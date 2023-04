Chelsea – Real Madrid 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

LONDRA – Martedì 18 aprile, allo Stamford Bridge di Londra, il Chelsea affronterà il Real Madrid nella gara di ritorno dei quarti di finale Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore degli spagnoli, che hanno così ipotecato il passaggio del turno. Per spuntarla, ora agli inglesi é richiesto vincere con almeno tre gol di scarto. Un’impresa impossibile ma di certo difficile perché di fronte troveranno la squadra che si é aggiudicata l’ultima Champions e che comunque é tra le più forti d’Europa e non solo. A parità di risultato e di gol segnati in totale al termine dei novanta minuti, si procederà coi tempi supplementari e poi, eventualmente, con i calci di rigore. Ospiti dati favoriti col segno “2” quotato tra 2.35 e 2.50.

RISULTATO IN DIRETTA: CHELSEA - REAL MADRID 0-0 (2'T) [AGG. 0-2]

SECONDO TEMPO

una novità in casa Real Madrid con Rudiger per Alaba

ben ritrovati con il secondo tempo di Chelsea - Real Madrid, squadre nuovamente in campo

PRIMO TEMPO

47' si chiude qui il primo tempo di Chelsea - Real Madrid. 0-0 all'intervallo con un paio di occasioni per gli inglesi di sbloccarla. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo fra pochi minuti

45' grande intervento di Courtois su conclusione ravvicinata di Cucurella che aveva ricevuto un cross basso dalla destra di James. Nell'occasione il giocatore ha perso l'attimo controllando la sfera invece di calciare di prima ma resta impressionante intervento con il braccio destro del portiere!

44' 2 minuti di recupero

43' azione di contropiede di Valverde che fa quasi tutto il campo in corsa sulla destra, cross lungo per Benzema che da posizione molto defilata calcia in corsa in area e palla sull'esterno della rete

42' angolo di Cucurella, sul primo palo copre Benzema ancora sul fondo. Sul secondo tentativo, scambio con James ma cross di facile lettura per Courtois

34' cartellino giallo a Cucurella per un intervento falloso su una ripartenza di Rodrygo

32' lampo di Modric che imbeccato in area dopo un controllo calcia da posizione defilata sul primo palo, reattivo Kepa nella respinta con i pugni! Nulla di fatto sul calcio d'angolo

30' su cross di Cucurella colpo di testa Gallagher alto ma tutto fermo perchè l'esterno era partito in posizione di fuori gioco

28' azione personale di Vinicius che in area calcia di potenza da posizione defilata senza angolare la traiettoria, ci mette i pugni Kepa ma tutto fermo per offside

27' buona punizione conquistata da Benzema, spinto da Thiago Silva. Può risalire la difesa spagnola

22' giallo pesante per Militao che diffidato salterà l'eventuale semifinale. Punito un fallo su Havertz

17' conquista un angolo il Chelsea, alla battuta va James, palla sul primo palo dove allontana Eder Militao

15' prova il Chelsea a impossessarsi del pallino di gioco, una bella occasione al 10' ma il centrocampista in area ha calciato fuori

10' grande palla gol su cross di James, sul primo palo chiuso Havertz e più dietro Kanté calcia con il mancino di controbalzo da favorevole posizione ma a lato!

9' qualche rischio di troppo in fase di costruzione per il Real prima con Modric poi con Camavinga ma non ne approfittano gli avversari

7' spunto di Vinicius sulla sinistra ma cross con il destro dopo una finta troppo lunga verso il secondo palo

6' tacchetti di Thiago Silva sul piede sinistro di Benzema, intervento involontario e nessun problema per l'attaccante

5' senza fretta il palleggio degli spagnoli, prova a guadagnare metri Modric sulla sinistra d'attacco

4' lancio in profondità di Valverde, in vantaggio Fofana in chiusura

3' primo possesso palla per il Real Madrid in maglia bianca, Chelsea in quella blu

al via il match!

Chelsea e Real Madrid fanno il loro ingresso in campo, siamo pronti a seguire la diretta in Vostra compagnia. Ricordiamo che è disponibile anche la cronaca diretta di Napoli - Milan

Tra i giocatori più attesi troviamo Rodrygo già autore di 13 reti in questa UEFA Champions League. La sua velocità unita a quella di Vinicius Juniors potrebbero essere un'arma letale per il gioco di rimessa anche considerando le due assenze in casa inglese.

Si ripete la sfida della scorsa stagione quando gli spagnoli vinsero l'andata per 3-1 e il ritorno persero 3-2. Complessivamente ebbero la meglio per 5-4 e anche anche in questa circostanza partono con due gol di vantaggio anche se questi sono stati realizzati al Bernabeu.

Un saluto da Calciomagazine, benvenuti all'attesa gara di ritorno di Champions League tra Chelsea e Real Madrid. Si parte dal 2-0 a favore degli spagnoli nel match d'andata. Dalle ore 21 seguiremo l'incontro con il commento in diretta e il tabellino aggiornato.

TABELLINO

CHELSEA (3-5-1-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Chalobah; Cucurella, Kovacic, Fernandez, Kanté, James; Gallagher; Havertz. A disposizione: Mendy, Pulisic, Joao Felix, Loftus-Cheek, Mudryk, Sterling, Mount, Zakaria, Ziyech, Azpilicueta, Ckukwuemeka, Hall. Allenatore: Lampard.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. A disposizione: Lunin Luis Lopez, Vallejo, Nacho, E. Hazard, Asensio, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Rudiger, Mariano Diaz. Allenatore: Ancelotti.

Reti:

Ammonizioni: Militao, Cucurella

Recupero: