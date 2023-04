Napoli – Milan 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Milan di Martedì 18 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la gara valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023

NAPOLI – Martedì 18 aprile, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena la sfida tutta italiana tra Napoli e Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 21.00.

Si riparte dell’1-0 dell’andata in favore della squadra di Pioli, firmato Bennacer. Per ribaltare la situazione il Napoli dovrà vincere con almeno due reti di scarto mentre al Milan potrebbe bastare un pareggio. A parità di risultato e di gol segnati in totale al termine dei novanta minuti, si procederà coi tempi supplementari e poi, eventualmente, con i calci di rigore. Chi passerà il turno se la vedrà con chi avrà avuto la meglio tra Inter e Benfica. Il Napoli non ha mai partecipato a una semifinale di Champions League mentre il Milan ha giocato l’ultima nel 2007. I bookmakers danno il Napoli largamente favorito: il segno 1 è quotato da 1.75 a 1.80, il segno “X” oscilla tra 3,60 e 3,75 mentre il “2” è offerto da 4.75 a 4.90.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI - MILAN 0-1 PRIMO TEMPO 51' finisce qui il primo tempo. Milan in vantaggio grazie a un gol di Giroud che si fa cosi perdonare il rigore sbagliato 51' sugli sviluppi del calcio d'angolo la palla viene allontanata 50' ammonito Maignan per comportamento non regolamentare 50' Calabria devia in corner un tiro di Kvaratskhelia 49' ANNULLATO UN GOL AL NAPOLI per un tocco di mano di Osimhen prima di realizzarlo 47' tiro di Lobotka di esterno! Respinto! 45' cartellino giallo per Tonali per un intervento falloso su Kvaratskhelia. Diffidato, salterebbe la semifinale 45' saranno sei i minuti di recupero 44' richiamo verbale per Di Lorenzo intervenuto fallosamente su Leao 43' MILAN IN VNTAGGIO!!!!!! Volata inarrestabile di Leao che consegna a Giroud il pallone del gol e questa volta il francese non si fa sorprendere da Meret! 42' destro postente di Ndonbelé! Palla alta sopra la traversa! 41' si riprende a giocare 38' Giroud a terra dolorante a seguito del contrasto precedente 38' fallo in attacco commesso da Lozano ai danni di Giroud 36' sugli sviluppi del corner Calabria allontana la palla 36' per il VAR intervento regolare 35' in corso il check del Var 34' contatto in area tra leao e Zielinski. Per l'arbitro tutto regolare. Si riparte con un calcio d'angolo in favore del napoli 32' doppio cambio nel Napoli per infortunio: dentro Lozano e Olivera e fuori Politano e Mario Rui 32' problemi fisici anche per Mario Rui 32' Politano portato fuori dal campo. Napoli momentaneamente in dieci uomini. Nel mentre si sta scaldando lozano 31' a terra Politano che si é infortunato da solo in occasione dell'azione precedente 30' accelerazione di Politano ma Theo Hernandez riesce a recuperare su di lui 28' fallo di Kvaratskhelia su Calabria 27' a terra Mario Rui. Gioco ancora fermo 27' sinistro di Giroud! Ancora Meret gli dice no, questa volta respingendo la palla con la gamba di richiamo! 25' ritmi altissimi per entrambe le squadre che non si stanno più nascondendo 25' tiro centrale di Zielinski! Maignan fa sua la palla! 24' si riprende a giocare 23' gioco fermo per soccorrere Lobotka che ha preso un colpo in testa 21' incredibile errore di Giroud! 21' dal dischetto Giroud contro Meret! PARATO!!!!! Il Maradona si infiamma! 20' intervento falloso di Mario Rui su Leao che resta a terra. RIGORE PER IL MILAN 19' cross basso di Politano, Tomori allontana la palla.Arriva a Kvaratskhelia ma il suo tiro manda la palla sul fondo! 18' cross di Politano. Calabria mette ancora la palla in calcio d'angolo. Corner battuto sul primo palo e palla allontanata 18' continua il problema muscolare per Giroud 17' palla troppo lunga per Osimhen. Maignan può recuperarla senza problemi 16' incursione di Rrhamani in area ma il giocatore del Napoli viene fermato 15' destro di Kvaratskhelia respinto! Calabria evita il calcio d'angolo 14' non riesce il dribbling a Kvaratskelia che viene fermato da Kjaer al limite dell'area 13' fallo di Lobotka su Bennacer. Punizione per il Milan. La batte Tonali ma il suo cross viene raccolto prontamente da Meret 12' Politano carica il sinistro e tenta la conclusione! Palla a lato! Maigna era comunque attento 11' leao cerca Bennacer che però é in leggero ritardo sulla palla 11' intervento falloso di Kvaratskhelia su Bennacer. Il MIlan può rifiatare 10' Leao recupera palla ma viene subito fermato. 9' cross di Politano. Kjaer in anticipo su Osimhen. Tomori libera l'area 8' problema muscolare per Giroud. vedremo se il francese riuscirà a proseguire la partita 8' conclusione di Kvaratskhelia! Maignan blocca la sfera a terra! 7' intervento falloso di Lobotka su Brahim Diaz 7' Tomori mette la palla in fallo laterale 6' pressing asfiddiante del Napoli che vuole sfruttare il fattore campo per recuperare subito lo svantaggio 6' terzo corner consecutivoper il Napoli causato da Hernandez. Questa volta Tonali libera l'area 5' sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Mario Rui Kjaer mette ancora la palla in corner 4' fallo di Tonali su Kvaratskhelia. unizione in favore degli azzurri da ottima posizione . La batte Mario Rui direttamente in porta: c'é stata una deviazione, quindi corner 3' raddoppio su Zielinski che fiene fermato al limite dell'area 3' la posta in palio é molto alta e le due squadre sanno che non si devono scoprire 2' retropassaggio di Kjaer per Maigna 2' intervento falloso di Rrhamani su leao 1' raddoppio di marcatura su Kvaratskhelia che non riesce a effettuare il cross 1' partiti! primo pallone battuto dal Milan tutto pronto al Maradona per l'inszio di questa importantissima sfida! le squadre sono in campo A dirigere la gara sarà il polacco Szymon Marciniak Pioli risponde con un modulo 4-2-3-1: Maignan in porta e difesa a quattro formata al centro da Kjaer e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Sulla trequarti Brahim Diaz, Bennacer e Leao, di supporto all’unica punta Giroud. Spalletti opta per il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Juan Jesus e da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Ndombelé, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Osimhen affiancato da Lozano e Kvaratskhelia. Nel Milan out Ibrahimovic per un problema muscolare. Ci sarà Olivier Giroud che nei giorni scorsi aveva lamentato un problema al tendine d’Achille della gamba sinistra. Si riparte dall'1-0 di San Siro in favore del Milan, firmato Bennacer. Ma tutto é ancora possibile. Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Napoli - Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League Tabellino NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (dal 32' Olivera); Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano (dal 32' Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Gollini, Elmas, Bereszynski, Ostigard, Gaetano, Raspadori. Allenatore: Spalletti MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, Ballo-Touré, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Junior Messias, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, Deketelaere. Allenatore: Pioli. Reti: al 43' Giroud Ammonizioni: Tonali Recupero: 6' nel primo tempo

