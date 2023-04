Le probabili formazioni della 35° giornata di Serie B 2022/2023

La 35° giornata del campionato di Serie B si gioca dal 30 aprile 2023 al 1° maggio 2023: in primo piano Sudtirol – Genoa e Frosinone – Reggina

REGGIO CALABRIA – Il campionato di Serie B 2022-2023 scende in campo per la trentacinquesima giornata, che si gioca tra il 30 aprile e il 1° maggio 2023. Ne mancano quattro e la lotta sia in testa sia in coda é più agguerrita che mai. Primo é sempre il Frosinone ma le lunghezze che lo separano dal Genoa si sono ridotte a due. I ciociari saranno impegnati allo “Stirpe” contro la Reggina mentre il Genoa giocherà sul campo del sorprendente Sudtirol, al momento quarto. Il Bari, terzo, a -6 dal Genoa, ospiterà il Cittadella. Restando in zona playoff il Parma farà visita al Benevento mentre il Cagliari riceverà la Ternana. Per quanto riguarda la lotta per la salvezza vanno segnalati gli scontri diretti SPAL – Perugia e Brescia – Cosenza. In programma anche Como – Palermo e Venezia – Modena.

Ricordiamo che tutti gli incontri verranno trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Le gare saranno visibili visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart.

PROBABILI FORMAZIONI PARTITE DEL 30 APRILE E 1 MAGGIO 2023

Domenica 30 aprile 2023

16:15

Cagliari – Ternana

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Barreca; Nández, Makoumbou, Lella; Rog; Lapadula, Prelec. Allenatore: Claudio Ranieri

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Diakité, Mantovani, Bogdan, Corrado; Agazzi, Coulibaly, Palumbo; Partipilo, Favilli, Falletti. Allenatore: Claudio Ranieri

Spal – Perugia

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Dalle Mura, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Zanellato; Nainggolan; Moncini, La Mantia. Allenatore: Oddo

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casaso, Santoro, Capezzi, Lisi; Luperini; Di Serio, Di Carmine. Allenatore: Castori

Lunedì 1 maggio 2023

12:30

Como – Palermo

COMO (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou; Iovine; Cerri, Cutrone. Allenatore: Longo

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre (Broh), Gomes, Verre, Sala; Brunori, Soleri. Allenatore Corini

15.00

Ascoli – Pisa

ASCOLI (3-5-2): Leali, Donati, Botteghin, Simic, Giordano, Collacolo, Buchel, Proia, Caligara, Dionisi, Gondo. Allenatore: Breda

PISA (4-3-2-1): Nicolas, Hermansson, Barba, Caracciolo, Calabresi, Nagy, Torregrossa, Marin, Morutan, Sibilli. Allenatore: D’Angelo

Bari – Cittadella

BARI (4-3-3): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Bellomo, Benedetti, Cheddira, Esposito, Morachioli. Allenatore: Mignani

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo, Vita, Branca, Carriera, Crociata, Antonucci, Ambrosino. Allenatore: Gorini

Benevento – Parma

BENEVENTO (3-5-2): Manfredini, Veseli, Glick, Tosca, Improta, Schiattarella, Viviani, Acampora, Foulon, Ciano, Farias. Allenatore: Agostinelli

PARMA (4-3-3): Buffon, Delprato, Balogh, Cobbaut, Ansaldi, Estevez, Juric, Zanimacchia, Bernabe’ Garcia, Benedyczak, Vasquez. Allenatore: Pecchia

Brescia – Cosenza

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Listkwoski, Galazzi; Ayé. Allenatore: Gastaldello.

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Rigione, Meroni, D’Orazio; Voca, Brescianini, Florenzi; D’Urso, Nasti; Delic. Allenatore: Viali.

Sudtirol – Genoa

SudTirol (4-4-1-1): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Fiordillino, Rover; Mazzocchi; Casiraghi. Allenatore: Bisoli.

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Criscito; Coda, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino.

18.00

Venezia – Modena

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen, Hristov, Svoboda, Carboni, Candela, Tessmann, Andersen, Zampano, Ellertsson, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli

MODENA (4-3-1-2): Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti, Magnino, Gerli, Falcinelli, Tremolada, Ionita, Diaw. Allenatore: Tesser

20.30

Frosinone – Reggina

FROSINONE (4-3-3): Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali, Rohden, Mazzitelli, Boloca, Insigne, Moro, Bidaoui. Allenatore: Grosso

REGGINA (4-3-3): Colombi, Cionek, Camporese, Loiacono, Majer, Liotti, Hernani, Fabbian, Pierozzi, Menez, Strelec. Allenatore: Inzaghi