Le formazioni ufficiali di Roma – Inter di sabato 6 maggio, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

ROMA – Dopo l’anticipo tra Milan e Lazio delle ore 15 in campo Roma e Inter per un’altra sfida molto importante in chiave Champions League. All’Olimpico seguiremo dalle ore 18 la partita ma ci avvicineremo alla diretta dalle 17 quando saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Mourinho deve fare a meno anche di El Shaarawy che si è fatto male a Monza e si aggiunge ai vari Smalling, Karsdorp, Llorente e Kumbulla. Squalificato Celik mentre per Dybala si valutano le condizioni ma si pensa a un impiego a partita in corso. Nella difesa a tre dovrebbe essere arretrato Cristante con Ibanez e Mancini; a centrocampo Matic-Bove gli interni con Spinazzola e Zalewski esterni mentre Pellegrini sarà pronto a innescare Solbakken e Abraham. Belotti recuperato per la panchina. Inzaghi potrebbe optare per una rotazione in attacco in vista dell’impegno di Champions League. Non saranno disponibili per infortunio Gosens e D’Ambrosio che si aggiungono a Skriniar. Difesa a tre con Bastoni, de Vrij e Darmian; a centrocampo larghi Dimarco e Dumfries mentre interni Mkhitaryan con Calhanoglu e Barella. In avanti la coppia Lukaku-Correa.

DIRETTA DI ROMA – INTER

Le formazioni ufficiali di Roma – Inter

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Cristante, Mancini; Spinazzola, Matic, Bove, Zalewski; Pellegrini Lo.; Abraham, Solbakken. A disposizione: Svilar, Boer, Volpato, Tahirovic, Darboe, Wijnaldum, Camara, Dybala, Belotti. Allenatore: José Mourinho

Squalificati: Celik

Indisponibili: Karsdorp (ipotesi rientro fine maggio), Kumbulla (stagione finita), Smalling (salta 34° giornata), El Shaarawy (rientro seconda metà di maggio), Llorente (rientro metà maggio)

Diffidati: Ibanez, Dybala

Ballottaggi: –

INTER (3-5-2): Onana; Bastoni, de Vrij, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lukaku, Correa. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Acerbi, Brozovic, Zanotti, Asllani, Carboni V., Gagliardini, Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Skriniar (fine maggio), D’ambrosio (salta 34° giornata), Gosens (rientro metà maggio)

Diffidati: Dumfries, Arcerbi, Mkhitaryan

Ballottaggi: Brozovic 35%-Mkhitaryan 65%