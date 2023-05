Milan – Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Cremonese di Mercoledì 3 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 21

MILANO – Mercoledì 3 maggio 2023, nella cornice dello Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan – Cremonese, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Indice

In palio punti preziosi, da un lato per staccare il pass per la prossima edizione di Champions League e dall’altro per poter sperare ancora in una, al momento, complicata salvezza. A contenderselo due squadre appaiate a quota 56, a cinque lunghezze dalla Lazio e a tre dalla Juventus. I rossoneri sono reduci dal pareggio ottenuto in extremis contro la Roma. I loro 57 punti sono frutto di sedici vittorie, nove pareggi e sette sconfitte, cinquantadue gol fatti e trentotto subiti. I grigiorossi sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Verona. Sono penultima, a sette lunghezze dagli scaligeri e dallo Spezia, con 20 punti, frutto di tre vittorie, undici pareggi e diciotto partite perse, ventotto gol fatti e cinquantotto subiti. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Pioli ha collezionato nove punti, quella di Ballardini otto. All’andata. lo scorso 8 novembre, finì a reti inviolate.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MILAN – CREMONESE]

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - CREMONESE Mercoledì 3 maggio 2023 dalle 20 le formazioni ufficiali dalle 21 la cronaca con il commento in diretta della partita.

Presentazione del match

QUI MILAN – Out Pobega e Ibrahimovic. Pioli potrebbe effettuare un turnover e affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Kalulu e Thiaw e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Sulla trequarti Saelemaekers, De Keteleare e Leao, di supporto all’unica punta Origi.

QUI CREMONESE – Assenti gli infortunati Chiriches, Tsadjout e Benassi. Ballardini dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2, con Carnesecchi tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Ferrari, Bianchetti e Lochoshvili. In cabina di regia Galdames con Pickel e Meite mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Valeri e Sernicola, che rientra dopo il turno di squalifica. Davanti Okereke e Dessers.

Le probabili formazioni di Milan – Cremonese

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Origi. Allenatore: Stefano Pioli.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Valeri, Pickel, Galdames, Meite, Sernicola; Okereke, Dessers. Allenatore: Davide Ballardini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: