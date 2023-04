Bologna – Juventus 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Juventus di Domenica 30 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 32ma giornata del campionato di Serie A 2022-2023

BOLOGNA – Domenica 30 aprile, allo Stadio “Renato Dall’Ara”, andrà in scena Bologna – Juventus, posticipo serale della trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45.

I felsinei, anche se nel turno precedente sono caduti sul campo del Verona, sono la vera sorpresa del torneo. Ottavi con 44 punti e con un percorso di dodici partite vinte, sette pareggiate e undici perse, quaranta reti realizzate e trentanove incassate. Di fronte avranno i bianconeri, che stanno attraversando un momento complicato: eliminati dalla Coppa Italia per opera dell’Inter, in campionato sono reduci da tre k.o. consecutivi, ultimo dei quali quello rimediato in extremis contro il Napoli. Dopo la revoca dei quindici punti di penalizzazione, in attesa del giudizio definitivo, gli uomini di Allegri occupan0 la terza posizione, a -2 dalla Lazio e a +3 da Roma e Milan, con 59 punti, frutto di diciotto vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, quarantasette gol fatti e ventisei subiti. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Thiago Motta ha collezionato sei punti, contro i quattro di quella di Allegri. Sono centosettantanove i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di ottantotto vittorie dello Juventus, quarantasei pareggi e quarantasette affermazioni del Bologna. All’andata, lo scorso 2-0, finì con un secco 3-0 in favore dei bianconeri. Ospiti dati favoriti col segno “2” quotato mediamente 2.20.

RISULTATO IN DIRETTA: BOLOGNA-JUVENTUS 1-1 SECONDO TEMPO 29' Super Szczesny: prima anticipa Zirkzee per una questione di centimetri, poi si oppone alla conclusione dello stesso giocatore bolognese. 21' Dominguez e Kyriakopoulos lasciano il campo a Cambiaso e Zirkzee. 17' Bella azione di Iling che, dopo la scorribanda sul gol di Milik poco fa, si mette in proprio ma non inquadra la porta. 15' La Juve pareggia! Bella la girata improvvisa dal limite di Milik! Imparabile! 12' Entrano Iling e Soulé per Kostic e Fagioli. 9' Ammonito Rabiot per fallo su Posch. 1' Si riparte. PRIMO TEMPO 45' 4' Il primo tempo si conclude qui, a più tardi per la cronaca della ripresa! 45' 2' Doppio intervento di Szczesny su Barrow. La seconda delle grandi parate del portiere bianconero è però inutile: c'era off side. 45' Ci saranno quattro minuti di recupero. 43' Azione di Locatelli per vie laterali: il giocatore entra in area e, anzichè tirare, mette in mezzo ma Cuadrado calcia alto. 41' Kyriakopoulos ammonito per fallo su Cuadrado. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 34' Fagioli viene disturbato al momento del tiro da buona posizione. 31' Skorupski para a Milik il rigore rasoterra! Oggi non è proprio serata! 29' Fallo di Lucumi su Milik. Rigore per la Juve! 26' Doppio Fagioli: due conclusioni, la seconda delle quali da distanza ravvicinatissima. Si oppone Skorupski. 24' Al volo Milik su cross da sinistra, botta improvvisa ma centrale, Skorupski para di riflesso. 18' Kostic va via a sinistra, accentra a Chiesa che calcia di prima, ma trova un difensore. Nulla di fatto. 15' Giunti al quarto d'ora, il risultato è cambiato: 1-0 per il Bologna. 10' Dal dischetto va lo stesso Orsolini ed è goal! Spiazzato totalmente Szczesny. Padroni di casa in vantaggio! 8' Assegnato un rigore al Bologna dopo check Var per fallo di Danilo su Orsolini. 5' Dopo i primi cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 4' Inizio a buoni ritmi della Juve, che tiene il Bologna nella sua area. 2' Ammonito Posch per fallo su Alex Sandro. 1' Si parte! Buona sera dallo stadio Dall'Ara, dove sta per avere inizio la sfida tra Bologna e Juventus. Domenica 30 aprile dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumu, Kyriakopoulos (21' st Zirkzee); Moro, Schouten, Dominguez (21' st Cambiaso); Orsolini, Barrow, Ferguson. A disp.: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Sosa, Cambiaso, Medel, Aebischer, Lykogiannis, Pyyhtia, Zirkzee. All. Motta JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Fagioli (12' st Soulé), Locatelli, Rabiot; Chiesa, Milik, Kostic (12' st Iling). A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Bremer, Bonucci, Rugani, Pogba, Miretti, Paredes, Vlahović, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri Reti: 10' pt Orsolini (rig.), 15' st Milik Ammoniti: Posch, Kyriakopoulos, Rabiot Recupero: 4' pt

