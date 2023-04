Bologna – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Milan di Sabato 15 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A

BOLOGNA – Sabato 15 aprile 2023, allo Stadio “Renato Dall’Ara” il Bologna di Thiago Motta affronterà il Milan di Stefano Pioli per la trentesima giornata di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 15.

I felsinei vengono da due successi consecutivi, contro Udinese (3-0) e Salernitana (0-2) e si può dire che siano la rivelazione del torneo. Sono ottavi con 43 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, trentotto gol fatti e trentasei subiti. I rossoneri si presentano all’appuntamento galvanizzati per il successo contro il Milan nella gara di andata dei quarti di finali di Champions League. Dopo il pari casalingo a reti bianche contro l’Empoli, sono quarti a quota 52 con un percorso di quindici partite vinte, sette pareggiate e sette perse, quarantotto reti realizzate e trentasei incassate. L’obiettivo é quello di consolidare la posizione e per farlo serve la stessa determinazione vista in Champions. Sono trentasette i precedenti, in terra emiliana, tra le due compagini con il bilancio di trentotto successi del Bologna, trentanove pareggi e settantasei affermazioni del Milan. Nella passata stagione finì 4-2 per la squadra di Pioli. Anche all’andata del campionato in corso, , lo scorso 27 agosto, furono i rossoneri ad avere la meglio grazie alle reti di Leao e Giroud. Ospiti dati favoriti con segno “2” quotato mediamente 2.30.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Del Giovane, quarto uomo Colombo. Al VAR Di Bello, assistito da Longo. I precedenti del fischietto ligure col Milan con il bilancio di sei vittorie per i rossoneri, cinque pareggi e sette sconfitte. Diciotto i precedenti col Bologna con il bilancio per i felsinei di sette successi, tre pareggi e otto sconfitte.

Presentazione del match

QUI BOLOGNA – Out gli infortunati Arnautovic e Cambiaso e lo squalificato Orsolini. Thiago Motta dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Soumaoro e Lucumì e sulle fasce da Posh e Kyriakoupolos. In mediana Moro e Schouten. Sulla trequarti Aebischer, Ferguson e Sansone, di supporto all’unica punta Barrow.

QUI MILAN – Out Ibrahimovic per un problema muscolare. Pioli dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Kalulu e Thiaw e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Sulla trequarti Saelemaekers, in ballottaggio con Brahim Diaz, Bennacer e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Bologna – Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Sansone; Barrow. Allenatore: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da: