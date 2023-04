MILANO – Sabato 15 aprile, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter – Monza, anticipo serale della trentesima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

L‘Inter in settimana, vincendo per 0-2 sul campo del Benfica, ha ipotecato la semifinale di Champions League. In campionato invece, i nerazzurri stanno attraversando un momento difficile. Dopo tre k.0. consecutivi, non sono andati oltre l’1-1 sul campo della Salernitana. Sono quinti, a -1 dal Milan e a -7 dal secondo posto della Lazio, con 51 punti. Il loro percorso é di sedici partite vinte, tre pareggiate e nove perse, quarantotto reti realizzate e trentatré incassate. Parola d’ordine: vietato sbagliare. I brianzoli sono reduci dal pareggio esterno per 2-2 contro l’Udinese, maturato nei minuti finali facendo così sfumare quella vittoria che manca dallo scorso 4 marzo quando ebbero la meglio sull’Empoli. I biancorossi sono tredicesimi con 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte, trentaquattro gol fatti e quarantuno subiti. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Inzaghi ha collezionato quattro punti, contro i sei di quella di Palladino. L’unico precedente é quello dell’andata dello scorso 7 gennaio quando finì 2-2. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 1.42.

RISULTATO FINALE: INTER - MONZA 0-1

SECONDO TEMPO

50' è finita! L'Inter incappa nella sua terza sconfitta consecutiva, passa il Monza grazie a una rete di Caldirola. Altra chance in campionato fallita per i nerazzurri che ora rischiano di compromettere il piazzamento nella prossima Champions League. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live

50' forcing dell'Inter in questi minuti finali. Corner dalla destra, tocco di Lautaro verso il secondo palo per Dzeko che da due passi di testa colpisce a lato!

47' cross dal fondo di Acerbi, Lukaku in area forse salta con un pizzico di anticipo ma c'è un tocco della difesa sul fondo. Sul corner di Brozovic, Lautaro un pò sorpreso dalla traiettoria colpisce di testa sul fondo!

44' 5 minuti di recupero

39' Marlon e Valoti in campo per Izzo e Mota

39' apertura fuori misura di Lukaku dalla destra e palla che si spegne sul fondo

36' in campo Dzeko per Darmian

35' fallo di frustazione di Brozovic su Caprari con annesse proteste e giallo inevitabile

33' CALDIROLA! MONZA IN VANTAGGIO!!! Doccia fredda per i nerazzurri sul corner della sinistra di Ciurria colpo di testa a centroarea del difensore con palla che dopo un rimbalzo si infila alla destra di Onana. Nell'occasione sfruttati al meglio dei blocchi con Bastoni che perde la marcatura

26' tre cambi per Inzaghi: Lautaro per Correa, Brozovic per Asllani e Calhanoglu al posto di Mkhitaryan

25' possibile contatto tra la punta del piede di Pablo Marì sul tallone di Dumfries all'ingresso in area con il giocatore che finisce a terra ma il VAR non interviene

23' cross di prima di Barella in area per Correa che non riesce a imprimere potenza di testa

21' sgambetto reiterato su Pessina di Mkhitaryan, giallo inevitabile

19' palla gol per il Monza, da Pessina per Mota in area, conclusione a giro che sfiora l'incrocio dei pali! L'azione è nata da un contrasto apparso regolare di Machin su Barella

17' intervento da dietro in ritardo di Caprari su Correa, giallo estratto dall'arbitro e un pò di nervosismo dell'argentino ma nessuna reazione

14' due cambi in casa Monza con Machin per Rovella e Birindelli per Colpani

13' su recupero alto di Mkhitaryan, palla da Barella a Lukaku, conclusione a giro che sfiora l'incrocio dei pali!

11' su cross morbido dal fondo in area di Acerbi, colpo di testa ravvicinato di Lukaku e palla dopo un rimbalzo trova i guantoni di Di Gregorio per la seconda volta decisivo!

8' prova con il destro Rovella a calciare da fermo quasi al limite dell'area palla troppo larga sul fondo

5' in campo Acerbi per de Vrij, il difensore ha testato la caviglia ma esito negativo

2' Pablo Marì vede la sovrapposizione in area di Carlos Augusto e sul tentativo verso il primo palo si allunga in scivolata de Vrij con sfera in angolo. Nell'occasione si tocca la caviglia destra il difensore, probabilmente si è girata un pò. Tutto fermo per offside ma brutta notizia per Inzaghi, è inevitabile il cambio!

