Atalanta – Spezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Spezia di Mercoledì 3 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 18

BERGAMO – Mercoledì 3 maggio 2023, al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta affronterà lo Spezia per la quattordicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022-2023, che si gioca in turno infrasettimanale. Calcio di inizio alle ore 18.

Indice

Di fronte due squadre con obiettivi diversi. Da un lato ce n’é una che punta a conquistare un posto in Europa, dall’altra ce n’é un’altra che cerca disperatamente di salvarsi. Gli orobici, battendo prima in casa la Roma per 3-1 e poi in trasferta il Torino, si sono rilanciati in zona Champions. Sono settimi, a -2 dal trio formato da Inter, Milan e Roma, con 55 punti, grazie a un percorso di quindici partite vinte, sette pareggiate e nove perse, cinquantatré reti fatte e trentotto incassate. Gli Aquilotti sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Monza e non vincono dallo scorso 10 marzo quando ebbero la meglio sull’Inter. Sono stati agganciati dal Verona e ora sono terzultimi a quota 28 punti con un percorso di cinque partite vinte, dodici pareggiate e quindici perse, ventisei reti realizzate e cinquantuno incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Gasperini ha collezionato dieci punti, quella di Semplici tre. All’andata, lo scorso 4 gennaio, al “Picco” finì 2-2. Le due compagini si sono incrociate anche agli ottavi di finale di Coppa Italia: in quella occasione l’Atalanta si impose col risultato di 5-2.

Cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATALANTA – SPEZIA]

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA - SPEZIA Mercoledì 3 maggio 2023 dalle 17 le formazioni ufficiali dalle 18 la cronaca con il commento in diretta della partita.

Presentazione del match

QUI ATALANTA – Out Ruggeri, Hateboer e Lookman. Gasperini dovrebbe affidarsi modulo 3-4-1-2. In porta Musso mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Toloi, Dijmsiti e Scalvini. In mezzo al campo deRoon e Ederson mentre le ali dovrebbero essere Zappacosta e Maehle. Unica punta Hojlund, supportata dai trequartisti Koopmeiners e Boga.

QUI SPEZIA – Assenti gli infortunati Maldini, Nzola, Holm, Beck, Moutinho e Zurkowski. Semplici dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Dragowski in porta e una difesa a quattro formata al centro da Nikolaou e Ampadu e ai lati da Amian e Bastoni. A centrocampo Bourabia, Esposito e Ekdal. Tridente offensivo composto da Verde, Shomurodov e Gyasi.

Le probabili formazioni di Atalanta – Spezia

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Boga; Hojlund. Allenatore: Gasperini.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Ekdal, Bourabia, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde. Allenatore: Semplici.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: