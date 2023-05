La partita Lazio – Sassuolo di mercoledì 3 maggio 2023 in diretta: con un gol per tempo i biancocelesti tornano a sorridere e guadagnano su Milan e Roma

ROMA – Mercoledì 3 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Inter – Lazio, turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 21:00.

Indice

La Lazio riceve all’Olimpico il Sassuolo di Dionisi dopo la bruciante sconfitta rimediata contro l’Inter dove i capitolini sono stati in vantaggio per 77 minuti. La squadra di Sarri è alla seconda sconfitta consecutiva ma resiste comunque al secondo posto con un punto di margine sulla Juve terza e quattro rispetto al trittrico formato da Inter, Milan e Roma. Il Sassuolo invece si trova in un posizione di classifica molto tranquilla e arriva alla sfida dopo aver ribaltato nel finale l’Empoli con le reti di Pinamonti e Berardi, autore di una doppietta nel finale di gara. La gara sarà affidata al Sig. Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Moro, il quarto uomo sarà Massimi, mentre al VAR andranno Massa e Muto.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

RISULTATO FINALE: LAZIO - SASSUOLO 2-0 SECONDO TEMPO 50' si chiude qui la sfida tra Lazio e Sassuolo con i biancocelesti che hanno un pò sofferto nel finale ma hanno chiuso in bellezza con la rete di Basic a fare eco a quella nel primo tempo di Felipe Anderson. Per questa partita è tutto buona serata a tutti 47' BASIC!! RADDOPPIO DELLA LAZIO!! A centrocampo il giocatore recupera palla in verticale Felipe Anderson per Zaccagni che aspetta l'inserimento proprio di Basic che ha seguito l'azione e da due passi ha spinto la sfera in fondo al sacco 45' 5 minuti di recupero 45' cross di Thorstvedt anticipo decisivo di Patric in angolo! Sugli sviluppi dell'angolo colpo di testa alto di Frattesi! 43' dentro Erlic per Tressoldi 40' sponda di Pedro per Basic con il mancino dopo un controllo e palla di un soffio a lato! 39' continuano a fioccare i gialli, questa volta tocca a Lazzari per un intervento in ritardo su Bajrami 37' giallo a Toljan, fallo sempre su Zaccagni 36' spazio a Thorstvedt per Obiang 32' gara che resta molto vivace con la Lazio che ha abbassato un pò i ritmi in questa ripresa 28' in campo Basic per Marco Antonio 27' Alvarez per Defrel e Toljan per Zortea 26' Defrel vede libero Berardi in area, da posizione defilata sceglie di calciare sul primo palo, dove attento Provedel risponde 22' dentro Pedro e Hysaj per Immobile e Marusic 19' imbucata di Frattesi per Defrel che in area con il mancino è impreciso nel diagonale ma la Lazio ha rischiato un pò con questa palla persa 17' giallo adesso a Marusic per un intervento in ritardo su Frattesi 15' trattenuta di Zortea su Zaccagni, giallo per lui 12' conserva il fraseggio palla a terra la Lazio che non riesce a trovare l'imbucata giusta 7' errore di Tressoldi intercetta al limite Marcos Antonio che sciupa l'azione calciando alto! 6' fallo tattico di Tressoldi su Zaccagni, trattenuta alla maglietta punita con il giallo 4' conclusione larga di Obiang strozzata dal limite con il mancino, sfera abbondantemente a lato gli ospiti hanno battuto il calcio d'avvio di questo secondo tempo in campo Bajrami per Laurienté la novità nella ripresa PRIMO TEMPO 49' si chiude il primo tempo tra Lazio e Sassuolo, 1-0 all'intervallo. Torniamo fra pochi minuti per il secondo tempo 48' traversa di Frattesi! Imbucata in area di Berardi leggermente sporcata dalla difesa, il giocatore è abile nello stretto a trovare lo spazio per calciare di potenza ma prende il legno! 45' 3 minuti di recupero 44' problemi per Vecino che lascia il campo a Milinkovic-Savic 41' giallo per Berardi non diffidato 40' cartellino giallo a Luis Alberto 31' destro di Matheus Hernique in area da posizione defilata e palla sull'esterno della rete! 28' Lazio in possesso palla, senza fretta prova a far uscire la difesa 27' giallo a Laurienté 22' ottima chiusura difensiva di Marcos Antonio in area, solo angolo per gli ospiti e nulla di fatto 20' destro a giro di Zaccagni in area, palla di un soffio a lato! 14' FELIPE ANDERSON!!! 1-0 LAZIO! Verticalizzazione di Marcos Antonio con un morbido pallonetto per il compagno, stop e conclusione in scivolata di destro a incrociare sul palo opposto 13' ottimo intervento di Consigli su diagonale a mezz'altezza di Immobile in area quindi Vecino fallisce il tap in da buona posizione impattando male sulla sfera 12' destro di Luis Alberto dal limite, palla a lato di un paio di metri alla destra del portiere 7' rete annullata a Immobile per posizione di fuorigioco ma VAR in corso. GOL VALIDO! LAZIO in vantaggio! Imbucata intelligente di Marcos Antonio in area per Vecino che fa sponda per l'attaccante laziale che non ha problemi a colpire da due passi con il destro. ATTENZIONE GOL annullato. Il VAR ha visto una posizione di offside in un secondo momento, restiamo sullo 0-0 4' risposta di Berardi su assist di Marlon ma dopo un controllo conclusione con il mancino alta 2' prima conclusione in area con Felipe Anderson su palla recuperata a Frattesi ma destro respinto da Consigli! la Lazio muove il primo pallone della ripresa squadre in campo, siamo pronti al fischio d'inizio TABELLINO LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic (dal 22' st Hysaj); Vecino (dal 44' pt Milinkovic-Savic), Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (dal 22' st Pedro), Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Maximiano, Fares, Gila, Hysaj, Pellegrini, Radu, Basic, Bertini, Milinkovic-Savic, Cancellieri, Pedro, Luka Romero. Allenatore: Sarri. SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Zortea, Tressoldi (dal 43' st Erlic), Ferrari, Rogerio, Frattesi, Obiang (dal 36' st Thorstvedt), Henrique, Berardi, Defrel, Laurenté (dal 1' st Bajrami). A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Romagna, Toljan, Erlic, Harroui, Bajrami, Thorstvedt, Alvarez, Ceide. Allenatore: Dionisi. Reti: al 14' pt Felipe Anderson, al 47' st Basic Ammonizioni: Laurienté, Luis Alberto, Berardi, Tressoldi, Zortea, Marusic, Toljan, Lazzari Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Lazio – Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Maximiano, Fares, Gila, Hysaj, Pellegrini, Radu, Basic, Bertini, Milinkovic-Savic, Cancellieri, Pedro, Luka Romero. Allenatore: Sarri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Zortea, Tressoldi, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Obiang, Henrique, Berardi, Defrel, Laurenté. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Romagna, Toljan, Erlic, Harroui, Bajrami, Thorstvedt, Alvarez, Ceide. Allenatore: Dionisi.

