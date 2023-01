Cremonese – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cremonese – Juventus di Mercoledì 4 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 16° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 18.30

CREMONA – Mercoledì 4 gennaio 2023, allo Stadio “Giovanni Zini”, la Cremonese affronterà la Juventus nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie A 2022-2023, che riparte dopo i Mondiali che si sono svolti in Qatar; calcio di inizio alle ore 18.30.

La squadra di Alvini riparte dalla terz’ultima posizione che, dopo aver perso per 2-0 in quel di Empoli, occupa, con sei lunghezze di distanza dalla quartultima, con 7 punti, frutto di sette pareggi e otto sconfitte, undici gol fatti e ventiquattro subiti. A dicembre grigiorossi hanno battuto 6-0 il Salsomaggiore e 7-0 il Desenzano mentre hanno pareggiato 0-0 contro il Torino e perso 1-3 contro l’Udinese. La formazione di Allegri, grazie a sei successi consecutivi, occupa la terza posizione con 31 punti, dieci in meno della capolista Napoli, frutto di nove vittorie, quattro pareggi, due sconfitte, ventiquattro gol fatti e sette subiti. Prima della sosta aveva rifilato un secco 3-0 alla Lazio. Nelle recenti amichevoli i bianconeri hanno battuto l’Arsenal per 2.0 e il Rijeka per 1-0 mentre hanno pareggiato per 1-1 contro lo Standard Liegi. L’ultimo confronto risale al 21 gennaio 1996 quando finì 3-3.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: CREMONESE - JUVENTUS Mercoledì 4 gennaio 2023 dalle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

Convocati della Cremonese

Portieri: Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

Difensori: Aiwu (4), Bianchetti (15), Ferrari (24), Ghiglione (18), Hendy (2), Lochoshvili (44), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3)

Centrocampisti: Castagnetti (19), Meité (28), Milanese (62), Pickel (6)

Attaccanti: Buonaiuto (10), Ciofani (9), Dessers (90), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74), Zanimacchia (98)

Allegri: “A Cremona sarà importante giocare da squadra”

“Ripartiamo dopo 52 giorni di stop e affrontiamo subito una partita molto complicata, contro una squadra che nelle ultime due gare in casa non ha subito gol e con il Napoli – pur perdendo – ha giocato una gara tosta. La Cremonese tira e crossa molto, noi dobbiamo scendere in campo con rispetto e umiltà. Saranno molto importanti le sostituzioni. Pogba sta correndo. La cosa più importante è che in questo momento il ginocchio non si è gonfiato, se continua così senza avere problemi nel giro di 15-20 giorni potrebbe lavorare con la squadra. Chiesa sta meglio ed ha lavorato con la squadra, è pronto per un segmento di partita. Di Maria e Paredes sono rientrati e stanno bene. Szczesny oggi valuterò se farlo giocare oppure no. Rabiot? É tornato dal Mondiale con voglia e entusiasmo. Vlahovic sta meglio: spero nel giro di 20 giorni di avere tutti i giocatori a disposizione. A Cremona sarà importante giocare da squadra, dopo le soste le partite sono sempre più difficili, sono curioso di vedere quale sarà l’approccio. La parte più bella della stagione è questa, va vissuta con entusiasmo, voglia e responsabilità. Il Napoli in questo momento è la squadra nettamente favorita per lo Scudetto e ora il nostro obiettivo è entrare tra le prime quattro e arrivare in fondo in Coppa Italia ed Europa League”.

L’arbitro

La gara sarà diretta da Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo. Quarto ufficiale sarà Alessandro Prontera di Bologna . Al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni di Bergamo, con assistente Oreste Muto di Torre Annunziata.

Presentazione del match

QUI CREMONESE – Alvini, che dovrà rinunciare a Radu e Chiriches, dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1 collaudato nelle ultime amichevoli con Carnesecchi tra i pali e davanti a lui una difesa a quattro composta al centro da Bianchetti e Hendry e sulle fasce da Sernicola e Valeri. In mezzo al campo Pickel, Ascacibar e Meité. Unica punta Dessers, supportato da Okereke e Buonaiuto.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà fare i conti con gli infortuni di Kaio Jorge, Pogba, Bonucci, De Sciglio, Cuadrado e Vlahovic. Il tecnico toscano dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 schierando in porta Szczesny e una difesa a tre composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. In cabina di regia Locatelli con Fagioli e Rabiot mentre sulle corsie esterne agiranno McKennie e Kostic. Davanti Kean e Milik.

Le probabili formazioni di Cremonese – Juventus

CREMONESE (4-3-2-1): Carnesecchi, Valeri, Hendry, Bianchetti Sernicola, Meité, Ascacibar, Pickel, Okereke, Buonaiuto, Dessers. Allenatore: Massimilano Alvini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky Sport, al canale 251 del satellite e in streaming, per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente