Roma – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

ROMA – Sabato 29 aprile, nella cornice dello Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Milan, anticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.

In palio punti preziosi per staccare il pass per la prossima edizione di Champions League. A contenderselo due squadre appaiate a quota 56, a cinque lunghezze dalla Lazio e a tre dalla Juventus. I giallorossi vengono dalla sconfitta esterna per 3-1 contro l’Atalanta. Sono quarti grazie a un percorso di diciassette partite vinte, cinque pareggiate e nove perse, quarantatré reti realizzate e ventinove incassate. I rossoneri sono reduci dal successo casalingo per 2-0, firmato Rafael Leao. I loro 56 punti sono frutto di sedici vittorie, otto pareggi e sette sconfitte, cinquantuno gol fatti e trentasette subiti. Nelle ultime cinque sfide sia la squadra di Mourinho sia quella di Pioli hanno collezionato 9 punti. Sono 175 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 78 vittorie del Milan, 52 pareggi e 45 affermazioni della Roma. All’andata, lo scorso 8 gennaio, finì 2-2 con un finale shock: a Kalulu e Pobega risposero Ibanez e Abraham. Da avversari torneranno all’Olimpico Kjær, ha disputato 22 partite in massima serie con i capitolini nella stagione 2011/12, Florenzi, che con la Roma é cresciuto e ha collezionato 226 presenze in Serie A, e Mirante, che tra il tra il 2018/19 e il 2020/21 ha difeso per 29 volte in Serie A la porta giallorossa. Tra i giallorossi ci sono due ex rossoneri: El Shaarawy, che a Milano ha disputato quattro stagioni e Cristante, che nel 2013/14 esordì in campionato con il Milan.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Berti; quarto ufficiale Camplone. Al VAR Di Paolo, assistito da Abbatista.

Presentazione del match

QUI ROMA – Out Smalling; da valutare le condizioni di Dybala, che ha accusato una distorsione alla caviglia. Mourinho dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Kumbulla e Ibanez. In mezzo al campo Cristante e Matic mentre Zalewski e Spinazzola dovrebbero completare la linea di centrocampo. Unica punta Abraham, supportata da Solbakken e Pellegrini.

QUI MILAN – Out Pobega e Ibrahimovic; torna a disposizione Calabria, che ha scontato il turno di squalifica. Pioli dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Kalulu e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Sulla trequarti Brahim Diaz, Bennacer e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Roma – Milan

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Giroud, Leão. Allenatore: Pioli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: