Torino – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino – Atalanta di Sabato 29 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 32ma giornata del campionato di Serie A 2022-2023

TORINO – Sabato 29 aprile, allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Torino affronterà l’Atalanta nell’anticipo serale della dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

Di fronte due squadre euforiche per il successo ottenuto nel turno precedente che le ha rilanciate in ottica europa. I granata, dopo aver battuto all’Olimpico la Lazio, sono undicesimi con 42 punti, frutto di undici vittorie, nove pareggi e undici sconfitte, trentadue gol fatti e trentasei subiti. Sono sette le lunghezze che li separano dalla zona Europa ma mancano ancora sette giornate e tutto é ancora possibileGli orobici, battendo in casa la Roma per 3-1, si sono rilanciati in zona Champions. Sono settimi, a -4 dalla coppia formata da Milan e Roma, con 52 punti, grazie a un percorso di quattordici partite vinte, sette pareggiate e nove perse, cinquantuno reti fatte e trentasei incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Juric ha collezionato cinque punti, quella di Gasperini dieci. Sono centoventiquattro i precedenti tra le due compagini, di cui centoundici in Serie A, otto in Serie B e cinque in Coppa Italia. Il bilancio racconta di quarantotto successi del Torino, quarantatré pareggi e trentatré affermazioni dell’Atalanta. All’andata, lo scorso 1° settembre, finì 3-1 in favore dei nerazzurri con tripletta di Koopmeiners.

Cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TORINO – ATALANTA]

RISULTATO IN DIRETTA: TORINO - ATALANTA Sabato 29 aprile dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini: quarto ufficiale. Maggioni. Al VAR ci sarà Banti, assistito da Marini.

Presentazione del match

QUI TORINO – Ancora assenti gli infortunati Aina, Viera e Zima; da valutare le condizioni di Pellegri. Juric dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e con Gravillon, Schuurs, Buongiorno pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Ilic e Linetty mentre Singo e Rodriguez dovrebbero agire sulle corsie esterne. Unica punta Sanabria, supportata dai trequartisti Radonijc e Miranchuk.

QUI ATALANTA – Out Ruggeri, Hateboer, Lookman e Dijmsiti. Gasperini dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2. In porta Musso mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Toloi, Palomino e Scalvini. In mezzo al campo deRoon e Koopmeiners mentre le ali dovrebbero essere Zappacosta e Maehle. Davanti Hojlund e Zapata, supportati da Ederson.

Le probabili formazioni di Torino – Atalanta

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Zapata, Hojlund. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: