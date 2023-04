La partita Empoli – Inter di Domenica 23 aprile 2023 in diretta: reti tutte nella ripresa con una doppietta di Lukaku e tris di Lautaro

EMPOLI – Domenica 23 aprile 2023, allo Stadio “Carlo Castellani”, andrà in scena Empoli – Inter, lunch match della trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 12.30.

I toscani vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Cremonese. Occupano il quattordicesimo posto a quota 32 grazie a un percorso di sette partite vinte, undici pareggiate e dodici perse, venticinque gol fatti e trentasette subiti. I nerazzurri, che in settimana si sono qualificati per le semifinali di Champions League, in campionato stanno attraversando un momento molto delicato. Hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque sfide e sabato scorso hanno perso in casa contro il Monza. Non vincono dallo scorso 5 marzo quando ebbero la meglio per 2-0 sul Lecce. Sono sesti, a -10 dal secondo posto della Lazio e a-8 dalla Juventus terza, con 51 punti. Il loro percorso é di sedici partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, quarantotto reti realizzate e trentaquattro incassate. Nelle ultime cinque sfide gli uomini di Zanetti hanno collezionato quattro punti contro i sei di quelli di Simone Inzaghi. Sono ventinove i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di ventidue successi per l’Inter, tre pareggi e quattro affermazioni dell’Empoli. All’andata, lo scorso 23 gennaio, l’Empoli si impose di misura grazie alla rete di Baldanzi. Ospiti dati favoriti con segno “2” quotato mediamente 1.53.

Cronaca con commento e tabellino della partita

RISULTATO IFINALE: EMPOLI - INTER 0-3 SECONDO TEMPO 49' é finita! L'Inter torna a vincere e lo fa brillantamente per 3-0 sull'Empoli, doppietta per Lukaku e rete di Lautaro. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 49' cross di Marin verso il secondo palo per Destro, colpo di testa centrale bloccato da Handanovic 44' 4 minuti di recupero 43' LAUTARO MARTINEZ! TRIS DELL'INTER! Palla recuperata da Asllani, verticale per Barella e prolungare su Lukaku che offre l'assist vincente per il diagonale in area con il sinistro del compagno alla sinistra di Perisan 41' in campo Asllani, al suo posto Calhanoglu 35' spazio a Destro per Caputo 32' due cambi per i nerazzurri: Dimarco per Gosens e Barella per Brozovic 31' LUKAKU!!! RADDOPPIO DELL'INTER! Uno contro uno in area con Ismajli, doppio passo e cannonata con il mancino a incrociare sul palo opposto, niente da fare per Perisan 29' conclusione in area di Baldanzi dopo aver superato Acerbi ma trova il muro di De Vrij, dall'altra parte Lukaku conclude dal limite da una zolla simile a quella del gol ma questa volta colpisce a lato 25' in campo Tonelli per Luperto e Vignato per Bandinelli 24' due cambi ordinati da Inzaghi: Dumfries per Bellanova e Lautaro per Correa 23' traversa centrata da de Vrij! Su cross di Gagliardini colpo di testa del difensore e palla sulla parte alta 20' doppio cambio per l'Empoli: Grassi per Haas e Satriano per Cambiaghi 18' angolo dalla destra per l'Empoli, il secondo del match, Bellanova allontana sui piedi di Bandinelli ma il tentativo dal limite di controbalzo è impreciso 13' cross basso di Baldanzi per Marin che invece di calciare in area prova uno stop a inseguire e sfera sul fondo 10' destro di Calhanoglu dai 25 metri, palla alta 8' affondo di Bellanova, cross basso che non viene agganciato da Gosens 3' ROMELU LUKAKU!!! INTER IN VANTAGGIO. Doppio fraseggio nello stretto prima con Calhanoglu quindi con Brozovic e diagonale in area con il destro molto angolato, rasoterra alla destra di Perisan si riparte con il secondo tempo del match, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo tra Empoli e Inter sul punteggio di partenza. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 44' 2 minuti di recupero 43' imbucata di Correa con un pallonetto delizioso in area per Brozovica ma viene anticipato dall'uscita di Perisan 42' incursione in area di Haas chiuso in angolo, palla tagliata, libera la difesa 39' cross da fondo per Correa che sul primo palo impatta male e mira errata 37' gioco fermo per alcuni minuti per dei problemi di trasmissione tra arbitro e VAR, cambiato il sistema di trasmissione 32' intervento falloso di Parisi su D'Ambrosio, punizione Inter e giallo per l'intervento con piede a martello 30' su cross di Bellanova, svirgola la difesa e palla sui piedi di Gagliardini che dal limite non ci pensa due volta ma alza la mira 28' angolo dalla destra battuto da Calhanoglu e traiettoria che dopo aver attraversato l'area termina sul fondo 24' su cross dalla destra, Lukaku in area non riesce a impattare bene di testa e il suo tocco con la spalla termina a lato 21' su traversone di D'Ambrosio uscita un pò incerta di Perisan ma nessuna maglia nerazzurra in agguato per il tap in 19' palla lavorata in area da Parisi, scarico su Baldanzi che trova pronto Handanovic che blocca a terra 15' palla tagliata bassa dalla destra, per un soffio non arriva al tap in Gosens 13' verticalizzazione per Cambiaghi che passa in mezzo i centrali e prova ad aggirare Handanovic che resta i piedi e respinge il tentativo con i piedi! 11' angolo conquistato da Baldanzi sulla sinistra d'attacco, sugli sviluppi mischia a centroarea con ultimo tocco errato di Luperto 8' tentativo con il mancino dal limite dell'area di Calhanoglu, palla larga 5' segnalata posizione di offside a Gosens, punizione affidata a Perisan ma Perisi regala una rimessa laterale 3' primo angolo a favore dell'Inter dalla sinistra d'attacco, batte Calhanoglu che pesca in area Brozovic. Botta a colpo sicuro, si immola Baldanzi che respinge 2' cross di Lukaku per la fascia opposta dove Bellanova non trova compagni in area 1' si parte con il calcio d'avvio battuto dall'Inter in maglia bianca, Empoli in quelle azzurra Empoli e Inter fanno in questo momento il loro ingresso in campo, siamo pronti a seguire il match Un saluto da Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Empoli-Inter, dalle ore 12.30 seguiremo assieme il lunch match della 31esima giornata. TABELLINO EMPOLI (4-3-1-2): 1 Perisan; 24 Ebuehi, 34 Ismajli, 33 Luperto (dal 25' st 26 Tonelli), 65 Parisi; 32 Haas (dal 20' st 5 Grassi), 18 Marin, 25 Bandinelli (dal 25' st 55 Vignato); 35 Baldanzi; 19 Caputo (dal 35' st 23 Destro), 28 Cambiaghi (dal 20' st 9 Satriano). A disposizione: 22 Ujkani, 40 Stubljar, 3 Cacace, 5 Grassi, 8 Henderson, 9 Satriano, 14 Pjaca, 20 Degli Innocenti, 23 Destro, 26 Tonelli, 30 Stojanovic, 55 Vignato, 91 Piccoli. Allenatore: Paolo Zanetti. INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 12 Bellanova (dal 24' st 2 Dumfries), 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (dal 41' st 14 Asllani), 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 Correa (dal 24' st 10 Lautaro). A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 14 Asllani, 23 Barella, 32 Dimarco, 36 Darmian, 45 Carboni, 46 Zanotti, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi. Reti: al 3' st Lukaku, al 31' st Lukaku Ammonizioni: Parisi Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa

