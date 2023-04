Venezia – Palermo 3-2: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Venezia – Palermo di Sabato 15 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33a giornata di Serie B

VENEZIA – Sabato 15 aprile 2023, allo Stadio “Pier Luigi Penzo”, il Venezia affronterà il Palermo per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 14. Di fronte due squadre in cerca di ounti preziosi, con obiettivi opposti. Da un lato ce n’é una che vuole allontanarsi dalle zone calde della classifica, dall’altro ce n’é un’altra che vuole rientrare tra le prime otto e giocare i playoff. I lagunari, dopo tre successi di fila, hanno perso di misura sul campo della Reggina. Sono quattordicesimi, fuori dalla zona playout soltanto per il vantaggio negli scontri diretti con il Cosenza, con 36 punti, frutto di nove vittorie, nove pareggi e quattordici sconfitte, trentaquattro reti realizzate e quarantadue incassate. I rosanero, dopo il pari casalingo a reti bianche contro il Cosenza, sono non, a -3 dalla zona playoff e a quota 43, con un percorso di dieci partite vinte, tredici pareggiate e nove perse, trentanove reti realizzate e altrettante incassate. All’andata il Veneziasi impose di misura con rete di Pohjanpalo. A dirigere il match sarà Matteo Gariglio di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Niccolò Pagliardini di Arezzo e Marco D’Ascanio di Ancona; quarto Uomo Luigi Catanoso di Reggio Calabria. Al VAR. Antonio Di Martino di Teramo, assistito da Oreste Muto di Torre Annunziata. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 2.15.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VENEZIA – PALERMO]

VENEZIA: Andersen M. K., Cheryshev D., Modolo M., Pierini N., Novakovich A., Joronen J. (Portiere), Svoboda M., Ceppitelli L. (dal 18' st Modolo M.), Carboni A., Candela A., Tessmann T., Milanese T. (dal 1' st Andersen M. K.), Zampano F., Ellertsson M. E. (dal 1' st Cheryshev D.), Pohjanpalo J. (dal 43' st Novakovich A.), Johnsen D. (dal 36' st Pierini N.). A disposizione: Afonso Peixoto, Bruno (Portiere), Busio G., Ciervo R., Hristov P., Neri F. (Portiere), Sverko M. Allenatore: Vanoli P..



PALERMO: Broh J. T., Masciangelo E., Tutino G., Sala M., Vido L., Pigliacelli M. (Portiere), Mateju A., Nedelcearu I., Marconi I., Valente N. (dal 23' st Tutino G.), Saric D., Gomes C. (dal 23' st Broh J. T.), Verre V. (dal 23' st Masciangelo E.), Aurelio G. (dal 32' st Sala M.), Soleri E. (dal 32' st Vido L.), Brunori M.. A disposizione: Bettella D., Buttaro A., Damiani S., Graves S., Massolo S. (Portiere), Orihuela R., Segre J. Allenatore: Corini E..



Reti: al 19' pt Johnsen D. (Venezia) , al 16' st Pohjanpalo J. (Venezia) , al 19' st Tessmann T. (Venezia) al 5' pt Brunori M. (Palermo) , al 41' st Tutino G. (Palermo) .



Ammonizioni: al 35' pt Soleri E. (Palermo), al 13' st Nedelcearu I. (Palermo).



Gol annullati: al 29' st per fuorigioco (Venezia).

Andersen M. K., Cheryshev D., Modolo M., Pierini N., Novakovich A., Joronen J. (Portiere), Svoboda M., Ceppitelli L. (dal 18' st Modolo M.), Carboni A., Candela A., Tessmann T., Milanese T. (dal 1' st Andersen M. K.), Zampano F., Ellertsson M. E. (dal 1' st Cheryshev D.), Pohjanpalo J. (dal 43' st Novakovich A.), Johnsen D. (dal 36' st Pierini N.).Afonso Peixoto, Bruno (Portiere), Busio G., Ciervo R., Hristov P., Neri F. (Portiere), Sverko M.Vanoli P..Broh J. T., Masciangelo E., Tutino G., Sala M., Vido L., Pigliacelli M. (Portiere), Mateju A., Nedelcearu I., Marconi I., Valente N. (dal 23' st Tutino G.), Saric D., Gomes C. (dal 23' st Broh J. T.), Verre V. (dal 23' st Masciangelo E.), Aurelio G. (dal 32' st Sala M.), Soleri E. (dal 32' st Vido L.), Brunori M..Bettella D., Buttaro A., Damiani S., Graves S., Massolo S. (Portiere), Orihuela R., Segre J.Corini E..al 19' pt Johnsen D. (Venezia) , al 16' st Pohjanpalo J. (Venezia) , al 19' st Tessmann T. (Venezia) al 5' pt Brunori M. (Palermo) , al 41' st Tutino G. (Palermo) .al 35' pt Soleri E. (Palermo), al 13' st Nedelcearu I. (Palermo).al 29' st per fuorigioco (Venezia).

Formazioni ufficiali di Venezia – Palermo

VENEZIA: 66 Joronen, 7 Zampano, 8 Tessmann, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 23 Ceppitelli (cap.), 27 Candela, 30 Svoboda, 44 Carboni, 62 Milanese, 77 Ellertsson. A disposizione: 12 Bertinato, 24 Neri, 6 Busio, 11 Novakovich, 13 Modolo, 19 Ciervo, 21 Tcherichev, 25 Pierini, 33 Sverko, 38 Andersen, 55 Hristov, 77 Ellertsson, 81 Peixoto. Allenatore: Vanoli.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Gomes, 9 Brunori (cap.), 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju. A disposizione: 12 Massolo, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 7 Tutino, 8 Segre, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 48 Bettella. Allenatore: Corini.

I convocati del Venezia

Portieri: Bruno Bertinato, Jesse Joronen, Filippo Neri

Difensori: Antonio Candela, Andrea Carboni, Luca Ceppitelli, Petko Hristov, Marco Modolo, Afonso Peixoto, Marin Šverko, Michael Svoboda, Francesco Zampano

Centrocampisti: Magnus Andersen, Gianluca Busio, Mikael Egill Ellertsson, Tommaso Milanese, Tanner Tessmann

Attaccanti: Denis Cheryshev, Riccardo Ciervo, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo

I convocati del Palermo

1 Grotta, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Masciangelo, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella

La presentazione del match

QUI VENEZIA – Vanoli dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 schierando Joronen in porta e una difesa a tre formata da Svoboda, Ceppitelli e Carboni. In mezzo al campo Tessmann e Ellertson mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Candela e Milanese. Davanti Pohjanpalo e Johnsen, supportati dall’unico trequartista Zampano.

QUI PALERMO – Corini dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali e con Mateju, Nedelcearu e Mateju pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Gomes con Saric e Verre mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Valente e Aurelio. Davanti Brunori e Soleri.

Le probabili formazioni di Venezia – Palermo

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Ellertson, Tessmann, Milanese, Zampano; Johnsen, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Saric, Gomes, Verre, Aurelio; Soleri, Brunori. Allenatore: Corini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta da: