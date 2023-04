Benfica – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Benfica – Inter di martedì 11 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per i quarti di finale di andata della Champions League 2022/2023

LISBONA – Martedì 11 aprile, allo Stadio “Da Luz” di Lisbona, andrà in scena Benfica – Inter, gara di andata dei quarti di finale della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Ecco come le due squadre arrivano all’appuntamento. Il Benfica si era piazzato al primo posto, per via di una miglior differenza reti col PSG, nel Girone H e agli ottavi di finale ha eliminato il Clun Brugge (0-2 all’andata, 5-1 al ritorno). Nella Liga portoghese é reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Porto. É in testa alla classifica, a +8 dal Porto e a quota 54, grazie a un percorso di ventitré partite vinte, due pareggiate e due persa, sessantotto reti realizzate e sedici incassate. L‘Inter si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco, vincitore a punteggio pieno, e davanti al Barcellona. Per i nerazzurri passare il turno sembrava un’impresa all’atto del sorteggio e pareva una strada compromessa dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco nella gara di andata; poi la vittoria a San Siro contro il Barcellona, il pareggio al Nou Camp e il successo contro il Viktoria Plzen hanno trasformato il sogno in una splendida realtà. Agli ottavi di finale hanno avuto la meglio sul Porto (1-0 all’andata, 0-0 al ritorno). In campionato i nerazzurri stanno, invece, attraversando un momento difficile. Dopo tre k.0. consecutivi, non sono andati oltre l’1-1 sul campo della Salernitama. Sono quinti, a -1 dal Milan e a -7 dal secondo posto della Lazio, con 51 punti. Il loro percorso é di sedici partite vinte, tre pareggiate e nove perse, quarantotto reti realizzate e trentatré incassate. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 2.10.

Cronaca con commento in tempo reale

L’arbitro

A dirigere il match sarà l’inglese Michael Oliver, coadiuvato assistenti connazionali Stuart Burt e Simon Bennet e dal quarto ufficiale John Brooks. Alla VAR l’olandese Pol van Boekel, assistito dal britannico Stuart Attwel.

Presentazione del match

QUI BENFICA – Out Bah e lo squalificato Otamendi. Schmidt dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Vlachodimos tra i pali e con Gilberto, António Silva, Morati e Grimaldo pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Chiquinho e Florentino. Unica punta Gonçalo Ramos, supportata dai trequartisti Aursnes, Rafa Silva e João Mário.

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrebbe rispondere con il consueto modulo 3-5-2. Tra i pali dovrebbe esserci Onana. Difesa a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Brozovic affiancato da Barella e Mkhytarian, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Dimarco. Coppia di attacco formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

Le probabili formazioni di Benfica – Inter

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos. Allenatore: Schmidt.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: