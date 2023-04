Napoli – Salernitana: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Salernitana di Sabato 30 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 32ma giornata del campionato di Serie A 2022-2023

NAPOLI – Domenica 30 aprile, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena il derby Napoli – Salernitana, valido come anticipo della trentaduesima di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15 (orario da ufficializzare).

Inizialmente la gara si sarebbe dovuta giocare sabato 29 aprile alle ore 15. Il Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) ha, infatti, accolta la richiesta del Prefetto di Napoli Claudio Palomba di posticiparla a domenica per motivi di ordine pubblico. La squadra di Spalletti scenderà così in campo domenica alle ore 15 conoscendo già il risultato del lunch match Inter-Lazio. Napoli e Lazio, al momento, quando mancano setter giornate alla fine del torneo, sono separate da diciassette lunghezze. Ciò significa che qualora i biancocelesti dovesse espugnare San Siro, il successo non basterebbe ai partenopei per la vittoria aritmetica dello Scudetto. Diversamente, il Napoli conquisterebbe il titolo con sei giornate di anticipo.

Cronaca della partita con tabellino

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio; quarto ufficiale Volpi. Al VAR Di Martino, assistito da Fourneau.

Presentazione del match

Il Napoli, eliminato dalla Coppa Italia per opera della Cremonese ed escluso dalla Champions League per opera del Milan, ha disputato un campionato straordinario. Finora hanno vinto venticinque volte, pareggiato tre, perso tre, realizzato sessantasette reti (miglior attacco del torneo) e incassate soltanto ventuno (difesa meno perforata). Senza contare che ha in rosa il capocannoniere del torneo, Viktor Osimhen. Domenica scorsa ha battuto la Juventus grazie a un gol realizzato da Raspadori nei minuti di recupero. La Salernitana vanta una striscia di otto risultati consecutivi ed é reduce dal successo casalingo per 3-0 contro il Sassuolo. É quattordicesima a quota 34, con un cammino di sette partite vinte, dodici pareggiate e dodici perse, trentasette reti realizzate e cinquanta incassate. Sono ventisette i precedenti tra le due compagini con il bilancio di tre successi per la Salernitana, undici pareggi e tredici affermazioni del Napoli. All’andata, lo scorso 21 gennaio, la squadra di Spalletti si impose con il risultato di 0-2.

QUI NAPOLI – Assenti per infortunio Mario Rui e Politano. Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Kim e da Di Lorenzo e Olivera ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Tridente offensivo composto da Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia.

QUI SALERNITANA – Assenti gli infortunati Crnjgoi, Fazio e Valencia. Sousa dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Ochoa in porta e con una difesa a tre formata da Lovatoi, Gyomber, e Pirola. In mezzo al campo Vilhena e Lussana Coulibaly mentre e Mazzocchi e Bradaric dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Dia supportato da Candreva e Kastanos.

Le probabili formazioni di Napoli – Salernitana

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. Allenatore: Paulo Sousa.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta su: