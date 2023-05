Roma – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Inter di Sabato 6 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A; calcio di inizio alle ore 18

ROMA – Sabato 6 maggio 2023, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Inter, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 18.

In palio punti preziosi per staccare il pass per la prossima edizione di Champions League. I giallorossi vengono da due pareggi consecutivi, contro il Milan e contro il Monza nel turno infrasettimanale. I nerazzurri, dopo i successi contro l’Empoli (0-3) e in rimonta contro la Lazio (3-1). hanno letteralmente travolto il Verona con il risultato tennistico di 0-6. La squadra di Mourinho é quinta, a pari merito Atalanta e Milan e a quota 58, grazie a un percorso di diciassette partite vinte, sette pareggiate e nove perse, quarantacinque reti realizzate e trentuno incassate. Quella di Simone Inzaghi é quarta con 60 punti, frutto di diciannove vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte, sessanta gol fatti e trentasette subiti. Nelle ultime cinque sfide la Roma ha collezionato otto punti, l’Inter dieci. Sono centosettantanove i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di settantacinque successi per l’Inter, cinquantaquattro pareggi e cinquanta affermazioni della Roma. All’andata, lo scorso 1° ottobre, i giallorossi si imposero in rimonta col risultato di 1-2.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA - INTER Sabato 6 maggio 2023 dalle 17 le formazioni ufficiali dalle 18 la cronaca con il commento in diretta della partita.

Presentazione del match

QUI ROMA – Situazione di emergenza per Mourinho, che dovrà fare a meno degli infortunati Smalling, Llorente, Kumbulla, Karsdorp, Belotti e Dybala; rientra Matic. che ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico giallorosso dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e con Mancini e Ibanez e Zalewski pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Cristante e Matic mentre Spinazzola e Solbakken dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Pellegrini e Volpato di supporto all’unica punta Abraham.

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrebbe rispondere col consueto modulo 3-5-2. Onana tra i pali e una difesa a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Barella e Mkhytarian mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Dimarco Coppia di attacco formata da Lukaku e Correa.

Le probabili formazioni di Roma –

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Zalewski, Mancini, Ibanez, Spinazzola; Cristante, Matic; Solbakken, Pellegrini, Volpato; Abraham. Allenatore: Mourinho

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: