30.

In palio punti preziosissimi per conquistare la matematica salvezza. i toscani, dopo il successo casalingo per 3-1 contro il Bologna, occupano il quindicesimo posto, a +8 da Spezia e Verona terzultime, a quota 38. Il loro percorso fin qui é di otto partite vinte, undici pareggiate e quattordici perse, ventinove gol fatti e quarantatré subiti. I campani, lanciatissimi per aver costretto il Napoli sull’1-1, hanno fermato sul 3-3 anche la Fiorentina grazie a uno straordinario Dia, autore in tre giorni di quattro gol. Hanno gli stessi punti dell’Empoli, frutto di otto vittorie, tredici pareggi e dodici sconfitte, quarantuno reti realizzate e cinquantaquattro incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Zanetti ha collezionato quattro punti, contro i sette di quella di Paulo Sousa. Sono trentasei i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di quindici vittorie per l’Empoli, nove pareggi e undici affermazioni della Salernitana. All’andata, lo scorso 5 settembre, finì 2-2.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: EMPOLI - SALERNITANA 2-1 SECONDO TEMPO 52' è finita! L'Empoli batte 2-1 la Salernitana e fa un passo quasi decisivo per la conquista della salvezza. Troppo tardiva la rete di Piatek e campani che dovranno ancora faticare per ottenere la salvezza. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 50' conclusione con il mancino in area per Mazzocchi ma sfera larga di un paio di metri! 45' 7 minuti di recupero 44' rete annullata a Pjaca! Bella conclusione in area con il destro sotto l'incrocio dei pali ma confermato il fuorigioco iniziale di Marin 42' Destro per Caputo e Stojanovic per Ebuehi. C'è anche Nicolussi Caviglia per Vilhena 41' PIATEK!!! ACCORCIA LA SALERNITANA! Su palla persa alla trequarti può avanzare Kastanos, conclusione con il mancino salvata da Vicario che non può nulla sul tap in sempre con il sinistro da posizione defilata in area di Piatek 37' gioco fermo, fallo in attacco fischiato a Caputo 33' in campo Bandinelli per Baldanzi e Pjaca per Cambiaghi 27' conclusione di Parisi dal limite dell'area, palla di poco a lato! 25' giallo a Baldanzi per un fallo a centrocampo 21' in campo Bohinen per Coulibaly 18' gol annullato a Caputo per una posizione di offside! VAR in corso ed è GOL!!! 2-0 EMPOLI! Sul corner dalla destra a vuoto la difesa sul primo palo dove Ebuehi vede il compagno libero sul palo più lontano. Un gioco da ragazzi con il destro a colpire di piatto da metri 0 nella porta sguarnita 17' spunto di Baldanzi in area, scarico corto per Caputo ma ottima copertura di Pirola in anticipo sul primo palo. Sul corner di Marin colpo di testa di Ebuehi che prende la parte alta della traversa! 16' giallo nei riguardi di Bronn in ritardo su Baldanzi. Diffidato salterà la prossima sfida con l'Atalanta 15' in campo Akpa Akpro per Henderson 9' episodio in area della Salernitana con Marin che finisce a terra dopo un contatto presunto ma non interviene l'arbitro, VAR in corso 7' angolo battuto da Marin, palla sul secondo palo che perviene nella disponibilità di Henderson ma il suo piazzato è impreciso 3' ospiti a trazione decisamente anteriore per questo secondo tempo è l'Empoli a muovere il primo pallone in campo Piatek per Maggiore e Daniliuc per Sambia mentre Kastanos subentra a Pirola. Ben tre cambi per i campani Empoli e Salernitana fanno nuovamente il loro ingresso in campo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Empoli e Salernitana. 1-0 per i toscani grazie a una rete di Cambiaghi al 38'. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 45' angolo di Mazzocchi per il tentativo in area al volo non riuscito per Maggiore 44' 1 minuto di recupero 40' primo angolo per la Salernitana: batte Mazzocchi con la difesa che copre con attenzione 38' CAMBIAGHI! EMPOLI IN VANTAGGIO!! Terzo centro consecutivo per lui. Verticalizzazione di Marin sporcata da un difensore in scivolata, Caputo scambia con Ebuehi cross morbido in area per il colpo di testa in tuffo del trequartista 31' scontro fortuito tra Henderson e Pirola con quest'ultimo che ha avuto la peggio. Intervento dello staff medico e giocatore a bordo campo pronto a rientrare. I due giocatori si scambiano un gesto di fair play 28' cartellino giallo a Lovato, punito un suo intervento falloso su Cambiaghi 22' pestone di Cambiaghi su Maggiore che gli aveva soffiato palla 17' percussione di Baldanzi quindi in area tentativo di Cambiaghi, reattivo Ochoa sopra la trasversa! Nulla di fatto sul corner 11' angolo dalla destra di Marin verso il secondo palo, colpo di testa ravvicinato di Caputo lasciato colpevolmente solo ma trova prima l'opposizione di pugni di Ochoa quindi Mazzocchi alleggerisce in angolo. Nulla di fatto sui suoi sviluppi 6' duro intervento di Mazzocchi su Grassi, il giocatore ha rischiato il giallo. Solo rimessa laterale per i toscani 2' primo affondo di Mazzocchi, cross teso dal fondo ma palla che esce Si parte con il calcio d'avvio battuto dalla Salernitana in maglia bianca, Empoli in quella azzurra Squadre in campo, siamo pronti a vivere le emozioni del match Un saluto ai lettori di Calciomagazine, Empoli e Salernitana sono pronte a darsi battaglia. Dalle ore 18.30 seguiremo la diretta di una partita che può significare salvezza per la vincente. TABELLINO EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi (dal 42' st Stojanovic), Walukievicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Baldanzi (dal 33' st Bandinelli), Henderson (dal 15' st Akpa Akpro), Cambiaghi (dal 33' st Pjaca); Caputo (dal 42' st Destro). A disposizione: Perisan Ujkani, Cacace, Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Fazzini, Akpa Akpro, Vignato, Bandinelli, Haas, Satriano, Destro, Piccoli, Pjaca. Allenatore: Zanetti SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola (dal 1' st Kastanos); Mazzocchi, Vilhena (dal 42' st Nicolussi Caviglia), Coulibaly (dal 21' st Bohinen), Sambia (dal 1' st Daniliuc); Maggiore (dal 1' st Piatek), Botheim, Dia. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Daniliuc, Troost-Ekong, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Iervolino, Kastanos, Sfait, Piatek, Bonazzoli. Allenatore: Sousa Reti: al 38' pt Cambiaghi, al 18' st Caputo, al 41' st Piatek Ammonizioni: Lovato, Bronn, Baldanzi Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 7 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Empoli – Salernitana

