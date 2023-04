Le formazioni ufficiali di Roma – Milan di Sabato 29 aprile, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

ROMA – Sabato 29 aprile, alle ore 18, allo Stadio Olimpico, Roma e Milan si affronteranno per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Nella Roma out Karsdorp, Llorente, Smalling e Wijnaldum; da valutare le condizioni di Dybala, che ha accusato una distorsione alla caviglia. Mourinho si affidaal modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Kumbulla e Ibanez. In mezzo al campo Cristante e Matic mentre Celik e Spinazzola completeranno la linea di centrocampo. Davanti Belotti e Abraham, supportati da Pellegrini. Nel Milan out Pobega e Ibrahimovic; torna a disposizione Calabria, che ha scontato il turno di squalifica. Pioli risponde col modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Kjaer e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Sulla trequarti Brahim Diaz, Bennacer e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

DIRETTA DI ROMA – MILAN

Le formazioni ufficiali di Roma – Milan

ROMA (3-4-1-2): Rui Patrício; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti. A disposizione: Boer, Svilar; Bove, Camara, Tahirović, Volpato, Zalewski; Dybala, El Shaarawy, Solbakken. Allenatore: Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Krunić, Tonali; Díaz, Bennacer, Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Messias, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli.