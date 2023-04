Napoli – Hellas Verona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Hellas Verona di Sabato 15 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A

NAPOLI – Sabato 15 aprile, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena Napoli – Verona anticipo della trentesima giornata di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 18.

Di fronte due squadre in situazioni contrapposta. Il Napoli ha già ipotecato una fetta di scudetto mentre il Verona é in piena lotta retrocessione, anzi, se finisse oggi il campionato, retrocederebbe. I partenopei, dopo la sconfitta contro il Milan nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, devono ritrovare il morale per giocarsi al meglio le proprio carte martedì prossimo. In campionato, invece, per la squadra di Spalletti, fila tutto liscio. Dopo il successo esterno per 1-2 contro il Lecce, é primo con sedici lunghezze di vantaggio sulla Lazio, con il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. Finora ha vinto ventiquattro volte, pareggiato due, perso tre, realizzato sessantasei reti e incassate soltanto ventuno. Gli scaligeri, dopo due k.o. consecutivi, hanno ritrovato la vittoria contro il Sassuolo. In rimonta, in modo rocambolesco; sotto del gol di Harroui nel primo tempo hanno ribaltato il risultato nel finale con Ceccherini e Gaich. Sono terzultimi, a quattro lunghezze dallo Spezia quartultimo, con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte, ventiquattro reti realizzate e ventitré incassate. Sono ottantasette i precedenti tra le due compagini con il bilancio di diciassette vittorie per il Verona, ventisei pareggi e quarantaquattro affermazioni del Napoli. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 1.50.

Cronaca con tabellino in tempo reale

Sabato 15 aprile dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca della partita con commento in diretta.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Federico La Penna della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Rocca e Cipriani con quarto uomo Marcenaro. Al VAR Nasca, assistito da Abisso.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Assente lo squalificato Ndombelé; da valutare le condizioni di Out gli infortunati Osimhen e Simeone. Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Kim e da Di Lorenzo e Olivera ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka eElmas. Attacco affidato a Raspadori affiancato da Lozano e Kvaratskhelia.

QUI HELLAS VERONA – Assenti gli infortunati Henry, Hrustic, Lazovic e Zeefuik. Zaffaroni dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Montipò in porta e con una linea difensiva a tre formata da Dawidowicz, Hien e Ceccherini. In mezzo al campo Terracciano e Tameze mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Faraoni e Doig. Davanti Gaich, supportato da Ngonge e Duda.

Le probabili formazioni di Napoli – Hellas Verona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Terracciano, Tameze, Doig; Duda, Ngonge; Gaich. Allenatore: Zaffaroni.