L’arbitro

Sarà il sig. Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia a dirigere Lazio – Sassuolo, turno infrasettimanale valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Sono ben 22 i precedenti dell’arbitro toscano per quel che riguarda la Lazio che ha un bilancio leggermente in positivo con questo direttore di gara: dodici vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Per quanto concerne il Sassuolo, invece, i precedenti sono tredici con i neroverdi che hanno trovato la vittoria solo in due occasioni, perdendo cinque volte, mentre sei sono stati i pareggi.

I precedenti tra Lazio e Sassuolo

Sono 19 i precedenti tra Lazio e Sassuolo in Serie A. Il bilancio è nettamente a favore dei capitolino che hanno trovato la vittoria per undici volte contro le cinque degli emiliani, mentre per tre volte le due squadre hanno terminato la sfida in parità. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla gara di andata quando i biancocelesti si imposero per due reti a zero grazie ai gol di Zaccagni e Felipe Anderson.

Presentazione del match

QUI LAZIO – Maurizio Sarri non avrà a disposizione Cataldi per infortunio e Romagnoli per squalifica. In porta ci sarà Ivan Provedel, in difesa solito ballottaggio Lazzari-Marusic con Hysaj sicuro di una maglia da titolare, al centro del reparto ci sarà la coppia formata da Casale e Patric. Marcos Antonio dovrebbe essere il titolare al centro del centrocampo con Milinkovic e Luis alberto mezz’ali ai suoi fianchi. Il riferimento dell’attacco sarà Ciro Immobile con Zaccagni e Felipe Anderson che agiranno sulle fasce.

QUI SASSUOLO – Modulo speculare per la squadra di Dionisi, tra i pali ci sarà Consigli con Toljan, Elic, Ferrari e Rogerio che formeranno la linea difensiva. Frattesi, Henrique e Thorstvedt saranno i tre a centrocampo con Bajrami, Defrel e Laurientè a comporre il tridente offensivo. Maxime Lopez e Pinamonti saranno assenti per squalifica.

Le probabili formazioni di Lazio – Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni Allenatore: Maurizio Sarri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Bajrami, Defrel, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio – Sassuolo, valevole per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Sassuolo in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.