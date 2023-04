Empoli – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Inter di Domenica 22 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A

EMPOLI – Domenica 22 aprile 2023, allo Stadio “Carlo Castellani”, andrà in scena Empoli – Inter, lunch match della trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 12.30.

I toscani vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Cremonese. Occupano il quattordicesimo posto a quota 32 grazie a un percorso di sette partite vinte, undici pareggiate e dodici perse, venticinque gol fatti e trentasette subiti. I nerazzurri, che in settimana si sono qualificati per le semifinali di Champions League, in campionato stanno attraversando un momento molto delicato. Hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque sfide e sabato scorso hanno perso in casa contro il Monza. Non vincono dallo scorso 5 marzo quando ebbero la meglio per 2-0 sul Lecce. Sono sesti, a -10 dal secondo posto della Lazio e a-8 dalla Juventus terza, con 51 punti. Il loro percorso é di sedici partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, quarantotto reti realizzate e trentaquattro incassate. Nelle ultime cinque sfide gli uomini di Zanetti hanno collezionato quattro punti contro i sei di quelli di Simone Inzaghi. Sono ventinove i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di ventidue successi per l’Inter, tre pareggi e quattro affermazioni dell’Empoli. All’andata, lo scorso 23 gennaio, l’Empoli si impose di misura grazie alla rete di Baldanzi. Ospiti dati favoriti con segno “2” quotato mediamente 1.53.

Cronaca con commento e tabellino della partita

L’arbitro

A dirigere il match sarà Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato da Rossi di La Spezia e Di Gioia di Modena. Il quarto uomo sarà Feliciani di Teramo, mentre al Var siederanno Banti di Livorno e Manganiello di Pinerolo.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – Ancora assenti Vicario e Akpa Apro. Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali Perisan; davanti a lui sulle corsie laterali Ebehui e Parisi mentre al centro della difesa dovremmo trovare Walukiewicz e Luperto. A centrocampo Fazzini, Marin e Bandinelli mentre in avanti a supporto di Caputo e Cambiaghi pazio a Baldanzi.

QUI INTER – Indisponibili DeVrij, Skriniar e Dalbert. Simone Inzaghi dovrebbe rispondere col consueto modulo 3-5-2. Tra i pali dovrebbe esserci Onana. Difesa a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Brozovic affiancato da Barella e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Gosens. Coppia di attacco formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

Le probabili formazioni di Empoli – Inter

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

