Torino – Monza: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino – Monza di domenica 7 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A

TORINO – Domenica 7 maggio, allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino, andrà in scena Torino – Monza valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 15:00.

Nel pomeriggio domenicale della trenquattresima giornata di Serie A andrà in scena un tranquillo, almeno per la classifica, Torino – Monza. I granata arrivano alla sfida dopo aver vinto per due a zero, nel turno infrasettimanale, in casa della Sampdoria grazie alle reti di Buongiorno nel primo tempo e di Pietro Pellegri nel finale di gara. La squadra di Juric al momento occupa l’undicesima posizione in classifica frutto di dodici vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte. A far visita ai granata sarà il Monza di Palladino che fresco del pareggio rimediato contro la Roma nella gara di mercoledì sera, cercherà il sesto risultato utile consecutivo. I biancorossi, infatti, non perdono dalla gara contro la Lazio giocata il 2 aprile. La gara sarà affidata al Sig. Luca Zufferli della sezione di Udine coadiuvato dagli assistenti Gianluca Sechi e Claudio Barone, il quarto uomo sarà Alessandro Prontera, mentre al VAR andranno Eugenio Abbattista e Rosario Abisso. Nella gara d’andata, che fu giocata nella prima giornata di campionato il 13 agosto 2022, il Torino si impose per due reti a uno all’Upower Stadium con le reti di Miranchuk e Sanabria. Per i briantei, invece, andà a segno nel finale Dany Mota.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TORINO – MONZA]

TORINO:



MONZA:



Reti:



I precedenti tra Torino e Monza

Torino e Monza si sono scontrate una sola volta in Serie A, nel girone d’andata. Tra le due squadre i precedenti totali sono ventuno con il Monza che è riuscito ad avere la meglio sui granata in una sola occasione contro i tredici successi della squadra piemontese. Sono invece sette i pareggi.

Presentazione del match

QUI TORINO – Nei granata saranno assenti per infortunio Aina, Radonjic, Vieira, Zima, Schuurs. Quindi 3-4-2-1 per Juric, in porta ci sarà Milinkovic-Savic, davanti a lui comporranno il terzetto difensivo Rodriguez, Gravillon e Buongiorno. Sulle fasce del centrocampo agiranno Lazaro e Vojvoda con Ricci e Ilic al centro. Dietro a Sanabria, unica punta, svarieranno sulla traquarti sia Miranchuk che Vlasic.

QUI MONZA – Tutti disponibili, invece, nel Monza di Palladino che si schiererà con lo stesso modulo dei padroni di casa. Di Gregorio tra i pali, difesa composta da Marlon, Pabli Marì e Caldirola. Linea mediana formata da Ciurria, Pessina, Rovella e Carlos Augusto. Valoti e Colpani saranno a supporto del rifermento offensivo che sarà Dany Mota.

Le probabili formazioni di Torino – Monza

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rodriguez, Gravillon, Buongiorno; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Valoti, Colpani; Mota. Allenatore: Alessio Dionisi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Torino – Monza, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Torino – Monza in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.