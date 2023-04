Inter – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Juventus di Mercoledì 26 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022-2023

MILANO – Mercoledì 26 aprile 2023, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter – Juventus, semifinale di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 21.

Si riparte dall’1-1 dell’andata. In caso di parità dopo i 90′ si procederà ai tempo supplementari e, qualora la parità persistesse, ai calci di rigore. Chi passerà il turno se la vedrà, poi, nella finalissima, in scena il 24 maggio all’Olimpico, contro la vincente tra Cremonese e Fiorentina. Juventus-Inter è stata anche la finale della scorsa edizione di Coppa Italia: finì 2-2 ma la doppietta di Perisic nei tempi supplementari assegnò il trofeo alla squadra di Inzaghi.

Cronaca della partita e tabellino

Mercoledì 26 aprile dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

Come le due squadre si presentano all’appuntamento

I nerazzurri hanno superato, nell’ordine, il Parma dopo i tempi supplementari e l’Atalanta. I bianconeri, invece, sono arrivati a questo punto della competizione avendo avuto la meglio sul Monza agli ottavi di finale e sulla Lazio ai quarti di finale. In entrambe le partite col risultato di 1-0. In campionato l‘Inter, dopo essersi qualificata per le semifinali di Champions League, ha ritrovato contro l’Empoli (0-3) una vittoria che mancava dallo scorso 5 marzo quando aveva avuto la meglio sul Lecce. É sesta con 54 punti grazie a un percorso di diciassette partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, cinquantuno reti realizzate e trentaquattro incassate. La Juventus, semifinalista di Europa League, ha perso in extremis contro il Napoli ponendo fine a una striscia di tre successi di fila.Dopo la revoca, in attesa del giudizio definitivo, dei quindici punti di penalizzazione, occupa la terza posizione, a -2 2 dalla Lazio e a +3 da Roma e Milan, con 59 punti, frutto di diciotto vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, quarantasette gol fatti e ventisei subiti. Sono duecentotrentaquattro i precedenti tra le due compagini con il bilancio di centonove successi della Juventus, cinquantotto pareggi e sessantotto affermazioni dell’Inter. Juventus e Inter sono le due squadre che si sono sfidate più volte nella storia della Coppa Italia: 35 partite, con i bianconeri che conducono per 15 successi a 11 – completano il quadro nove pareggi.

Presentazione del match

QUI INTER – Simone Inzaghi, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2. Onana tra i pali al posto dello squalificato Handanovic e una difesa a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Calhanoglu affiancato da Barella e Mkhytarian mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Dimarco Coppia di attacco formata da Lukaku e Lautaro.

QUI JUVENTUS – Allegri, che dovrà fare a meno dello squalificato Cuadrado, dovrebbe rispondere con un modulo speculare e schierare in porta Perin e davanti a lui una difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Danilo. In cabina di regia Locatelli con Fagioli e Rabiot, mentre De Sciglio e Kostic dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Vlahovic e Di Maria.

Le probabili formazioni di Inter – Juventus

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.