Le dichiarazioni di Spalletti alla vigilia

“Lavoreremo anche sui dettagli, avendo giocato più volte col Milan a distanza di pochi giorni. Noi siamo ripartiti con una idea precisa di calcio da quando la Società ha deciso di rifondare e stiamo raggiungendo grandi risultati. Quindi non cambieremo atteggiamento tattico ma certamente dovremo stare attenti ad alcuni aspetti, perchè il Milan è molto bravo nelle ripartenze. Ripeto, la cura dei dettagli e l’attenzione possono metterci nelle condizioni di essere più bravi di loro. Dobbiamo sempre restare corti, sapere quando è il momento di attaccare e quando attendere. Sarà la partita e l’atteggiamento a dirci quanto siamo cresciuti e quale livello abbiamo raggiunto. Sarò felice solamente se passeremo il turno. Altre consolazioni lasciano il tempo che trovano. All’andata meritavamo di più e in generale la prestazione che mi aspetto domani è quella che ci ha caratterizzato al meglio in questa stagione. Sono convinto che si raggiunge l’obiettivo se saremo intensi, veloci, se facciamo il possesso palla che siamo capaci di esprimere. Le nostre qualità sono queste. Siamo una squadra che deve giocare bene al calcio per esaltare sia il collettivo che i singoli. E così sarà domani sera. Abbiano considerato ogni soluzione possibile, anche eventualmente i rigori come credo pensino tutte le squadre a questo punto della Champions. L’esperienza come squadra noi ce la siamo fatta e l’abbiamo acquisita perchè abbiamo giocato tante gare in Champions anche su campi importanti dove abbiamo dimostrato personalità e carattere. Se si parla di Club, probabilmente all’andata qualcosa abbiamo pagato per la storia del Milan. Però si possono ribaltare tutte le situazioni se in campo giochiamo come sappiamo fare. Noi abbiamo una forza dettata dalla rosa. Non puoi raggiungere quei risultati in stagione e avere la leadership del campionato con tanto distacco se non hai una rosa di qualità. Certamente Victor ci dà tanta profondità e abbiamo dei meccanismi ben precisi con lui. Sarà un punto di riferimento per poter giocare in verticale. Però è evidente che tutta la rosa ci ha portato così avanti in questa stagione. E domani oltre ad Osimhen ci vorrà il grande apporto dell’intera squadra”.

