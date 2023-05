Juventus – Lecce 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Lecce di Mercoledì 3 maggio 2023: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 18

TORINO – Mercoledì 3 maggio, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus – Lecce, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 18.

Indice

Di fronte due squadre con obiettivi diversi. Da un lato ce n’é una che, in attesa del giudizio definitivo sui quindici punti di penalizzazione, punta a un posto nella prossima Champions League. Dall’altro ce n’é un’altra a caccia di punti preziosi per la salvezza. I bianconeri, dopo tre k.o. consecutivi non sono andati oltre l’1-1 contro il Bologna. Occupan0 la terza posizione, a -1 dalla Lazio e a +3 da Inter, Roma e Milan, con 50 punti, frutto di diciotto vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, quarantotto gol fatti e ventisette subiti. I salentini, dopo aver perso sette partite su otto, hanno battuto per 3-0 l’Udinese. Ora sono sedicesimi, con quattro lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Verona e Spezia, con 31 punti, con un percorso di sette partite vinte, dieci pareggiate e quindici perse, ventinove reti realizzate e trentotto incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Allegri ha collezionato cinque punti, contro i quattro di quella di Baroni. Sono centosottanta i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di ottantanove vittorie della Juventus, quarantasei pareggi e quarantasette affermazioni del Lecce. All’andata, lo scorso 29 ottobre, un gol di Fagioli regalò i tre punti alla squadra di Allegri. Padroni di casa dati favoriti col segno “2” quotato mediamente 1.57.

Cronaca con tabellino della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUS – LECCE]

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS-LECCE 2-1 SECONDO TEMPO 45' Ci saranno cinque minuti di recupero. 43' Ceesay cede il posto a Colombo; Hjulmand viene rimpiazzato da Voelkerling. 40' Ultimi cinque minuti di gioco, recupero escluso, prima del triplice fischio finale. 39' Locatelli per Paredes e Gatti per Bremer. 38' Kostic impegna l'estremo difensore del Lecce, che si rifugia in corner. Nessun esito dalla bandierina. 34' Doppia parata di Szczesny, su Ceesay e su Baschirotto, da breve distanza. 31' Ammonito Bremer per una trattenuta su Banda. 26' Cambio tra Ceccaroni e Pezzella. 19' Pericolosa l'azione di Banda, che mette scompiglio con un'azione personale nella difesa bianconera e poi crossa: Bonucci manda in corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 18' Di testa Danilo sfiora il 3-1. 12' Blin e Di Francesco sostituiscono Gonzalez e Maleh. 10' Ammonito Paredes per un fallo su Baschirotto. 8' Bella parata di Szczesny sul mancino di Baschirotto! 3' Miretti calcia fuori da posizione ravvicinatissima. Che occasione per il 3-1! 2' Ammonito Umtiti per un fallo su Miretti. 1' Si riprende. PRIMO TEMPO 45' 4' Il primo tempo si chiude qui, a più tardi per la cronaca della ripresa. 45' Ci saranno quattro minuti di recupero. 44' Pericolo Juve su azione da calcio d'angolo: la zuccata di Danilo è fuori non di molto. 40' Gran sinistro di Vlahovic che ritrova il goal con una girata un passo dentro l'area! Nessuno scampo per Falcone! Nona rete stagionale per l'ex Viola. E ora il punteggio è di 2-1! 39' Subito in avanti i padroni di casa: Miretti raccoglie una palla vagante e scarica in porta, ma non trova lo specchio. 37' Questa proprio non ci voleva per i bianconeri: tutto da rifare. 36' Dal dischetto va Ceesay ed è goal! Il Lecce agguanta il pareggio! Szczesny aveva intuito ma viene comunque spiazzato dal mancino del giocatore salentino nell'angolino. 35' Rigore assegnato al Lecce per un tocco di braccio di Danilo! 32' Infortunio che pare non bello per Mattia De Sciglio, che esce in barella sostituito da Cuadrado. 30' Eccoci alla mezz'ora con la Vecchia Signora che conduce di misura. 26' C'è offside, annullata la rete di Miretti. 25' La Juventus raddoppia con il controbalzo di Miretti su assist di Fagioli! Gran goal! 23' Si fa vivo il Lecce, ancora con Ceesay, che non aggancia di pochissimo una palla da destra. 21' Di Maria trova Miretti con una gran palla, a tu per tu con Falcone si fa ipnotizzare, ma c'era fuorigioco. 15' Goal di Paredes direttamente su punizione! Tiro perfetto. Si sblocca l'ex Paris Saint Germain, Juventus in vantaggio! 10' Siamo al decimo minuto, sempre fermi sul pareggio a occhiali. 8' Cerca il gran gol Kostic imbeccato da Bonucci, ma al volo non trova la porta. 5' Dopo i primi cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 3' Inizio aggressivo dei salentini che vanno in gol con Ceesay in scivolata, ma la rete è annullata per off-side! 1' Si parte. Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Juventus-Lecce. Dalle ore 18 potete seguire la diretta in nostra compagnia. TABELLINO JUVENTUS: Szczesny, De Sciglio (32' pt Cuadrado), Bremer (39' st Gatti), Danilo, Vlahovic, Kostic, Bonucci, Miretti, Di Maria, Paredes (39' st Locatelli), Fagioli. A disp.: Pinsoglio, Perin, Locatelli, Chiesa, Pogba, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kean, Rugani, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri LECCE: Falcone, Romagnoli, Baschirotto, Gonzalez (12' st Blin), Banda, Oudin, Maleh (12' st Di Francesco), Hjulmand (43' st Voelkerling), Ceesay (43' st Colombo), Umtiti, Pezzella (26' st Ceccaroni). A disp.: Bleve, Brancolini, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gendrey, Ceccaroni, Blin, Voelkerling, Cassandro. All. Baroni Reti: 15' pt Paredes, 36' pt Ceesay, 40' pt Vlahovic Ammonizioni: Umtiti, Paredes, Bremer Recupero: 4' pt, 5' st