Le dichiarazioni di Zanetti alla vigilia

“Affrontare l’Inter, che è una semifinalista di Champions, è di per sé una bella motivazione – ha affermato il tecnico azzurro -. A me interessa che la squadra sia all’altezza. Dovremo credere di potercela fare, sarà determinante per costruire le prossime partite: abbiamo un finale tutto da scrivere e tutte le possibilità per fare la nostra impresa perché di impresa si tratta. L’Inter? Mi voglio fidare della mia squadra. Se noi oggi abbiamo questi punti è perché li abbiamo ottenuti in una condizione mentale di un certo tipo, per questo diventa troppo importante concentrarci su noi stessi. La gara di domani ne è l’esempio lampante. In settimana abbiamo fatto il pieno di umiltà e voglia di sacrificarci. La reazione dopo la gara con la Cremonese? La reazione la dovremo dimostrare domani in campo, in settimana ci siamo allenati bene. Riguardando la gara, con la Cremonese abbiamo sbagliato quattro minuti: è mancato il gol non la reazione. Non dobbiamo abbassare il livello di attenzione, fame e cura del particolare: per noi fa la differenza. Non mi interessa quello che fanno gli altri, mi interessa quello che facciamo noi: con i punti che abbiamo non ci si salva. Oggi siamo in una posizione di vantaggio ma il nostro percorso finisce tra otto partite. Mi interessa che la squadra si concentri su sé stessa: domani abbiamo una grande partita e una grande prestazione da dover fare consapevoli di incontrare una squadra forte. E’ successo altre volte e abbiamo fatto dei punti”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato da Rossi di La Spezia e Di Gioia di Modena. Il quarto uomo sarà Feliciani di Teramo, mentre al Var siederanno Banti di Livorno e Manganiello di Pinerolo.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – Ancora assenti Vicario e Akpa Apro. Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali Perisan; davanti a lui sulle corsie laterali Ebehui e Parisi mentre al centro della difesa dovremmo trovare Walukiewicz e Luperto. A centrocampo Fazzini, Marin e Bandinelli mentre in avanti a supporto di Caputo e Cambiaghi pazio a Baldanzi.

QUI INTER – Indisponibili DeVrij, Skriniar e Dalbert. Simone Inzaghi dovrebbe rispondere col consueto modulo 3-5-2. Tra i pali dovrebbe esserci Onana. Difesa a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Brozovic affiancato da Barella e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Gosens. Coppia di attacco formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

Le probabili formazioni di Empoli – Inter

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