Le parole di Juan Jesus alla vigilia

“Sono pronto per domani e credo che siamo preparati per poter superare il turno”. Juan Jesus parla alla vigilia della sfida di ritorno con il Milan in conferenza stampa al Maradona. Cercherò di aiutare la squadra per disputare una grande partita. Dobbiamo ribaltare il risultato e come potenzialità abbiamo le capacità di farlo. Samo consapevoli della nostra forza, se oggi abbiamo oltre 20 punti di vantaggio in campionato significa che sappiamo il motivo per il quale siamo così in alto. Itifosi ci spingeranno sicuramente e noi dovremo dare il massimo in campo. La forza che ti dà il popolo azzurro è fondamentale. Io credo che in una sfida così possa esserci agonismo. Noi vogliamo rispondere in campo alle polemiche e certamente per passare il turno ci vorrà anche grande determinazione. (Il Milan, ndr) ha calciatori di valore tecnico che sanno ripartire. Leao è quello più agile che può creare insidie. Noi dobbiamo cercare di tenere più palla, perchè se la palla ce l’abbiamo noi non possono averla gli avversari. Gioco in Serie A da 12 anni e ho affrontato partite di alto livello internazionale. Credo di poter dare il mio apporto anche in fase propositiv. Victor (Osimhen, ndr) è il nostro bomber, ha grinta, potenza e voglia di arrivare in alto. Domani vorrà essere protagonista per poter raggiungere un grande traguardo”.

Le dichiarazioni di Pioli alla vigilia

“Sappiamo da dove arriviamo, ora ci giochiamo una Semifinale di Champions League. Siamo concentrati solo su questa partita, le valutazioni si faranno a fine stagione. Entrambe le squadre saranno pronte, hanno davanti a loro un obiettivo importantissimo e una partita delicata ma stimolante. Per vincere dovremo giocare ad alto livello, sappiamo farlo e abbiamo le qualità per riuscirci. Credo che sia bello giocare partite di questo livello anche per l’atmosfera, il clima che c’è nello stadio. Caricherà sicuramente i giocatori del Napoli ma accadrà anche per noi. Partiamo vicini, abbiamo un piccolissimo vantaggio ma dobbiamo completare l’opera giocando una partita di altissimo livello. Dovremo gestire bene le fasi di possesso, vincerà chi sfrutterà meglio le occasioni che avrà. A San Siro il Napoli è partito meglio di noi, questo ci dovrà essere d’insegnamento: approcciare bene la partita potrebbe incidere molto. Teniamo sempre in grande considerazione le caratteristiche dei nostri rivali, soprattutto quelle di un avversario così potente e presente. Noi abbiamo il nostro modo di giocare e dobbiamo portarlo avanti in modo intelligente lungo i 90′. Le ultime due sfide contro il Napoli sono state anche partite da saper leggere, fatte di momenti da interpretare al meglio. Dovremo essere in grado di dettare e gestire i ritmi, capire quando servirà rallentare o accelerare: in generale, leggere bene gli istanti della partita. Brahim (Diaz, ndr) sta crescendo tanto, gli piace giocare quando c’è pressione, la sa gestire bene. È un ragazzo giovane ma ha tantissima personalità. Sta diventando un calciatore di alto livello. Giroud sta bene, ha avuto un piccolo problema superato in questi giorni. Non so che scelte farà Spalletti per sostituire i due assenti, ma il Napoli ha un organico forte e di livello. Vedremo in campo”.

Le parole di Kjaer alla vigilia

“Queste partite non sai quando ti ricapitano. Sono serate che ti restano dentro per tutta la vita, nel bene e nel male. Giochiamo a calcio per queste emozioni, per questa adrenalina. La partita d’andata è una delle emozioni più belle della mia carriera. Al ritorno sarà differente, ma sarà un’altra occasione in grado di dare sensazioni irripetibili. Per me è una gioia essere qui, uno dei miei sogni da bambino. Nel percorso che abbiamo fatto insieme al Mister abbiamo fatto tanti passi importanti: avevo un sogno, ma non mi aspettavo che sarebbe stato così. Il Mister ogni giorno spinge per farci migliorare, per non farci mai accontentare di dove siamo. Se tre anni fa mi avresti detto che questo sarebbe stato il nostro percorso allora avremmo firmato tutti. Un bel percorso”.

Il percorso in Champions di Milan e Napoli

ll Milan é arrivato a questa fase della competizione dopo ben undici anni. Si era classificato seconda nel Girone E alle spalle del Chelsea mentre agli ottavi di finale ha eliminato il Tottenham (1-0all’andata e 0-0 al ritorno). Il Napoli era arrivato primo nel difficilissimo girone A davanti, nell’ordine a Liverpool, Ajax e Rangers. Agli ottavi di finale ha avuto la meglio sull’Eintracht Francoforte (0-2 all’andata e 3-0 al ritorno).

