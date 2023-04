Le formazioni ufficiali di Napoli – Milan di Martedì 18 aprile, gara valida il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023

NAPOLI – Martedì 18 aprile, alle ore 21, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, Napoli e Milan si contenderanno l’accesso alle semifinali della Champions League A 2022-2023. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei rossoneri, firmato Bennacer. Dalle ore 19.40 circa ci avvicineremo all’incontro scoprendo le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. Nel Napoli assenti per squalifica sia Anguissa, espulso nella gara di andata, sia Kim, ammonito a San Siro ma già diffidato. Recuperato Osimhen. Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Juan Jesus e da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Ndombelé, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Osimhen affiancato da Lozano e Kvaratskhelia. Nel Milan out Ibrahimovic per un problema muscolare. Ci sarà Olivier Giroud che nei giorni scorsi aveva lamentato un problema al tendine d’Achille della gamba sinistra. Pioli dovrebbe confermare la squadra della gara di una settimana fa e rispondere con un modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Kjaer e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Sulla trequarti Brahim Diaz, Bennacer e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

Le formazioni ufficiali di Napoli – Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leão; Giroud. Allenatore: Pioli.

UFFICIALI DALLE 19.40 CIRCA