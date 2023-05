Monza – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monza – Roma di Mercoledì 3 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 21

MONZA – Mercoledì 3 maggio 2023, all’U-Power Stadium, andrà in scena Monza – Roma, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, che si gioca in turno infrasettimanale. Calcio di inizio alle ore 21.

I brianzoli, battendo per 0-2 lo Spezia, hanno raggiunto la matematica salvezza con sei giornate di anticipo. Sono decimi con 44 punti, frutto di dodici successi, otto pareggi e dodici sconfitte, quaranta gol fatti e quarantatré subiti. Dopo aver avuto la meglio su Inter, Juventus e Fiorentina nel mirino dei biancorossi c’é ora la Roma. I giallorossi vengono dal pareggio rocambolesco per 1-1 contro il Milan. Sono quarti, a pari merito con le due milanesi e a quota 57, grazie a un percorso di diciassette partite vinte, sei pareggiate e nove perse, quarantaquattro reti realizzate e trenta incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Palladino ha collezionato dieci punti, contro i sette di quella di Palladino. All’andata, lo scorso 30 agosto, nell’unico precedente tra le due compagini, finì 3-0 in favore della Roma, con doppietta di Dybala e gol di Ibanez.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

Mercoledì 3 maggio 2023 dalle 20 le formazioni ufficiali dalle 21 la cronaca con il commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Chiffi di Padova, coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Giuseppe Perrotti di Campobasso; quarto ufficiale Matteo Marcenaro di Genova. Al VAR Luigi Nasca di Bari, AVAR Salvatore Longo di Paola (Cs)

Presentazione del match

QUI MONZA – Out il solo Sensi. Palladino dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e con una linea difensiva a tre formata da Izzo, Marì e Caldirola. In mezzo al campo Rovella e Pessina mentre Ciurria e Carlos Augusto dovrebbero completare la linea di centrocampo. Unica punta Dany Mota, supportata da Colpani e Caprari.

QUI ROMA – Situazione di emergenza per Mourinho, che dovrà fare a meno degli infortunati Smalling, Llorente, Kumbulla, Karsdorp, Belotti e Dybala e allo squalificato Matic. Da valutare le condizioni di Bove e Wijnaldum. Mourinho dovrebbe rispondere con un modulo 3-4-1-2con Rui Patricio in porta e con Manconi, Cristante e Ibanez pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Bove e Pellegrini mentre Celik e Spinazzola dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Sulla trequarti El Sharaawy, di supporto alla coppia di attacco composta da Solbakken e Abraham.

Le probabili formazioni di Monza – Roma

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota. Allenatore: Raffaele Palladino.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Solbakken; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

Dove vedere la partita in tv e streaming