Milan e Napoli in campionato

La “sindrome da Champions” ha condizionato l’ultima sfida di entrambe le squadre. Il Napoli é stato fermato sullo 0-0 dal Verona al termine di una partita dove é successo poco o nulla. Il Milan, rinnovato nella formazione per dieci undicesimi, non é andato oltre l’1-1 a Bologna. Sotto di un gol, firmato Sansone, dopo appena trenta secondi di gioco, i rossoneri hanno riportato il risultato in parità con Pobega alla fine del primo tempo. I partenopei, però, hanno già ipotecato una fetta di scudetto, essendo primi con sedici lunghezze di vantaggio sulla Lazio, con 71 punti. Finora hanno vinto ventiquattro volte, pareggiato tre, perso tre, realizzato sessantasei reti (miiglior attacco del torneo) e incassate soltanto ventuno (difesa meno perforata). I rossoneri sono quarti a quota 53 con un percorso di quindici partite vinte, otto pareggiate e sette perse, quarantanove reti realizzate e trentasette incassate.

I precedenti

Milan e Napoli si affrontano per la seconda volta in competizioni europee. La prima é stata la gara di andata di una settimana fa. Il Milan ha perso solo una delle dieci sfide in competizioni europee contro formazioni italiane (0-2 v Parma nel ritorno della Finale di Supercoppa Europea 1993) e ha tenuto la porta inviolata in sette delledieci sfide in competizioni europee contro avversarie italiane, subendo un totale di quattro reti e realizzandone undici. In Serie A le due compagini si sono incrociate 150 volte con il bilancio di 45 successi del Napoli, 48 pareggi e 57 affermazioni del Milan, 170 gol dei partenopei e 211 dei rossoneri. L’ultimo confronto in Serie A risale allo scorso 2 aprile quando i rossoneri si imposero per 0-4 al “Maradona”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il polacco Szymon Marciniak, già protagonista nella finale dei Mondiali del Qatar tra Argentina e Francia. Sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Sokolnicki e Listkiewicz; quarto uomo lo svedese Nyberg, Al Var Kwiatkowski, assistito da Frankowski: entrambi polacchi. Marciniak ha già arbitrato il Milan quest’anno nella vittoria per 4-0 contro la Dinamo Zagabria.

La lista UEFA del Milan

Portieri: Maignan, Mirante

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Thiaw, Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, De Ketelaere, Brahim Diaz, Krunic, Messias, Pobega, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Rafael Leao, Origi, Rebic.

La lista UEFA del Napoli

Portieri: Meret, Gollini, Idasiak.

Difensori: Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard, Bereszynski.

Centrocampisti: Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele, Anguissa.

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Assenti per squalifica sia Anguissa, espulso nella gara di andata, sia Kim, ammonito a San Siro ma già diffidato. Recuperato Osimhen. Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Juan Jesus e da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Ndombelé, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Osimhen affiancato da Lozano e Kvaratskhelia.

QUI MILAN – Out Ibrahimovic per un problema muscolare. Ci sarà Olivier Giroud che nei giorni scorsi aveva lamentato un problema al tendine d’Achille della gamba sinistra. Pioli dovrebbe confermare la squadra della gara di una settimana fa e rispondere con un modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Kjaer e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Sulla trequarti Brahim Diaz, Bennacer e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Napoli – Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leão; Giroud. Allenatore: Pioli.

Curiosità del match

Il Milan non ha subito gol nelle ultime cinque partite di Champions League: si tratta della serie più lunga per una squadra nella competizione dal Manchester City nel 2020/21 (sette di fila). I rossoneri vantano soltanto una striscia più lunga nella competizione: sette clean sheet nella stagione 2004/05, prima di raggiungere la Finale. Olivier Giroud ha partecipato a sei gol (quattro reti e due assist) in nove partite di Champions League in questa stagione: più di qualsiasi giocatore del Milan in una singola edizione dai tempi di Zlatan Ibrahimović nel 2011/12 (9, 5 marcature e quattro passaggi vincenti). Soltanto Vinícius Júnior (36) ha portato a buon fine più dribbling rispetto a Rafael Leão (33) in Champions League in questa stagione; tuttavia, il giocatore del Milan ne ha completati più di qualsiasi altro avversario nella fase a eliminazione diretta del torneo in corso (18). I 33 dribbling riusciti di Leão sono un record per un giocatore del Milan in una singola stagione dai tempi di Kaká nel 2004/05 (37). (FOnte: sito ufficiale Milan)

Dove vedere la partita in tv e streaming