Formazioni ufficiali di Juventus – Lecce

JUVENTUS: Szczesny, De Sciglio, Bremer, Danilo, Vlahovic, Kostic, Bonucci ©, Miretti, Di Maria, Paredes, Fagioli. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Locatelli, Chiesa, Pogba, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kean, Rugani, Soulé, Iling-Junior. Allenatore: M. Allegri

LECCE: Falcone, Romagnoli, Baschirotto, Gonzalez, Banda, Oudin, Maleh, Hjulmand ©, Ceesay, Umtiti, Pezzella. A disposizione: Bleve, Brancolini, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gendrey, Ceccaroni, Blin, Voelkerling, Cassandro. Allenatore: M. Baroni

Convocati Lecce

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone

Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gendrey, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Umtiti

Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Voelkerling

Le dichiarazioni di Allegri alla vigilia

“A Bologna abbiamo raggiunto quota 60 punti, pensavamo di riuscirci un po’ prima. Ho rivisto una squadra con l’atteggiamento giusto rispetto alla gara persa contro l’Inter in coppa Italia, con il Lecce bisognerà mettere in campo una buona dose di concentrazione, credo ci aspetti una partita differente rispetto alle ultime disputate. Le valutazioni vanno espresse a fine stagione. Abbiamo di fronte a noi due obiettivi da perseguire: entrare nei primi 4 posti e arrivare in fondo in Europa League. Logico che ci sia del dispiacere per non essere stati in grado di lottare fino in fondo per la conquista del campionato, ci sono state però delle vicissitudini dentro e fuori dal campo che un po’ hanno condizionato. Vedo ugualmente una squadra stimolata per finire al meglio, nel campo tutto può variare velocemente: dopo il match di Milano in coppa Italia si parlava di un gruppo stanco, a Bologna invece il giudizio è cambiato; ora inizia un mini campionato dove partiamo con qualche punto di vantaggio e la condizione mentale sarà fondamentale per chiudere positivamente la corsa. Vlahovic sta bene. Gli obiettivi personali sono importanti, ma devono sempre essere messi a disposizione della squadra. Sono contento di quello che ha prodotto fino ad ora, a Bologna è entrato bene a partita in corso. Rabiot è reduce da un’ottima prestazione nell’ultima di campionato, ma sto valutando l’opzione di farlo riposare nella gara di domani. Di Maria ha smaltito il dolore alla caviglia, è lecito aspettarsi sempre molto da un giocatore come lui, è uno di quelli che può fare la differenza in qualsiasi momento, può darci una grossa mano anche in campionato. Per quanto riguarda Fagioli, il ragazzo ha avuto alti e bassi nel suo percorso di crescita, ma ha raggiunto un livello molto buono, a Bologna l’ho tolto perché in quel momento avevo bisogno di un centrocampista con caratteristiche diverse. Non sono d’accordo invece con chi dice che Locatelli sia in un momento negativo: al Dall’Ara ha fatto una prova di sostanza, ha aiutato in difesa ed è stato molto utile alla causa. Bremer ha riposato nell’ultima partita ed è pronto a rientrare nella prossima, giocare ogni tre giorni è stata una novità per lui quest’anno. Contro il Lecce potrebbe fermarsi Alex Sandro, sempre in previsione dei tanti impegni ravvicinati. Servono energie nuove e cerchiamo di ruotare per sfruttare al meglio certe situazioni”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi della sezione di Rovigo e Alessio Tolfo della sezione di Pordenone. Quarto Ufficiale sarà Davide Ghersini della sezione di Genova. Al Var ci sarà Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, assistito da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 e schierare in porta Szczesny e davanti a lui una difesa a tre composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. In cabina di regia Locatelli con Rabiot e Miretti mentre Cuadrado e Kostic dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Di Maria e il rientrante Vlahovic.

QUI LECCE – Baroni dovrà fare a meno degli infortunati Pongracic e Pezzella. Probabile modulo 4-3-3 con Falcone tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Umtiti e Baschirotto e sulle fasce da Gendrey e Gallo. A centrocampo Gonzalez, Hjulmand e Blin. Nel tridente offensivo Banda, Ceesay e Di Francesco.

Le probabili formazioni di Juventus – Lecce

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez; Hjulmand, Blin; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming