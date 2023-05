Hellas Verona – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Inter di Mercoledì 3 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 21

VERONA – Mercoledì 3 maggio 2023, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi”, andrà in scena Hellas Verona – Inter, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 21.

In palio punti preziosi: a contenderseli due squadre con obiettivi diversi. Da un lato ce n’é una che cerca disperatamente di salvarsi; dall’altro ce n’é un’altra che deve proseguire la sua corsa verso la prossima g. Gli scaligeri, pareggiando per 1-1 contro la Cremonese, hanno raggiunto in classifica lo Spezia, che nell’ultimo turno, invece, ha perso per 0-2 contro il Monza. Sono terzultimi con 27, frutto di sei vittorie, nove pareggi e diciassette sconfitte, ventisette reti realizzate e quarantacinque incassate. I nerazzurri sono reduci da due successi di fila: contro l’Empoli (0-3) e in rimonta contro la Lazio (3-1). É quarta, a pari merito con Roma e Milan, con 57 punti grazie a un percorso di diciotto partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, cinquantaquattro reti realizzate e trentasette incassate. Nelle ultime cinque sfide entrambe la squadra di Zaffaroni ha collezionato sette punti contro i dieci di quella di Simone Inzaghi. Sono ottantuno i precedenti in Serie A tra le due compagini, con un bilancio di cinquantuno vittorie dell’Inter, ventitré pareggi e otto affermazioni del Verona. All’andata, lo scorso 14 gennaio, decise il match un gol di Lautaro, messo a segno dopo soli tre minuti di gioco. Ospiti dati favoriti con segno “2” quotato mediamente 2.65.

Cronaca con tabellino della partita

RISULTATO IN DIRETTA: VERONA - INTER Mercoledì 3 maggio 2023 dalle 20 le formazioni ufficiali dalle 21 la cronaca con il commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Palermo, con quarto uomo Cosso. Al VAR ci sarà Marini, assistito da Fabbri.

Presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Zaffaroni potrà contare sull’intera rosa a disposizione, fatta eccezione per Henry e Hrustic per i quali la stagione é finita. Il tecnico gialloblù dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Montipò in porta e con una linea difensiva a tre formata da Hien, Magnani e Ceccherini. In mezzo al campo Tameze e Albigaard mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Depaoli e Doig. Davanti Djuric, supportato da Lazovic e Verdi.

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrebbe rispondere col consueto modulo 3-5-2. Onana tra i pali e una difesa a tre composta da D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Dimarco Coppia di attacco formata da Dzeko e Lautaro.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Inter

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Magnani, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Abildgaard, Doig; Lazovic, Verdi; Djuric. Allenatore: Zaffaroni.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