Formazioni ufficiali di Bologna – Juventus

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumu, Kyriakopoulos; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Sosa, Cambiaso, Medel, Aebischer, Lykogiannis, Pyyhtia, Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Milik, Kostic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Bremer, Bonucci, Rugani, Pogba, Miretti, Paredes, Vlahović, Soulé, Iling-Junior. Allenatore: Allegri.

Convocati Juventus

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Soulé, Iling-Junior.

Le dichiarazioni di Allegri alla vigilia

“Ora bisogna solo stare zitti e lavorare, concentrandoci su quello che abbiamo ancora in ballo. Ci aspettano 35 giorni importanti, i più importanti della stagione. Intanto l’obiettivo di ogni squadra italiana deve essere sempre quello di giocare la Champions l’anno dopo, arrivando quindi tra le prime quattro. Noi ora siamo in lotta per questo e per cercare di vincere l’Europa League, cominciando qualificandoci alla finale. Se saremo bravi e fortunati ci riusciremo, ma comunque sicuramente avremo fatto il possibile per ottenere quello che vogliamo. Dobbiamo pensare solo al domani. Chiesa è un giocatore straordinario, ma viene da un lungo periodo di inattività ed è normale ci voglia un po’ di tempo per tornare ad alti livello. Lo sapevamo, non siamo sorpresi. Lo stesso vale per Pogba, che è fermo da un anno e non è ancora nelle condizioni ottimali per giocare una partita. Anche Vlahović ha affrontato una dura pubalgia, sta lavorando per tornare al massimo. Nella sfortuna, però, abbiamo avuto la possibilità di trovare i talenti che sono cresciuti grazie al lavoro della Juventus nel settore giovanile e con la seconda squadra. Fagioli, Miretti, Soulé e Iling-Junior hanno giocato tante partite e sono un patrimonio importante per la società. Io ho molto rispetto dei tifosi e posso solo ringraziarli. Io posso solo mettere la grande professionalità e la grande onestà e il grande impegno nel rispetto della Juventus. Poi le difficoltà nella vita ci sono e faremo tutto il possibile per superarle. Noi ora dobbiamo essere un gruppo granitico, dobbiamo tornare a vincere, questo è il momento più difficile, non quando ci hanno tolto i 15 punti. Dovremo essere un gruppo compatto, tutta la società, a 360 gradi”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Preti e Yoshikawa e dal quarto uomo Minelli. Al Var ci sarà Mazzoleni, assistito da Paganessi.

Presentazione del match

QUI BOLOGNA – Ancora out Arnautovic e Cambiaso. Thiago Motta dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3 con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Soumaoro e Lucumì e sulle fasce da Posh e Kyriakoupolos. In mediana Schouten e Dominguez. Sulla trequarti Barrow, Ferguson e Aebischer di supporto all’unica punta Sansone.

QUI JUVENTUS – Allegri, che dovrà ancora fare a meno di Vlahovic e Kean, dovrebbe rispondere con un modulo 3-5-1-1 e schierare in porta Szczesny e davanti a lui una difesa a tre composta da Gatti, Bonucci e Danilo. In cabina di regia Locatelli con Rabiot e Miretti mentre De Sciglio e Kostic dovrebbero completare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Soulé, di supporto all’unica punta Milik.

Le probabili formazioni di Bologna – Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Barrow, Ferguson, Aebischer; Sansone. Allenatore: Thiago Motta

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo, De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, De Sciglio; Soule; Milik. Allenatore: Allegri

