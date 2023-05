Juventus – Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Cremonese di Domenica 14 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A

TORINO – Domenica 14 maggio, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus – Cremonese, posticipo serale della Serie B 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

In palio punti pesanti per entrambe le squadre, pur con obiettivi diametralmente opposti: un posto nella prossima Champions League da un lato e salvezza dall’altro. La Juventus é reduce dal pareggio nell’andata delle semifinali di Europa League contro il Siviglia. In campionato i bianconeri vengono da due successi consecutivi, contro Lecce (2-1) e Atalanta (0-2). Occupan0 la seconda posizione, a +2 dalla Lazio, con 66 punti, frutto di venti vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, cinquantadue gol fatti e ventotto subiti. I grigiorossi, dopo il successo casalingo per 2-0 contro lo Spezia, sono penultimi, a sei lunghezze dal Verona, con 24 punti, frutto di quattro vittorie, dodici pareggi e diciotto partite perse, trentuno gol fatti e cinquantanove subiti. In campionato non perdono dallo scorso 1 aprile quando vennero battuti dall’Atalanta. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Allegri ha collezionato otto punti contro i sei di quella di Ballardini. All’andata, lo scorso 4 gennaio, a decidere il match fu una punizione di Milik.

Cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUS – CREMONESE]

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS - CREMONESE Domenica 14 maggio 2023 dalle 19.45 le formazioni ufficiali dalle 20.45 la cronaca con il commento in diretta della partita.

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Indisponibili De Sciglio, Kaio Jorge e Bremer. Allegri dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 e schierare in porta Szczesny e una difesa a tre composta da Gatti, Rugani e Danilo. In cabina di regia Paredes con Fagioli e Miretti mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Barbieri e Iling Junior. Davanti Kean e Milik.

QUI CREMONESE – Assenti l’infortunato Tsadjout e lo squalificato Pickel. Ballardini dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2, con Carnesecchi tra i pali e davanti a lui una difesa a quattro formata al centro da Chiriches e Vasquez e sulle fasce da Sernicola e Valeri. A centrocampo Castagnetti, Meitè, Galdames e Benassi. Davanti Okereke e Ciofani, supportata dall’unico trequartista Galdames.

Le probabili formazioni di Juventus – Cremonese

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling jr.; Kean, Milik. Allenatore: Allegri

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Castagnetti, Meité, Benassi; Galdames; Okereke, Ciofani. Allenatore: Ballardini

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: