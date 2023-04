Inter – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Lazio di domenica 30 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentaduesima giornata di Serie A

MILANO – Domenica 30 aprile, allo Stadio Giuseppe Mezza di Milano, andrà in scena Inter – Lazio, lunch match della trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 12.30.

L’Inter dopo aver staccato il pass per la finale di Coppa Italia vincendo contro la Juve in settimana, riceve al Meazza la Lazio di Maurizio Sarri reduce dalla sconfitta casalinga rimediata contro il Torino per una rete a zero siglata da Ilic con la complicità di Provedel. Lo scontro sarà uno snodo fondamentale per la volata Champions di questa stagione, i nerazzurri a momento sono sesti in classifica con 54 punti, due in meno del Milan quarto e due in più rispetto all’Atalanta che è settima. I biancocelesti sono al momento secondi con 61 punti e si trovano a gestire un vantaggio di cinque punti da Roma e Milan che si scontreranno questa sera alle 18. La partita sarà seguita con particolare attenzione anche dal Napoli e dai tifosi partenopei visto che già nel pomeriggio di domenica, in caso di vittoria dell’Inter e vittoria degli azzurri contro la Salernitana, potrebbero festeggiare il loro terzo scudetto. Nella gara di andata la Lazio si impose per 3-1 grazie alle reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro, per l’Inter invece il gol del momentaneo pareggio fu siglato da Lautaro Martinez. La gara sarà affidata al Sig. Marco Guida della sezione di Torre Annuncizata coadiuvato dagli assistenti Galetto e Di Iorio, il quarto uomo sarà Pairetto, mentre al VAR andranno Chiffi e Ayroldi.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: INTER - LAZIO Domenica 30 aprile

L’arbitro

Sarà il sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere Inter – Lazio, lunch match della trentaduesima giornata di Serie A. Sono ben 24 i precedenti dell’arbitro campano per quel che riguarda la Lazio che ha un bilancio piuttosto equilibrato con questo direttore di gara: nove vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. Per quanto concerne l’inter il bilancio è in positivo infatti, in 26 occasioni, i nerazzurri hanno trovato 13 vittorie perdendo solo sei volte, sette sono stati i pareggi.

I precedenti tra Inter e Lazio

Sono ben 159 i precedenti tra Inter e Lazio in Serie A. Il bilancio è nettamente a favore dei milanesi che hanno trovato la vittoria per 66 volte contro le 39 Torino, mentre per 54 volte le due squadre hanno terminato la sfida in parità. Nelle ultime nove partite tra le due squadre sono arrivate quattro vittorie a testa e un pareggio.

Presentazione del match

QUI INTER – Classico 3-5-2 per l’Inter di Simone Inzaghi che farà a meno di Skriniar. Tra i pali andrà Onana, i tre in difesa saranno Darmian, Acerbi e Bastoni. Dumfries e Dimarco saranno a tutta fascia con Barella, Brozovic e Mkhitaryan che occuperanno il centro del centrocampo. Il tandem offensivo sarà composto da Lautaro e Lukaku

QUI LAZIO – Maurizio Sarri avrà tutti i suoi effettivi a disposizione, quindi dovrebbe scendere in campo la formazione tipo. In porta ci sarà Ivan Provedel, in difesa solito ballottaggio Lazzari-Marusic con Hysaj sicuro di una maglia da titolare, al centro del reparto ci sarà la coppia formata da Casale e Romagnoli. Cataldi dovrebbe essere il titolare al centro del centrocampo con Milinkovic e Luis alberto mezz’ali ai suoi fianchi. Il riferimento dell’attacco sarà Ciro Immobile con Zaccagni e Felipe Andersonche agiranno sulle fasce.

Le probabili formazioni di Inter – Lazio

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Inter – Lazio, valevole per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Inter – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. a partita sarà inoltre visibile anche su verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)., per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.