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukievicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Baldanzi, Henderson, Cambiaghi; Caputo. A disposizione: Perisan Ujkani, Cacace, Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Fazzini, Akpa Akpro, Vignato, Bandinelli, Haas, Satriano, Destro, Piccoli, Pjaca. Allenatore: Zanetti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Sambia; Maggiore, Botheim, Dia. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Daniliuc, Troost-Ekong, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Iervolino, Kastanos, Sfait, Piatek, Bonazzoli. Allenatore: Sousa

Convocati Salernitana

Portieri: Fiorillo, Ochoa, Sepe;

Difensori: Bronn, Daniliuc, Lovato, Pirola, Sambia, Troost-Ekong;

Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Sfait, Vilhena;

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek.

Le dichiarazioni di Zanetti alla vigilia

“Siamo arrivati al clou del campionato, sappiamo che se facciamo i punti che dobbiamo fare arriveremo al nostro obiettivo: questo ci consente di non guardare i risultati degli altri ma di pensare a quello che facciamo noi, questa deve essere la strada. Poco tempo fa venivamo da un momento complicato, una gara non cambia le cose, cambia tanto a livello di classifica ma dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e di non ricadere negli stessi errori. Avevamo detto che ci attendeva un trittico di partite importantissime, ne abbiamo fatte solamente una. Domani voglio vedere la stessa squadra vista poco tempo fa contro un avversario che ha organico, un attaccante da quindici gol, viene da dieci risultati utili consecutivi e ha un allenatore di caratura internazionale. Ci attende una gara difficile, noi dovremo mettere in campo il nostro massimo. Come sta la squadra dal punto di vista fisico? La condizione generale è tutto sommato buona, abbiamo due situazioni da valutare fino all’ultimo, non ci sono cose particolari. Si lotta contro il tempo per il recupero dopo una partita dispendiosa: domani andrà in campo chi mi darà garanzie fisiche oltre che mentali. Se vista l’importanza della partita sarà un pareggio scritto? A me interessa far parlare il campo, giocare le partite e giocarle al massimo: poi il rettangolo verde sarà il giudice del risultato. Ci presentiamo super concentrati per questa partita. Facciamo bene le nostre cose, senza guardare classifica e avversari, mettiamo in campo una grande prestazione, la dobbiamo ai nostri tifosi”.

Le parole di Sousa alla vigilia

“Dobbiamo continuare a lavorare per consolidare la mentalità di ciò che vogliamo essere come squadra anche in futuro. La gara di domani è di una complessità altissima, l’Empoli ha una struttura di gioco totalmente diversa da quella degli ultimi avversari che abbiamo affrontato quindi dovremo essere bravi ad adattarci alle loro situazioni di gioco. Hanno grande fiducia, giocano in casa con l’entusiasmo del pubblico ed è una partita che può valere tanto. Il futuro non deve essere una preoccupazione, adesso siamo concentrati solo sulla partita di domani e sulle gare che verranno da qui alla fine della stagione, dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a fare bene”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Manuel Volpi di Arezzo, coadiuvato da Peretti di Verona e Di Monte di Chieti. Rutella di Enna il quarto uomo, mentre al Var siederanno Fourneau di Roma 1 e Abisso di Palermo.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – Assente De Winter. Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali Vicario; davanti a lui sulle corsie laterali Ebehui e Parisi mentre al centro della difesa dovremmo trovare Ismajli e Luperto. A centrocampo Akpa-Apro, Marin e Bandinelli mentre in avanti a supporto di Caputo e Cambiaghi spazio a Baldanzi.

QUI SALERNITANA – Assenti gli infortunati Crnjgoi, Fazio, Valencia e Candreva. Sousa dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Ochoa in porta e con una difesa a tre formata da Lovato, Daniluc e Pirola. In mezzo al campo Vilhena e Lussana Coulibaly mentre Sambia e Mazzocchi dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Dia supportato da Kastanos e Piatek.

Le probabili formazioni di Empoli – Salernitana

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Paolo Zanetti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Sambia, Vilhena, Coulibaly, Mazzocchi; Dia, Kastanos; Piatek. Allenatore: Paulo Sousa.

Dove vedere la partita in tv e streaming