è l'Inter che ha battuto il calcio d'inizio, nessun cambio nell'intervallo

ben ritrovati con il secondo tempo di Inter-Monza, i giocatori sono tornati in campo

PRIMO TEMPO

46' si chiude il primo tempo tra Inter e Monza, 0-0 all'intervallo. Poche azioni degne di nota, su tutte il grande intervento al 24' di Di Gregorio sul diagonale in area di Correa. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo della partita

45' 1 minuto di recupero

44' intervento falloso di Izzo al limite dell'area in ritardo su Mkhitaryan. Punizione per l'Inter e giallo per il difensore ospite. Batte Asllani con palla che parte bene ma non scende e termina alta

41' conclusione di Barella deviata in angolo da Pessina, batte morbido Asllani sul primo palo dove riparte il Monza. Costretto al fallo ruvido di Dumfries su Izzo, giocatore graziato dal giallo

38' bell'affondo di Caprari sulla sinistra, cross quasi dal fondo intercettato dalla difesa in angolo. Sugli sviluppi Izzo in vantaggio su Darmian ma il suo colpo di testa è alto, pallone sopra la traversa

29' lascia dunque il campo Sensi per Caprari

29' gioco fermo, problemi per Sensi che ha accusato un problema muscolare. Ha chiesto lui il cambio

28' cross impreciso di Dumfries verso il secondo palo ma troppo lungo per tutti

25' capovolgimento di fronte con Colpani chiuso in area da de Vrij, ottimo intervento il suo in scivolata a impedire un possibile tap in ravvicinato di qualche maglia biancorossa

24' azione elaborata palla a terra dell'Inter che conclude in porta con Correa su sponda corta di Lukaku ma sul diagonale si distende Di Gregorio a terra!

19' cross basso molto interessante di Dumfries per l'inserimento in area di Gosens, conclusione sporcata dal ginocchio di Izzo ma l'arbitro non assegna un corner piuttosto evidente

14' spunto di Lukaku che serve Correa ma tentativo murato da Izzo, dall'altra parte ripartenza rapida del Monza ma senza successo per via di un controllo palla difettoso

12' conclusione affrettata di Barella sulla spalla di Caldirola per il secondo corner sempre affidato ad Asllani, salta de Vrij ma viene ostacolato dalla difesa

10' primo angolo per l'Inter dalla destra d'attacco, palla sul primo palo ma la difesa ha la meglio

9' ci prova dai 25 metri Mkhitaryan dopo un controllo con il petto calcia con il destro ma senza inquadrare lo specchio della porta

7' imbucata di Barella per Correa che si inserisce bene centralmente ma in area finisce per perder palla nel contrasto con Caldirola e Izzo libera

5' due occasioni ravvicinate per l'Inter, prima da Bastoni a Dumfries anticipato quindi da Barella a Lukaku che arriva prima sul pallone ma colpo di testa sul fondo

4' prime fasi di gioco con possesso palla per i nerazzurri, oggi in avanti c'è Correa con Lukaku

Partiti! Primo pallone mosso dal Monza nella tradizionale maglia a sfondo rosso e Inter in quella nerazzurra

Inter e Monza in campo, siamo pronti a seguire il match

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Inter - Monza. Dalle ore 20.45 seguiremo la partita valida per la 30esima giornata di campionato.

TABELLINO

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian (dal 36' st 9 Dzeko), 6 De Vrij (dal 5' st 15 Acerbi), 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani (dal 26' st 77 Brozovic), 22 Mkhitaryan (dal 26' st 20 Calhanoglu), 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 Correa (dal 26' st 10 Lautaro). A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic. Allenatore: Simone Inzaghi

MONZA (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 55 Izzo (dal 39' st 4 Marlon), 3 Marì, 5 Caldirola; 84 Ciurria, 12 Sensi (dal 29' pt 17 Caprari), 6 Rovella (dal 14' st 7 Machin), 30 Carlos Augusto; 32 Pessina, 28 Colpani (dal 14' st 19 Birindelli); 47 Mota (dal 39' st 10 Valoti). A disposizione: 89 Cragno, 91 Sorrentino, 2 Donati, 4 Marlon, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Carboni, 17 Caprari, 19 Birindelli, 26 Antov, 37 Petagna, 77 D'Alessandro, 80 Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino

Reti: al 33' st Caldirola

Ammonizioni: Izzo, Caprari, Mkhitaryan, Brozovic

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa