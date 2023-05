Empoli – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Bologna di Giovedì 4 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A; calcio di inizio alle ore 20.45

EMPOLI – Giovedì 4 maggio 2023, allo Stadio “Carlo Castellani”, l’Empoli ospiterà il Sassuolo per la quattordicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45.

In palio punti preziosissimi: per i toscani, in chiave salvezza, che, dopo la sconfitta esterna per 2-1 contro il Sassuolo, occupano il quindicesimo posto, a +5 da Spezia e Verona terzultime, a quota 32. Il suo percorso é di sette partite vinte, undici pareggiate e quattordici perse, ventisei gol fatti e quarantadue subiti. I felsinei, dopo il pari casalingo per 1-1 contro la Juventus, sono ottavi con 44 punti, frutto di dodici vittorie, nove pareggi e undici sconfitte, quarantuno gol fatti e quaranta subiti. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Zanetti ha collezionato quattro punti, contro gli otto di quella di Thiago Motta. Sono ventotto i precedenti tra le due compagini, con un bilancio di sette successi per i felsinei, dieci pareggi e sette affermazioni dei toscani., inclusa quella dell’andata: lo scorso 7 settembre, infatti, decise una rete di Bandinelli.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Federico La Penna di Roma, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini e dal quarto ufficiale Perenzoni. Al Var ci sarà Di Martino, assistito da Di Bello.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – Assenti De Winter e Akpa Apro. Zanetti dovrebbe al modulo 4-3-1-2. Tra i pali il rientrante Vicario; davanti a lui sulle corsie laterali Ebehui e Parisi mentre al centro della difesa dovremmo trovare Ismajli e Luperto. A centrocampo Fazzini, Marin e Bandinelli mentre in avanti a supporto di Caputo e Cambiaghi spazio a Baldanzi.

QUI BOLOGNA – Ancora out Arnautovic, Cambiaso, Soriano e Sansone; squalificato Kyriakoupoulos. Thiago Motta dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Soumaoro e Lucumì e sulle fasce da Posch e Lykogiannis. A centrocampo Schouten, Dominguez e Orsolini. Tridente offensivo composto da Moro, Ferguson e Barrow.

Le probabili formazioni di Empoli – Bologna

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Zanetti.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten; Orsolini, Dominguez, Moro, Ferguson; Barrow. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: