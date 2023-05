Sassuolo – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Bologna di Lunedì 8 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A; calcio di inizio alle ore 20.45

REGGIO EMILIA – Domenica 7 maggio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo ospiterà il Bologna nel derby emiliano valido come posticipo della quindicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45.

Di fronte due squadre che non hanno problemi di classifica ma che al contempo sono troppo lontane dalla zona Europa. I neroverdi nel turno infrasettimanale hanno perso per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio. Sono tredicesimi con 40 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte, quaranta reti realizzate e quarantanove incassate. I felsinei, dopo la sconfitta esterna per 3-1 contro l’Empoli, sono noni con 45 punti, frutto di dodici vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte, quarantadue gol fatti e quarantatrè subiti. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Dionisi ha collezionato sei punti, contro i cinque di quella di Thiago Motta. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Dionisi ha collezionato sette punti, contro i quattro di quella di Zanetti. Sono diciassette i precedenti tra le due compagini con il bilancio di sette vittorie del Bologna, quattro pareggi e sei affermazioni del Sassuolo. All’andata, lo scorso 12 novembre, finì 3-0 in favore dei rossoblù. Padroni di casa dati favoriti con segno “1” quotato mediamente 2.35.

Cronaca con commento in tempo reale e tabellino

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Maria Sole Ferrieri Caputi, coadiuvata dagli assistenti Domenico Rocca di Catanzaro e Michele Lombardi di Brescia; quarto uomo Daniele Paterna di Teramo. Al VAR ci sarà Daniele Chiffi di Padova, assistito da Davide Ghersini di Genova.

Presentazione del match

QUI SASSUOLO – Dionisi, che dovrà fare a meno degli squalificati Zortea e Pinamonti, dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 4-3-3 con Consigli in porta e con Erlic e Tressoldi centro della difesa, mentre sulle fasce dovrebbero agire Toljan e Rogerio. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique. Tridente offensivo composto da Berardi, Defrel, e Laurentié.

QUI BOLOGNA – Ancora out Arnautovic, Soumaoro, Soriano e Sansone. Thiago Motta dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Sosa e Lucumì e sulle fasce da Posch e Cambiaso. A centrocampo Moro, Schouten e Dominguez. Tridente offensivo composto da Orsolini, Barrow e Ferguson.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Bologna

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson. Allenatore: Motta.

Dove vedere la partita in tv e streaming

